Dacia investește 58,3 mil. lei într-o centrală fotovoltaică la Mioveni – Proiectul va acoperi 8% din consumul uzinei

Dacia a demarat proiectul pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice pe platforma industrială de la Mioveni, investiție în valoare totală de 58,3 milioane de lei, cu TVA, destinată creșterii gradului de independență energetică a uzinei și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul beneficiază de aproape 10 milioane de lei finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului destinat dezvoltării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum. Contractul de finanțare a fost semnat la 19 august 2026 cu Ministerul Energiei.

Centrala va avea o putere instalată de 8,5 MW și este estimată să producă, în medie, aproximativ 9.094 MWh de energie electrică regenerabilă pe an. Potrivit companiei, producția va acoperi aproximativ 8% din necesarul de energie al uzinei de la Mioveni.

Pe durata estimată de funcționare de 20 de ani, centrala ar urma să producă peste 181.800 MWh de energie electrică, care va fi utilizată pentru consum propriu în activitățile industriale ale uzinei.

Dacia estimează că utilizarea energiei produse din surse regenerabile va permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 5.565 de tone echivalent CO₂ anual.

Investiția face parte din direcția de reducere a amprentei de carbon și de creștere a eficienței energetice asumată de Dacia și Renault Group prin strategia futuREady. Compania susține că proiectul va contribui atât la optimizarea consumurilor energetice, cât și la diminuarea dependenței uzinei de sursele convenționale de energie.

Punerea în funcțiune a centralei este planificată până la sfârșitul anului 2026. Potrivit prevederilor contractului de finanțare, perioada de implementare poate fi prelungită până la 31 decembrie 2028.

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