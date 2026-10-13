Dacia deschide comenzile pentru Striker în România: prețurile și motorizările

Dacia a deschis oficial, marți, comenzile în România pentru Striker, cel mai nou și cel mai lung model din gama mărcii, prezentat public la Salonul Auto de la Paris. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro, cu TVA, pentru versiunea mild-hybrid pe benzină și GPL și ajung la 30.750 de euro pentru variantele de top cu tracțiune integrală.

Primele livrări sunt așteptate la finalul acestui an și începutul lui 2027.

Striker va fi produs în Turcia, însă modelul a fost proiectat și dezvoltat în România, în centrele Renault Technologie Roumanie. Cu o lungime de 4,62 metri, acesta este cu aproximativ cinci centimetri mai lung decât Bigster și este poziționat de Dacia între break, berlină și SUV.

Notă: Striker va fi primul model Dacia produs în Turcia, în timp ce celelalte modele din segmentul C, Duster și Bigster, sunt fabricate la Mioveni.

Trei motorizări hibride și prețuri între 21.900 și 30.750 de euro

Striker va fi comercializat cu trei motorizări electrificate și patru niveluri de echipare – Essential, Expression, Extreme și Journey.

Versiunea de intrare în gamă, Essential, este disponibilă cu motorizarea mild hybrid-G 140 și pornește de la 21.900 de euro. Pentru nivelul Expression, aceeași motorizare costă 24.000 de euro. Varianta full-hybrid Hybrid 155 pornește de la 27.000 de euro, iar sistemul Hybrid 150 cu tracțiune integrală costă 28.800 de euro.

La vârful gamei, versiunile Extreme și Journey echipate cu sistemul Hybrid 150 4×4 costă câte 30.750 de euro. Journey poate fi comandată și în varianta Hybrid 155, la 28.950 de euro.

Versiunea de bază este astfel mai ieftină decât nivelul de aproximativ 25.000 de euro indicat inițial în jurul lansării modelului.

În același timp, comparativ, merită notat că prețul de bază al break-ului Striker e cu aproape 2.000 € mai mare decât al break-ului Jogger (preț de bază 19.000 €) și cu 1.450 € mai mic decât al SUV-ului „full-size” Bigster de segment C, care pleacă de la 23.350 €, TVA inclusă.

Prețul de pornire de 21.900 de euro îl plasează sub o parte importantă dintre modelele de dimensiuni similare comercializate pe piața europeană.

Motorizarea de intrare combină GPL și benzină

Motorul de bază, mild hybrid-G 140, combină alimentarea cu benzină și GPL cu un sistem mild-hybrid de 48 V. Propulsorul termic este un motor de 1,2 litri, cu trei cilindri, iar puterea totală ajunge la 140 CP și 230 Nm.

Modelul poate fi comandat atât cu transmisie manuală, cât și automată, iar Dacia indică o autonomie de până la 1.600 de kilometri prin utilizarea celor două rezervoare.

Rezervorul de GPL este amplasat sub podea, fără să reducă volumul portbagajului, care ajunge la aproximativ 600 de litri.

Versiunea full-hybrid Hybrid 155 utilizează un motor pe benzină de 1,8 litri, cu patru cilindri, asociat cu două motoare electrice. Potrivit Dacia, sistemul permite rularea exclusiv electrică în mediul urban până la 80% din timp, în anumite condiții.

A treia motorizare, Hybrid 150 4×4, introduce tracțiunea integrală electrificată, prin intermediul unei punți spate acționate electric. Sistemul oferă cinci moduri de rulare.

Striker, între Duster și Bigster

Noul model este construit pe aceeași arhitectură utilizată de Duster și Bigster și preia o serie de componente și motorizări deja existente în gama Dacia. Striker are însă 4,62 metri lungime, față de 4,57 metri pentru Bigster și 4,34 metri pentru Duster, devenind cel mai lung autoturism de serie al mărcii.

Modelul are o gardă la sol de aproximativ 20 de centimetri și urmărește să combine caracteristici specifice unui SUV cu spațiul și versatilitatea unui break și cu o poziție de condus mai apropiată de cea a unei berline.

Dacia își extinde practic ofensiva pe segmentul C, începută cu Jogger și continuată cu Bigster. Constructorul și-a stabilit ca obiectiv ca modelele din segmentul C să genereze aproximativ o treime din vânzările sale în următorii ani.

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