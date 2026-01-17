Dacia câştigă în premieră Raliul Dakar, la a doua participare

Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită, potrivit News.ro.

Al Attiyah, care s-a impus după 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare.

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sébastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar.

Locul doi a fost ocupat de spaniolul Nani Roma (Ford), iar pe 3 s-a clasat suedezul Mattias Ekström (Ford).

Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a încheiat pe locul 4.

Dacia Sandrider: prototipul 4×4 cu motor V6 care duce marca românească în fruntea Raliului Dakar

Sandrider este un vehicul off-road de competiție, creat special pentru probele de rally-raid, inclusiv Raliul Dakar și Campionatul Mondial de Rally-Raid. Modelul a fost dezvoltat de Dacia în colaborare cu specialiștii britanici de la Prodrive și cu inginerii Renault-Alpine, fiind proiectat de la zero ca o mașină de curse dedicată clasei Ultimate T1+.

Designul său își are originea în conceptul SUV Dacia Manifesto și îmbină o caroserie ușoară din fibră de carbon cu un șasiu tubular extrem de robust, conceput pentru a face față celor mai dure condiții de concurs.

Performanță și tehnologie

Sandrider este echipat cu un motor V6 twin-turbo de 3,0 litri, care dezvoltă aproximativ 360 CP și un cuplu ce depășește 500 Nm. Puterea este transmisă către toate cele patru roți, asigurând tracțiune și control optime pe teren accidentat.

Vehiculul utilizează combustibil sintetic cu emisii reduse de carbon, furnizat de Aramco, parte a unei strategii menite să reducă impactul asupra mediului în competițiile de anduranță. În paralel, Dacia a pus accent pe optimizarea aerodinamicii, reducerea masei și îmbunătățirea tracțiunii, pentru ca Sandrider să fie cât mai eficient și competitiv în condiții extreme de nisip, dune și temperaturi ridicate, potrivit companiei.

