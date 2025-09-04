Dacia a anunțat joi noile game de motorizări pentru Duster și Bigster, cu sistemul hybrid-G 150 4×4, disponibil pe ambele modele. Combinarea tehnologiei hibride, ce grupează trei tipuri de motoare într-un singur grup propulsor pe benzină, GPL și electric, cu tracțiune integrală 4×4 reprezintă o premieră mondială, afirmă producătorul auto într-un comunicat de presă.

”Dacia continuă evoluția gamei de motorizări a modelelor Duster și Bigster, introducând noul sistem de propulsie hybrid-G 150 4×4, care va fi disponibil în curând pe ambele modele. Această combinație unică de tehnologie hibridă, alimentare mixtă benzină/GPL și transmisie integrală reprezintă o premieră mondială”, arată Dacia în comunicat.

Altă premieră: Prima Dacie cu palete pe volan pentru schimbarea vitezelor

În comunicat se mai precizează: ”Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel GPL oferă un echilibru optim între performanță, eficiență și versatilitate. Acesta îmbină motorul termic 1.2 l mild-hybrid 48V de 103 kW (140 CP), amplasat pe puntea față, cu un motor electric pe puntea spate, capabil să livreze până la 23 kW (31 CP) în regim de vârf. Puterea totală combinată ajunge la 113 kW (154 CP), cu un cuplu de 230 Nm pentru motorul termic și până la 87 Nm pentru cel electric.

Motorul termic este cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, dotată cu palete de schimbare a vitezelor pe volan – o premieră pentru marca Dacia. Motorul electric de pe puntea spate este asociat cu o cutie inovatoare cu două trepte, complet decuplabilă.

Această cutie cu două trepte permite un cuplu ridicat la viteze reduse pe prima treaptă, dar și o eficiență crescută la viteze mari, reducând turația motorului electric. Astfel, se asigură o tracțiune eficientă pe puntea spate până la 140 km/h. Modul neutru (decuplare) elimină complet pierderile prin frecare în regim de rulare 4×2, contribuind la un consum optimizat”.

Principalele caracteristici ale noului grup motopropulsor hybrid-G 150 4×4:

Rulare în mod electric până la 60 % din timp în traficul urban;

Alimentare mixtă benzină/ GPL cu 2 rezervoare de 50 litri fiecare, asigurând o autonomie (WLTP) de până la 1.500 km și un cost de utilizare redus cu 30%;

Transmisie integrală asigurată de un motor electric amplasat în spate, asociat cu o cutie de viteze inovatoare, cu două trepte;

Cutie de viteze automată reactivă cu dublu ambreiaj (Dual Clutch) și cu 6 trepte;

Motorul hybrid-G 150 4×4 va putea fi comandat până la sfârșitul anului pe modelele Duster și Bigster;

Noile motorizări vor fi disponibile înainte de finalul anului

”Duster își înnoiește gama de motoare. Aceasta include de acum motoarele hybrid 155 și mild hybrid 140, la care se adaugă ineditul Eco-G 120. Toate acestea vor fi disponibile înainte de sfârșitul anului”, mai anunță Dacia.

Motorul Hybrid 155 înlocuiește versiunea Hybrid 140;

Motorul Mild Hybrid 140 înlocuiește versiunea Mild Hybrid 130;

Motorul Eco-G 120 înlocuiește versiunea Eco-G 100.

Beneficiile noului grup propulsor hibrid

Potrivit companiei, bateria Li-Ion de 48V a noului sistem propulsor – cu o capacitate de 0,84 kWh și care se reîncarcă automat în fazele de decelerare și frânare – și a motorului electric conectat la roțile spate permite numeroase faze de rulare în mod 100% electric. În trafic urban, Duster și Bigster hybrid-G 150 4×4 pot funcționa până la 60% din timp în regim electric, mai arată Dacia.

”Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel oferă acces la avantajele economice ale GPL-ului, al cărui preț pe litru continuă să rămână scăzut. Această tehnologie permite reducerea costurilor de utilizare cu până la 30%, precum și scăderea emisiilor de CO₂ cu 20 g/km comparativ cu actuala versiune 4×4 mecanică (mild-hybrid 130 4×4). Cele două rezervoare – 50 litri pentru benzină și 50 litri pentru GPL – asigură o autonomie de până la 1.500 km (ciclu WLTP, pentru Duster), fără realimentare. Datorită tehnologiei mild hybrid 48V, acest grup motopropulsor optimizează consumul de combustibil, cu valori medii de doar 7,1* – 7,2** l/100 km (GPL) | 5,5* – 5,6** l/100 km (benzină). Emisiile de CO2 sunt, respectiv, de 116* – 118** g/km (GPL) și de 124* – 126** g/km (benzină)”, mai precizează Dacia.

Notă: *Duster; **Bigster.

În ceea ce privește noile motorizări, Dacia arată că, după Bigster, Duster e al doilea model care va beneficiază de noua motorizare Hybrid 155.

Aceasta este compusă dintr-un motor pe benzină cu 4 cilindri de 109 CP, două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 trepte pentru propulsia electrică, funcționând fără ambreiaj – o soluție tehnologică care permite o combinare eficientă a surselor de propulsie.

Sistemul de frânare regenerativă, împreună cu capacitatea ridicată de recuperare a energiei și randamentul transmisiei, permite rularea în mod 100% electric până la 80% din timp în mediul urban. În plus, pornirea se face întotdeauna în regim electric. Cu această motorizare, Duster înregistrează un consum mediu de doar 4,6 l/100 km, cu 8% mai redus față de versiunea Hybrid 140, și emisii de CO₂ începând de la 105 g/km, cu 7 g/km mai puțin decât versiunea anterioară.

***