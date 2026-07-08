Dacia a lansat oficial noul model Striker – va fi produs în Turcia

Dacia a lansat oficial, miercuri, cel mai nou model al său, intitulat Striker, în cadrul unui eveniment desfășurat la Milano. Striker este cel mai lung model din gama Dacia.

Crossoverul de segment C, complementar modelului Bigster, va fi asamblat în Turcia, la uzina Renault din Bursa.

Striker va fi al treilea vehicul Dacia din segmentul C al pieței, adăugându-se SUV-ului Bigster și modelului cu până la șapte locuri Jogger.

Mașina va avea un preț de pornire sub 25.000 de euro.

Striker are o lungime de 4,62 metri, o înălțime de 1,53 metri și o gardă la sol de până la 20 cm în versiunea cu tracțiune integrală. Prin aceste dimensiuni, modelul este mai apropiat de un break, dar păstrează aspectul robust specific mărcii Dacia.

Dacia spune că noul model face parte din strategia mărcii până în 2030 și are rolul de a crește vânzările în segmentul C. Constructorul mizează pe clienții care caută o mașină de familie spațioasă, eficientă și cu costuri reduse de utilizare.

Trei motorizări electrificate și o premieră cu tracțiune integrală

Striker va fi disponibil doar cu motorizări electrificate. Versiunea de bază este mild hybrid-G 140, cu motor turbo de 1,2 litri pe benzină și GPL, asistat de un sistem mild-hybrid de 48 V.

A doua variantă este Hybrid 155, cu motor pe benzină de 1,8 litri, două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh. Dacia susține că, în oraș, mașina poate rula până la 80% din timp în modul electric.

Cea mai importantă noutate este versiunea Hybrid 150 4×4. Aceasta folosește un motor termic de 140 CP pe puntea față și un motor electric de 31 CP pe puntea spate. Sistemul oferă tracțiune integrală inteligentă și cinci moduri de rulare.

Dacia Striker va concura cu modele precum Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant. Constructorul mizează însă pe un preț mai mic, spațiu generos și motorizări electrificate.

***