Cutremur pe Wall Street: Prăbușire de -6,4% pentru Nasdaq, minus 2.500 mld. $ din capitalizare într-o singură ședință. Sectorul AI, în epicentrul vânzărilor

Indicii bursieri de pe Wall Street s-au vândut puternic în ședința de joi, una brutală în special pentru companiile de tehnologie și cele legate de inteligența artificială (AI). Nasdaq 100, indicele sectorului tehnologic, s-a prăbușit cu -6,4%, S&P 500 a pierdut -4,4%, iar Dow Jones Industrial Average a închis cu o corecție de -3,4%, respectiv un minus de peste 1.830 de puncte.

Scăderile au fost mult mai dure în epicentrul boomului AI: ETF-ul XLK, care urmărește sectorul tehnologic din S&P 500, a căzut cu 8%, iar SOXX, unul dintre principalele ETF-uri pentru industria semiconductorilor, s-a prăbușit cu 12,15%.

Nasdaq a pierdut 2,5 trilioane $ din capitalizare și a intrat în teritoriul corecției

Nasdaq 100 a pierdut circa 2.500 de miliarde de dolari din capitalizare într-o singură ședință, iar Nasdaq Composite a intrat oficial în teritoriu de corecție, la aproape -12% sub maximul atins la începutul lunii octombrie. Nasdaq Composite a coborât astfel la cel mai redus nivel din ultimele 7 luni. De notat totuși că Nasdaq a ajuns în teritoriul ”supra-vândut” (vezi mai jos, în grafic, indicatorul RSI – Relative Strength Index – în apropiere de valoarea de 30).

Scăderile au venit în a doua ședință bursieră după victoria categorică a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, pe măsură ce investitorii au început să includă în prețuri riscul ca noul raport de forțe politice de la Washington să frâneze dezvoltarea infrastructurii AI și să tensioneze contextul politic.

Agențiile de presă internaționale citează mai mulți analiști care spun că temerile vizează în special construcția centrelor de date, într-un moment în care comunităților din SUA au început să se opună investițiilor în infrastructura AI din cauza consumului mare de energie și apă. De notat că mai mulți democrați proaspăt aleși au promis să instituie reguli mai stricte pentru investițiile în AI.

Președintele american Donald Trump a pus prăbușirea bursei pe seama rezultatului alegerilor de marți, afirmând după închiderea pieței că „bursa s-a prăbușit pentru că democrații au avut o zi mare”. Trump a punctat politic și a arătat cu degetul înspre pierderile din conturile de pensii 401k ale americanilor.

Întrebarea de 1.000 de puncte pentru bula AI: mai poate industria să se împrumute pentru investiții care vor fi profitabile abia peste ani de zile?

Corecția este ori una tehnică, după raliul vertical de miercuri, ori investitorii au început să includă în prețuri posibilele consecințe asupra politicilor publice după victoria Democraților. Miercuri, investitorii au salutat eliminarea unei surse majore de incertitudine pentru piețe, în condițiile în care Dow Jones urcase cu 3%, S&P 500 cu 1,6%, iar Nasdaq Composite cu 1,4%.

Analiștii au punctat că riscurile legate de politicile viitoarei majorități democrate fuseseră trecute temporar în plan secund. Declinul major de joi și după creșterea de miercuri lasă piața vulnerabilă la o prăbușire și mai severă, vineri, respectiv luni – în general, prăbușirile au loc mai des vinerea pentru că sunt ședințe bursiere în care investitorii nu sunt dispuși să-și asume riscul de weekend, când piețele sunt închise.

Acest weekend este și mai riscant, având în vedere că planează riscul ca administrația Trump să decidă reluarea ostilităților împotriva Iranului, după trecerea alegerilor pentru Congres – un scenariu mult discutat și pregătit la Casa Albă. De altfel, șeful Statului Major Inter-arme al Statelor Unite, generalul Dan Caine, care a coordonat războiul împotriva Iranului a vizitat joi Casa Albă.

În plus, faptul că declinul s-a concentrat pe cel mai aglomerat și profitabil pariu al ultimilor ani – inteligența artificială – arată că investitorii sunt interesați să-și reducă expunerea la risc, după boom-ul din ultimii ani.

De notat că primele fisuri raliul AI s-au văzut încă de miercuri, când indicele sectorului semiconductorilor nu a participat pe deplin la raliul general, ETF-ul SOXX încheind atunci cu un minus de aproximativ -3%.

Contagiune și pe bursele europene, în ședința de vineri

Deși sunt mai puțin expuse sectorului tehnologic, indicii europeni au resimțit efectele negative ale scăderilor înregistrate pe piețele din SUA, respectiv Asia, în continuarea celor de joi de pe Wall Street.

Marile burse europene, precum cele de la Londra, Paris sau Frankfurt, au scăzut vineri dimineață cu între 1% și 2%, fără să fie lovite la fel de rău ca cele americane. În plus, de la începutul anului, acțiunile europene au înregistrat totuși performanțe mai bune decât cele americane: la închiderea ședinței de joi, indicele bursier Stoxx 600, care reunește 600 de mari companii europene, a înregistrat o creștere de +10,58% față de ianuarie, față de +7,42% pentru S&P 500 și +4,62% pentru Nasdaq. Bursele din Madrid (+12,59%), Milano (+12,37%) și Amsterdam (+18,70%) au devansat cu mult Wall Street, în timp ce Parisul (+0,69%) reprezintă o excepție.

Fuga din tehnologie a împins investitorii spre obligațiuni

Pe măsură ce investitorii au fugit din acțiunile de tehnologie, aceștia s-au îndreptat spre active considerate mai sigure, în special obligațiunile guvernamentale. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe zece ani a coborât vineri spre 4,84% (vezi grafic mai jos), la cel mai mic nivel din debut de septembrie încoace.

Panica s-a văzut și în indicatorii de stres ai pieței. VIX, așa-numitul „indice al fricii” de pe Wall Street, a urcat la 28,36 puncte, maximul ultimelor opt luni, înregistrând cea mai puternică creștere intraday din ultimele 19 luni.

Fondurile speculative și investitorii de retail au vândut simultan, iar Reuters notează că prăbușirea a declanșat apeluri în marjă și o goană după instrumente de protecție împotriva unor noi scăderi.

„A fost brutal”, a rezumat James Athey, manager de fond la Marlborough, în condițiile în care vânzările investitorilor individuali și ale fondurilor speculative au început să se alimenteze reciproc.

Concentrare masivă pe tehnologie: ETF-ul semiconductorilor, cea mai mare cădere de la pandemie: -12%

Agențiile mai punctează că deprecierea mai mare a sectorului tehnologic arată cât de aglomerat era trade-ul pe inteligență articială. De altfel, XLK – Technology Select Sector SPDR – reperul sectorului tehnologic din S&P 500 ce include companii din domeniile hardware, software, semiconductori, servicii IT și echipamente electronice, a pierdut joi -8%.

Scăderile au fost și mai mari pe cipuri: SOXX, ETF-ul de pe Wall Street care urmărește evoluția acțiunilor din domeniul semiconductorilor, a căzut -12,15%, cea mai severă scădere de la pandemie.

Cele mai mari scăderi au înregistrat numărat AMD, cu un minus de peste 17%, Micron, tot cu peste 17%, Lam Research și Marvell, cu aproximativ 16%, Broadcom, cu peste 10%, și Nvidia, cu circa 9%. De notat totuși că Nvidia a ajuns acum să se tranzacționeze la un multiplu de doar 13x raportat la veniturile viitoare, mult sub media S&P 500 (20x). În orice caz, vânzările au vizat întregul ecosistem care a beneficiat de investițiile în AI: companii de cloud, infrastructură pentru centre de date și furnizori de energie.

Per total, Reuters estimează că aproape 3.000 de miliarde de dolari au fost șterse joi din capitalizarea companiilor din S&P 500.

Temperare a panicii vineri, în așteptarea raportului privind piața muncii. Risc de declin mare de vineri pe luni, în contextul posibilei reluări a războiului SUA-Iran

O parte din panică s-a temperat vineri înaintea deschiderii Wall Street, în contextul în care este așteptat, la ora 15:30, raportul privind piața muncii aferent lunii octombrie.

În ceea ce privește evoluțiile în pre-market, SOXX revenea cu aproape 5%, iar contractele futures pe Nasdaq 100 avansau cu aproximativ 1,3–1,5%. Dow scădea însă cu -1%, la ora menționată, în pre-market.

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