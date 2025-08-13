cursdeguvernare

miercuri

13 august, 2025

Stiri

Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Decizia finală aparține Ministerului Justiției de la Atena

De Iulian Soare

13 august, 2025

Curtea de Apel din Atena a decis astăzi extrădarea în R. Moldova a miliardarului Vlad Plahotniuc (foto). Decizia nu este definitivă și a fost pronunțată în lipsa acestuia, informează Moldpres.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat care sunt următorii pași privind procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. „După pronunțarea hotărârii, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a deciziei, iar apoi autoritățile statului care au solicitat extrădarea sunt notificate. Ulterior, se inițiază procedurile pentru aducerea persoanei în țară. Această etapă ar putea dura doar câteva zile. Totuși, există și posibilitatea ca instanța de apel din Grecia să decidă judecarea persoanei pentru infracțiunile comise pe teritoriul acelui stat. În prezent, nu avem informații oficiale privind natura exactă a acuzațiilor care i se aduc. Știm doar că este cercetat de autoritățile elene, însă gravitatea faptelor nu ne este cunoscută”, a spus Veronica Mihailov-Moraru.

Procuratura Generală de la Chișinău a transmis, pe 8 august, autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată pe 24 iulie. Documentul vizează procedura de extrădare a acestuia în cadrul a trei cauze penale, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită.


Vladimir Plahotniu a transmis astăzi un mesaj audio din detenție, în care susține că înainte de arestare urma să revină voluntar în Republica Moldova. El a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și a fost reținut la 22 iulie 2025 de autoritățile elene, pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara.

Alături de Vladimir Plahotniuc a fost reținut și fostul deputat Constantin Țuțu. Un set de documente care aparțin acestora a fost ridicat în urma perchezițiilor corporale desfășurate la aeroport și la domiciliul din Grecia.

(Citește și Miliardarul Plahotniuc, zboruri și întâlniri secrete la Moscova cu oficiali de rang înalt ai Kremlinului, înainte de-a fi arestat în Grecia)

***


