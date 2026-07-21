Curtea de Apel București a respins definitiv apelul PNL: suspendarea deciziei de convocare a Congresului Extraordinar din 21 iunie rămâne în vigoare. Tabăra Bolojan a pierdut prima din cele trei contestații

Curtea de Apel București a respins apelul depus de Partidul Național Liberal, prin intermediul președintelui Ilie Bolojan, împotriva deciziei instanței prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie.

Astfel, decizia de a suspenda temporar hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar din 21 iunie rămâne definitivă și nu mai poate fi atacată.

Aceasta este prima dintre cele trei contestații pe care PNL le-a formulat împotriva ordonanțelor emise de tribunalele din București și Ilfov în favoarea taberei anti-Bolojan.

Toate cele trei ordonanțe președințiale câștigate de tabăra anti-Bolojan din PNL au fost contestate de conducerea partidului, însă dintre acestea doar cea pronunțată în 1 iulie de Tribunalul București a primit termen la Curtea de Apel București. Celelalte două dosare, cel soluționat în 18 iunie la Tribunalul Ilfov, respectiv în 8 iulie de Tribunalul București nu au fost încă înregistrate la instanța de apel.

„Soluția pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, potrivit deciziei Curții de Apel București.

Următorul pas în acest context va fi procesul de fond pe tema hotărârii care a stat la baza convocării Congresului.

Printre liberalii care au reclamat în instanță deciziile partidului de a convoca congresul din 21 iunie, dar și hotărârile adoptate la acel congres, se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode și Hubert Thuma.

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