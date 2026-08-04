Curtea de Apel a suspendat încă cinci HG-uri adoptate de Guvernul Bolojan și atacate de PSD – Efectele

Curtea de Apel București a suspendat, luni, încă cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan atacate de PSD, HG-uri ce prevedeau măsuri pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului.

Aceste cinci reglementări se adaugă altor șase suspendate săptămâna trecută. O altă HG, Strategia pentru conservarea biodiversității, a douăprezecea din lotul contestat de PSD, a fost trimisă Parlamentului pentru aprobare în sesiunea extraordinară.

PSD a atacat reglementările invocând neconstituționalitatea acetelor privind politici publice adoptate d eun guvern demis.

Guvernul a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va iniția recurs împotriva deciziilor judecate de CAB.

Executivul menționează calendarul strâns al judecării acestora:

luni, 27 iulie, PSD a depus plângerile prealabile

miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri și a cerut suspendarea lor. În aceeași zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituție care reprezintă Guvernul în instanță) citațiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunțat astăzi.

Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00.

Efectele suspendării acestor hotărâri, prezentate în comunicatul Guvernului:

Tinerii și persoanele vulnerabile nu vor mai beneficia de facilități la angajare

Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.

Tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training), cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la nicio activitate de formare profesională nu vor mai beneficia de sprijin financiar pentru angajare.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, a cărui aplicare a fost suspendată de Curtea de Apel București, la prima angajare pe perioadă nedeterminată, tinerii ce corespund acestor criterii puteau beneficia de sprijin financiar în primii doi ani. În primul an, prima de stabilitate era de 1.000 de lei lunar. În al doilea an, suma lunară creștea la 1250 de lei. Sumele erau neimpozabile, însă condiția era păstrarea locului de muncă.

Acest ajutor urma să intre în vigoare în perioada următoare, în condițiile în care Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a acestei prime de stabilitate pentru tineri.

Reglementări pentru gestionarea fondurilor externe, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit actului normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urma să îndeplinească funcțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028. Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistență financiară acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care țara noastră va beneficia de asistență financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro.

Norme privind amenzile neachitate, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale

Normele reglementau responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

Organele fiscale locale înregistrau în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul ar fi cuprins informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începea și data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii.

Durata suspendării se calcula proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi.

Suspendarea sprijinului pentru crescătorii individuali de animale

Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026

Prin această Hotărâre, Guvernul aproba un plafon de 3,15 milioane lei pentru anul 2026 aferent schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

Se asigura astfel continuitatea aplicării schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 1218/2024 și aprobată de Comisia Europeană, precum și predictibilitatea cadrului de finanțare.

Măsura ar fi contribuit la prevenirea răspândirii bolilor la animale, mai ales ținând cont de evoluția agresivă a pestei porcine africane în România, la diminuarea costurilor cu combaterea și eradicarea acestora și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice.

De asemenea, aplicarea acesteia ar contribui la respectarea normelor de biosecuritate, la protecția mediului și la menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor.

Neaplicarea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Prin actul normativ se reducea numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), de la 182 la 180 de posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.

Măsura avea în vedere reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026.

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