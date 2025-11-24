cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

25 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor, respins de judecătorii Curţii de Apel Bucureşti

Rss
De Vladimir Ionescu

24 noiembrie, 2025

Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti a adoptat luni, cu majoritate de voturi, un punct de vedere prin care resping modificarea regimului de acordare a pensiilor magistraţilor.

Reamintim că CSM a convocat pentru luni, 24 noiembrie, adunările generale din instanțe și parchete, pentru ca acestea să voteze poziția față de proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Pe baza voturilor exprimate, Consiliul va emite avizul pentru proiectul ce ar trebui să fie adoptat săptămâna aceasta, prin asumarea răspunderii Guvernului.

”Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenţi fiind în susţinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, au transmis, luni, reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.


Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. 

Perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, care poate costa pierderea a 231 de milioane de euro.

(Citește și: Guvernul trimite la CSM legea cu pensiile magistraților – Ministrul Fondurilor Europene face apel la Consiliu – să dea avizul într-o săptămână, pentru a nu se pierde 231 mil. euro)

****

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Guvernul trimite la CSM legea cu pensiile magistraților – Ministrul Fondurilor Europene face apel la Consiliu – să dea avizul într-o săptămână, pentru a nu se pierde 231 mil. euro

Varianta finală a modificărilor aduse pensiilor magistraților: 70% din ultimul salariu net și perioada de tranziție de 15 ani

Premierul, despre întâlnirea de la Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, cu 2 săptămâni înainte de termenul limită pentru Jalonul 215 din PNRR: „Nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți