Bilanț în a 2-a zi de școală – Cursurile s-au desfășurat normal în 98,2% din unitățile de învățământ

Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, anunţă Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de cadrele didactice.

În celelalte şcoli, unde se desfăşoară diverse forme de boicot, iar activitatea este afectată parţial.

În doar cinci școli, din județul Dolj, activitatea a încetat total și nu s-au desfășurat cursuri.

Sindicatele de profil au anunțat că nu vor înceta protestele și urmează să decidă oportunitatea unei greve generale, în funcție de analiza impactului pe care măsurile de austeritate l-au avut.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi seară, că, în contextul protestelor anunţate/derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare.

”Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, în data de 8 septembrie copiii au fost primiţi în unităţile şcolare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze şi festivităţi de începere a anului şcolar. În data de 9 septembrie, cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit aceloraşi date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unităţi de învăţământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 şcoli, toate în judeţul Dolj)”, menționează comunicatul.

Ministerul Educaţiei a promis că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.

Reamintim că în prima zi a anului școlar 2025-2026, peste 10.000 de profesori din România au protestat în stradă față de măsurile de austeritate adoptate pentru sistemul educațional adoptate prin Legea 141/2025.

Demonstranții au organizat un marș de la Piața Victoriei până la Palatul Cotroceni, traversând Podul Basarab, blocând traficul pentru câteva ore. Sindicaliștii au cerut abrogarea măsurilor, demisia ministrului educației Daniel David și au amenințat cu grevă generală. Principalele nemulțumiri vizează creșterea normei didactice, comasarea unor școli, tăierea anumitor burse și creșterea efectivelor de elevi în clase.

Sindicaliștii din Educație i-au solicitat președintelui Nicușor Dan, la întâlnirea avută luni, la Palatul Cotroceni, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de guvern privind sistemul de învățământ.

Şeful statului a luat act de solicitările lor, propunând o următoare întâlnire peste două luni, când vor exista date pe impactul măsurilor. Nemulțumiți, sindicaliștii spun că nu exclud declanșarea grevei generale.

„Nu avem nevoie de promisiuni, președintele (Nicușor Dan – n.r.) a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Educației, Daniel David, iar a doua fiind legată de anularea, abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141. Referitor la primul punct, președintele nu s-a pronunțat în momentul de față, iar referitor la al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste maxim două luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte legat de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan. Și, în funcție de aceste impacturi, trebuie să se analizeze și să se ia alte decizii. Asta este ceea ce ne-a putut transmite președintele”, a declarat Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Acțiunile de protest vor continua până la îndeplinirea celor două obiective, iar greva generală în învățământul preuniversitar nu este exclusă, au precizat liderii sindicali.

