Cursă contra cronometru pentru evitarea reluării atacurilor SUA asupra Iranului: Pentagonul are gata planul pentru o săptămână de lovituri – Mediatorii marilor state din regiune fac naveta la Teheran

O ofensivă diplomatică intensă este în desfășurare pentru a împiedica reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, după trecerea alegerilor americane din 3 noiembrie, în condițiile în care administrația Trump a pregătit deja planul pentru o nouă campanie militară, scurtă, dar intensă, după cum relatează agențiile internaționale de presă.

Qatar, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul și-au intensificat contactele cu Teheranul, iar vicepreședintele american JD Vance a deschis un canal direct către conducerea iraniană, în timp ce Pentagonul a finalizat scenarii care ar include atacuri asupra infrastructurii energetice și a altor obiective strategice iraniene.

Presiunea diplomatică vine după ce președintele Donald Trump a semnalat de mai multe ori că SUA ar putea ataca Iranul după alegerile pentru Congres. Pentagonul a ordonat Comandamentului Central al SUA să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare majore, iar mai multe state din Golf au fost avertizate să se pregătească pentru posibilitatea reluării ostilităților.

Pentagonul a pregătit planul de lovituri – Senatorii americani din Comitetul pentru Relații Externe au fost informați despre noul plan de război

O eventuală reluare a ostilităților ar putea avea o amploare mult mai mare decât operațiunile limitate din ultimele luni. Surse americane și israeliene citate de Axios afirmă că scenariul discutat presupune aproximativ o săptămână de atacuri masive asupra conducerii iraniene și a infrastructurii energetice, nucleare și civile sau strategice a țării. Wall Street Journal a relatat separat că administrația Trump a avertizat statele din Golf în privința unei posibile operațiuni de scurtă durată și intensitate ridicată, care ar putea viza inclusiv infrastructura și obiectivele nucleare ale Iranului. Președintele american nu a luat însă o decizie finală.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, s-a deplasat joi la Casa Albă pentru a-l informa direct pe Trump în legătură cu opțiunile militare și cu eficiența blocadei maritime impuse Iranului. La briefing au participat și secretarul Apărării, Pete Hegseth, precum și șeful Comitetul Întrunit al Șefilor de Stat Major (Joint Chiefs of Staff), generalul Dan Caine.

Existența unui plan concret de reluare a operațiunilor a fost confirmată și de senatorul democrat Chris Murphy, membru al Comisiei pentru Relații Externe din Senatul american, care a declarat că el și alți congresmeni au primit, în briefinguri închise ale administrației, informații detaliate despre scenariu.

„Planul lor este nebunesc”, a declarat Murphy, adăugând că, în opinia sa, acesta ar produce o escaladare severă și ar prelungi războiul. Senatorul a precizat că nu poate divulga detaliile clasificate, dar a făcut referire la informațiile apărute public privind posibilitatea lovirii infrastructurii civile iraniene.

Pregătirile militare au fost însoțite de repoziționarea unor trupe americane din baze considerate vulnerabile, refacerea stocurilor de muniții, întărirea apărării antirachetă a Israelului și desfășurarea suplimentară de forțe navale și pușcași marini în regiune.

Vicepreședintele JD Vance a deschis un canal direct către conducerea iraniană. Oferta pentru Iran: Uraniul îmbogățit să fie preluat de o țară terță pe durata negocierilor

În paralel, administrația Trump testează o ultimă cale diplomatică. Vicepreședintele JD Vance i-a trimis săptămâna trecută, la indicația lui Donald Trump, o scrisoare lui Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și fost comandant al Gardienilor Revoluției, potrivit Wall Street Journal. Mesajul urmărea explorarea posibilității reluării negocierilor directe dintre Washington și Teheran.

Potrivit relatărilor americane, alegerea lui Rezaei ca interlocutor nu este întâmplătoare. Oficialii SUA îl consideră unul dintre puținii membri ai conducerii iraniene care are acces atât la aripa dură a regimului și la Gardienii Revoluției, cât și la structurile politice care ar putea accepta un compromis.

Conform propunerilor divulgate în presa din SUA și din Golful Persic (Al Jazeera), Washingtonul dorește ca programul nuclear iranian să fie discutat încă de la începutul negocierilor, în timp ce Teheranul insistă ca SUA să ridice mai întâi blocada porturilor iraniene, să permită reluarea exporturilor de petrol și să relaxeze sancțiunile. Trump a afirmat public joi că mesajul lui Vance privea furnizarea de medicamente, însă WSJ și alte publicații americane au relatat că scrisoarea urmărea relansarea negocierilor de pace.

Miza principală a negocierilor nucleare este stocul iranian de uraniu îmbogățit la un nivel de 60%. Înainte de atacurile asupra instalațiilor nucleare, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) estima că Iranul deținea aproximativ 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit la acest nivel, însă inspectorii internaționali nu mai pot verifica în prezent cantitatea și locația de stocare a materialului.

Conform Al Jazeera, Washingtonul a cerut ca Iranul să facă o concesie substanțială în privința uraniului, iar printre variantele discutate de mediatori săptămâna aceasta (Pakistan și Qatar în principal), în cadrul unor vizite la Teheran, se află transferarea uraniului în afara Iranului sau plasarea lui sub o formă de custodie internațională. Rusia s-a oferit anterior să preia materialul îmbogățit, iar Teheranul a declarat la începutul lunii octombrie că analizează propunerea.

Potrivit relatărilor din presa regională, șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, care deține și funcția de șef al Forțelor de Apărare ale Pakistanului, a prezentat Teheranului, cu acordul președintelui Donald Trump, o propunere de compromis privind programul nuclear iranian. Munir joacă în ultimele luni un rol important de mediator între Washington și Teheran și a efectuat recent mai multe vizite în Iran în cadrul eforturilor de reluare a negocierilor.

Propunerea prevede ca stocul iranian de uraniu îmbogățit la 60% să fie transferat într-o țară terță, precum Rusia, pe durata reluării negocierilor. Pakistanul, Turcia, Arabia Saudită și Qatarul ar urma să garanteze acordul și, în cazul prăbușirii acestuia, returnarea uraniului către Iran. În plus, SUA vor inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la siturile nucleare iraniene.

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au mers împreună la Teheran, cu mesajul că Iranul trebuie să facă unele concesii asupra programului nuclear pentru a evita reluarea atacurilor americane

Presiunile asupra conducerii iraniene s-au intensificat la începutul acestei săptămâni. Ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman, șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, și șeful serviciilor turce de informații, Ibrahim Kalin, au mers luni la Teheran pentru discuții cu cei mai importanți oficiali iranieni.

Reuniunea a reprezentat primul contact la acest nivel între Iran și cele trei state membre ale pactului de apărare de la Mecca de la extinderea conflictului în regiune. Arabia Saudită a precizat că obiectivul vizitei este deschiderea unor canale de negociere care să „prevină revenirea escaladării militare”.

Discuțiile au vizat reluarea negocierilor SUA-Iran, atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite, Strâmtoarea Ormuz, blocada americană asupra porturilor iraniene și posibilitatea construirii unui mecanism regional de neagresiune. Cei trei oficiali au transmis, potrivit surselor regionale, că Iranul trebuie să facă unele concesii asupra programului nuclear pentru a evita reluarea atacurilor americane.

Qatarul, principalul mediator dintre Washington și Teheran, a revenit vineri în capitala iraniană pentru o nouă rundă de negocieri, a doua vizită din această săptămână. Conform presei internaționale, Doha își coordonează demersurile cu Statele Unite.

Qatarul prezentase duminică o nouă propunere de acord, construită în jurul unui calendar de șapte zile cu „măsuri succesive de consolidare a încrederii”. Un oficial iranian de rang înalt a respins însă proiectul, descriindu-l drept un set de „idei inacceptabile”, și a precizat că Teheranul nu intenționează să își modifice poziția privind programul nuclear.

Liderul suprem iranian Khamenei cere ieșirea din starea de „nici război, nici pace”, dar numai în condițiile Iranului

Un semnal a venit marți de la noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care l-a primit pe Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și fost comandant al Gardienilor Revoluției. Aceasta a fost una dintre puținele informații publicate de presa iraniană despre Khamenei de când acesta a devenit lider suprem, în primăvară.

Conform presei de stat iraniene, Khamenei i-a cerut lui Rezaei să urmărească îndeplinirea condițiilor iraniene pentru încheierea războiului și pentru ieșirea din actuala stare de „nici război, nici pace”. Președintele Masoud Pezeshkian a declarat ulterior că guvernul va folosi toate instrumentele disponibile pentru punerea în aplicare a acestei directive.

Mesajul sugerează că cea mai înaltă autoritate politică a Iranului dorește o ieșire din actualul blocaj militar, diplomatic și economic în care se găsește conducerea Teheranului, dar nu indică deocamdată disponibilitatea de a face concesiile cerute de SUA sau de a renunța la principalele condiții ale Teheranului.

Condițiile Iranului includ ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale, reluarea exporturilor de petrol, eliberarea unor active iraniene înghețate și stabilirea unui nou aranjament pentru Strâmtoarea Ormuz, totul înainte ca Iranul să accepte discutarea programului său nuclear.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai dificile puncte ale negocierilor din perspectiva SUA. Oficialii iranieni vorbesc despre menținerea sau restabilirea „controlului” ori „administrării” asupra Strâmtorii Ormuz, în timp ce Washingtonul nu poate permite controlul iranian. În plus, SUA au reușit, prin operațiunile sale navale, să priveze Iranul de controlul efectiv asupra culoarului maritim. Casa Albă a declarat recent că SUA se află într-o poziție foarte puternică, inclusiv datorită „controlului Strâmtorii Ormuz”.

Trump și Erdogan au vorbit de două ori în mai puțin de 24 de ore

Turcia a devenit în același timp unul dintre actorii centrali ai eforturilor de mediere. Trump și președintele Recep Erdogan au avut două convorbiri telefonice în mai puțin de 24 de ore, pe 28 și 29 octombrie. În prima discuție, cei doi au abordat explicit situația din Strâmtoarea Ormuz și Yemen, după discuțiile de la Teheran, iar Erdogan a spus că Ankara urmărește obținerea unei soluții diplomatice. A doua convorbire a avut loc în timpul unui dineu organizat de Erdogan cu ocazia Zilei Republicii și a summitului Organizației Statelor Turcice.

Analiștii punctează că cele două convorbiri telefonice, în doar 24 de ore, arată cât de importantă a devenit Turcia în actualul efort diplomatic. În plus, analiștii de securitate speculează că există scenarii în care Turcia ar putea permite tranzitul unor luptători către teritoriul iranian, în cazul unui nou atac asupra Iranului, așa cum planificaseră Israelul în prima parte a războiului – plan care prevedea trimiterea a zeci de mii de luptători kurzi din nordul Irakului în vestul Iranului, sub acoperire aeriană americano-israeliană, pentru a slăbi forțele regimului și a declanșa o revoltă mai largă împotriva conducerii de la Teheran, cu scopul de schimbare a regimului.

***