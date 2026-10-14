Situația statelor din cursa pentru aderarea la UE: Albania a deschis toate capitolele – Muntenegru a închis 21 din 33 – R. Moldova și Ucraina au deschis câte 4 din 6 clustere

Procesul de extindere a Uniunii Europene a accelerat puternic în 2026, însă diferențele dintre statele candidate rămân foarte mari. Muntenegru este detașat cel mai avansat candidat, cu toate cele 33 de capitole de negociere deschise și 21 închise provizoriu, urmat de Albania, care a deschis toate capitolele și a început anul acesta să le închidă.

În estul Europei, Republica Moldova și Ucraina au recuperat rapid din decalaj și au ajuns, după cele mai recente conferințe de aderare, desfășurate marți la Luxemburg, la patru dintre cele șase clustere de negociere deschise.

Conform presei din Balcani, care citează date ale Comisiei Europene, Serbia are deschise 22 de capitole, dar numai două sunt închise provizoriu, în timp ce Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo se află mult mai în urmă.

Notă: Numărul total de capitole diferă de la o țară la alta în funcție de cadrul de negociere. Muntenegru și Albania au 33 de capitole de negociere, în timp ce în cazul Serbiei sunt numărate 35, inclusiv capitolul 35, dedicat normalizării relațiilor cu Kosovo.

Accelerarea negocierilor vine în momentul în care extinderea a redevenit una dintre prioritățile geopolitice ale UE. Mai mult, la sfârșitul lunii septembrie și începutul lui octombrie, Ursula von der Leyen a efectuat al șaselea său turneu anual în Balcanii de Vest, cu opriri în Albania, Kosovo, Muntenegru și Macedonia de Nord, discuțiile fiind concentrate pe reformele necesare pentru aderare și pe integrarea graduală în piața și politicile europene. De notat că aderarea în UE necesită finalizarea tuturor capitolelor de negociere, un tratat de aderare și acordul unanim al statelor membre.

Muntenegru – cel mai aproape de aderare

Muntenegru este în acest moment candidatul aflat cel mai aproape de finalizarea negocierilor. Podgorica a deschis toate cele 33 de capitole, iar după Conferința Interguvernamentală din 12 octombrie are 21 închise provizoriu. Ultimele trei au fost cele privind politica economică și monetară, statistica și politica socială și ocuparea forței de muncă.

Ritmul s-a accelerat în ultimul an în condițiile în care Muntenegru avea doar 12 capitole închise la sfârșitul lui 2025, iar în 2026 a închis alte nouă. Ținta autorităților din Muntenegru e finalizarea negocierilor până la sfârșitul lui 2026, cu obiectivul declarat de intrare efectivă în UE 2028.

Mai mult, Consiliul a început deja lucrările pentru redactarea tratatului de aderare al Muntenegrului, iar președintele Consiliului European, António Costa, a explicat recent că scenariul ideal presupune încheierea negocierilor până la finalul acestui an și utilizarea anului 2027 pentru negocierea și pregătirea tratatului de aderare.

Albania a deschis toate capitolele de negociere

Albania este al doilea stat din Balcanii de Vest care a intrat în etapa de închidere a capitolelor de negociere. Tirana a reușit să deschidă toate cele 33 de capitole de negociere în numai 13 luni, ultimul cluster fiind deschis la sfârșitul lui 2025.

În iulie, UE și Albania au închis provizoriu primele trei capitole – știință și cercetare, educație și cultură și relații externe –, iar pe 13 octombrie a fost închis și capitolul privind politica industrială și întreprinderile. Bilanțul e de 33 de capitole deschise și patru închise provizoriu.

Tirana și-a fixat drept obiectiv încheierea negocierilor până la sfârșitul lui 2027. Comisia Europeană considera deja anul trecut că, dacă ritmul reformelor se menține, obiectivul este realizabil, iar aderarea propriu-zisă ar putea veni ulterior, cu orizontul 2030.

Republica Moldova și Ucraina recuperează rapid

În ceea ce privește Republica Moldova și Ucraina, cele două state și-au început deschiderea clusterelor de negociere abia în 2026, dar până în octombrie au ajuns deja la patru din cele șase grupuri tematice.

În iunie, UE a deschis cu Moldova și Ucraina clusterul „Valori fundamentale”, iar în iulie pe cel privind „Relațiile externe”. Pe 13 octombrie, ambele state au deschis alte două clustere – „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă” –, care însumează 17 capitole de negociere din cele 33.

În cazul Republicii Moldova, Chișinăul vrea să deschidă și cele două clustere rămase până la sfârșitul acestui an, iar pe 28 octombrie, Republica Moldova urmează să primească și foaia de parcurs pentru aderare.

Autoritățile de la Chișinău își propun finalizarea lucrărilor tehnice pentru încheierea negocierilor până la începutul lui 2028 și aderarea până în 2030.

Țările cu progrese lente

Serbia negociază aderarea încă din ianuarie 2014, însă procesul a stagnat în contextul în care Consiliul UE leagă ritmul negocierilor de progrese substanțiale privind statul de drept și de normalizarea relațiilor cu Kosovo.

Belgradul are 22 din cele 35 de capitole deschise și numai două închise provizoriu. Ultimul cluster deschis a fost cel privind agenda verde și conectivitatea sustenabilă, tocmai în decembrie 2021.

Serbia, care a început negocierile cu opt ani înaintea Albaniei, se află acum în urma Tiranei în ceea ce privește trecerea efectivă la faza de închidere a capitolelor.

Totodatp, Macedonia de Nord a primit statutul de candidat încă din 2005, iar prima Conferință Interguvernamentală pentru negocieri a avut loc în iulie 2022, însă Skopje nu a trecut încă la deschiderea efectivă a clusterelor de negociere.

Principalul obstacol îl reprezintă condiția stabilită în cadrul de negociere convenit în 2022, la insistența Bulgariei: modificarea Constituției pentru includerea minorității bulgare printre comunitățile recunoscute. Până la îndeplinirea acestei condiții, procesul nu poate avansa.

Totodată, în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, aceasta se află într-o etapă și mai timpurie. Țara a primit statutul de candidat în decembrie 2022, iar liderii UE au decis în martie 2024 deschiderea negocierilor. Cadrul de negociere urmează să fie adoptat după îndeplinirea pașilor solicitați de Comisie, iar Bosnia nu a început încă deschiderea capitolelor propriu-zise.

Kosovo este cel mai puțin avansat dintre partenerii din Balcanii de Vest. Pristina a depus cererea de aderare în 2022, dar rămâne, în terminologia oficială a Comisiei Europene, „potențial candidat”, neavând încă statutul formal de țară candidată.

Extinderea revine în atenția liderilor UE

Ritmul recent arată o schimbare importantă de abordare a UE față de perioada de stagnare a extinderii din deceniul precedent, în condițiile în care ultimul stat care să intre oficial în UE a fost Croația, la 1 ianuarie 2013. Acum, în numai două zile, 12 și 13 octombrie, UE a organizat conferințe de aderare cu Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova, conferințe inter-guvernamentale în care primele două au închis noi capitole, iar ultimele două au deschis noi clustere.

În paralel, Comisia a început să pregătească însăși Uniunea pentru o viitoare extindere, inclusiv prin modificări ale bugetului, ale procesului decizional și prin garanții suplimentare împotriva regresului în materie de stat de drept după aderare. Bruxellesul pregătește foi de parcurs specifice pentru Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina.

Dincolo de Balcani și de cele două state est-europene, procesul de negociere al Georgiei e complicat de relația cu Rusia, în timp ce negocierile cu Turcia rămân de ani buni în impas.

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