Testele agențiilor de rating împing leul spre pragul de 5.25 lei/euro. Erste: Dobânzile suverane au scăzut în toată regiunea, ale României stau pe loc

Cursul valutar oficial al leului în raport cu euro a reintrat de o săptămână pe o tendință de depreciere și s-a apropiat în ultimele două zile, la fixingul BNR, de pragul de 5.25 lei, potrivit datelor Băncii Naționale.

Doar săptămâna trecută leul s-a depreciat cu 0,3% față de euro. Tendința totuși una în linie cu tendința

regională: forintul maghiar a pierdut 1,0% săptămâna trecută, zlotul polonez fost relativ neschimbat, iar coroana cehă s-a depreciat cu 0,3% față de moneda unică europeană, conform unei analize BCR Cercetare.

Pragul de 5.25 lei/euro este unul relevant pentru curs, acționând ca rezistență (vezi grafic mai jos), în timp ce nivelul de miercuri al cursului, de 5.2489 lei/euro, este peste nivelul mediu al lunii iulie (5.2378 lei/euro). În același timp, cursul oficial de miercuri al cursului este la mică distanță de recordul istoric de 5.2688 atins în debutul lunii mai, bifat după declanșarea crizei politice de către PSD și AUR, prin depunerea și ulterior votarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Episodul recent de depreciere a venit și în contextul evaluărilor de țară ale Fitch și Moody’s din această perioadă. România a trecut, vineri, ”la mustață” testul Fitch, în timp ce Moody’s își va publica raportul în această vineri, după închiderea piețelor financiare din SUA (23:00 ora României).



Amintim că, un element neobișnuit al raportului Fitch de confirmare a ratingului investment-grade al României și perspectivei negative asociate este mențiunea că decizia finală a fost modificată în urma unui apel formulat de autoritățile române. Agenția precizează că, „în conformitate cu politicile Fitch, emitentul (Guvernul României) a formulat o contestație și a furnizat informații suplimentare, ceea ce a condus la o decizie de rating diferită de cea adoptată inițial de comitetul de rating”. Fitch nu precizează însă care a fost decizia inițială și nici în ce a constat schimbarea.

Investitorii se uită cu emoții la România: dobânzile suverane au scăzut în întreaga regiune, cu excepția României, după scăderea prețurilor la țiței și revenirea la negocieri în conflictul SUA-Iran

Efecte se văd și pe dobânzile suverane ale României, conform analiștilor Erste Group Research.

Aceștia arată într-un raport publicat miercuri că dobânzile la obligațiunile guvernamentale au scăzut ușor în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est, cu excepția României, ”unde piețele rămân concentrate asupra viitoarei evaluări de rating din partea Moody’s” (vezi grafic mai jos).

”România a evitat la limită o retrogradare din partea Fitch vinerea trecută, ceea ce îi menține pe investitori atenți la evoluțiile viitoare privind ratingul suveran”, arată analiștii Erste.

De notat că, de la începutul anului, leul s-a depreciat cu 3,0% față de euro.

***