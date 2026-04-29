Presiune pe cursul valutar: euro a trecut, marginal, de pragul psihologic de 5,1 lei la fixingul BNR – Banca centrală e în piață și ține lucrurile sub control

Cursul valutar oficial al leului în raport cu euro a depășit, miercuri, pragul psihologic de 5,1 lei, potrivit datelor comunicate de Banca Națională a României (BNR).

BNR a cotat 1 euro la 5,1004 lei – aceasta este pentru prima dată de la criza electorală dintre cele două tururi de scrutin prezidențial din mai 2025, când victoria detașată a liderului AUR George Simion a împins cursul puternic peste 5,1 lei/euro. Victoria lui Nicușor Dan în prezidențialele repetate a calmat atunci piața valutară și a readus euro sub 5,1 lei, grație revenirii fluxurilor de capital pe poziții în lei.

Acum, în contextul crizei politice declanșate de PSD, care s-a aliat cu AUR pentru a îl demite pe premierul Ilie Bolojan, investitorii au început să vândă iar din deținerile lor de obligațiuni în lei ale României (ceea ce a împins în sus dobânzile suverane) și să își retragă banii din România, ceea ce pune presiune pe curs din moment ce la retragere leii investitorilor se schimbă în valută.

În același timp, populația se refugiază în general în euro în perioade de incertitudine, paradoxal inclusiv din cauza temerilor de depreciere eventuală a leului, element ce pune presiune suplimentară pe curs.

De notat că Banca Națională pare să fie prezentă în piață pentru a contracara orice depreciere agresivă (vezi grafic mai jos), dar faptul că până și la fixingul oficial al BNR s-a depășit pragul de 5,1 lei indică nu doar presiune pe deprecierea cursului, ci și un posibil semnal din partea băncii centrale către decidenți.

BNR permite o depreciere anuală de 2% a cursului, pentru acomodarea dezechilibrelor externe

O depreciere semnificativă a cursului ar însemna că impactul crizei politice ar pătrunde în economia reală, după ce până acum doar economia financiară a României a fost lovită: investitorii, atât cei locali, cât și cei internaționali, au reacționat la criza politică și implicit la apariția instabilității politice fiind activi pe piețe prin vânzarea activelor locale și mutarea banilor în alte țări sau, în cazul populației române, în euro și în active denominate în euro.

Asta a a produs o pierdere de câteva procente a indicelui bursier BET, în timp ce dobânzile de împrumut ale României și cele la care se va finanța economia au crescut.

România, țara cu cele mai mari deficite bugetare din UE în ultimii ani, este expusă riscului unei crize clasice de piețe emergente (spre deosebire de țări ca Argentina, România are ancore de stabilitate ca UE și NATO), în care o criză politică, cuplată cu deficite bugetar și de cont curent mari, produc o pierdere a încrederii piețelor și investitorilor și implicit ieșiri de capitaluri.

Cooptarea AUR la guvernare ar produce o depreciere și mai mare a cursului – Criza actuală se suprapune peste criza energetică internațională

De notat totuși că, în privința cursului de schimb, BNR permite o depreciere anuală de 2% a cursului, pentru acomodarea dezechilibrelor externe – asta înseamnă că o trecere eventuală, decisivă, a euro peste pragul de 5,1 lei ar putea face parte din politica BNR.

Amintim că faptul că cursul leului a fost țintuit în raport cu euro, în anii 2021-mai 2025, sub pragul de 5 lei/euro a contribuit la acumularea de dezechilibre în economie și finanțele bugetare, iar o ajustare de 2% ar însemna un curs de 5,2 lei/euro.

O cooptare a partidului extremist AUR la guvernare ar produce totuși o depreciere și mai mare a cursului.

De notat că analiștii Erste Group Bank și-au informat marți investitorii și clienții internaționali că moțiunea de cenzură a PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan urmează să fie votată în ședința comună a celor două camere ale parlamentului în data de 5 mai. Aceștia au punctat că PSD pregătește o coaliție de guvernare cu AUR, o schimbare majoră pe scena politica românească.

