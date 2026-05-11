Leul s-a apreciat luni, la 5,2222 lei/euro, a treia zi consecutivă de revenire – 5,2 lei/euro se conturează ca noul nivel de echilibru

Valoarea leului în raport cu euro a crescut, luni, după ce presiunile de depreciere s-au calmat în finalul săptămânii trecute. Conform datelor BNR, la fixingul oficial de la ora 13:00, un euro a fost cotat la 5.2222 lei, în scădere față de nivelul de 5.2364 lei de vineri și semnificativ sub maximul istoric de miercurea trecută de 5.2688 lei.

Aprecierea cursului din ultimele 3 zile vine pe fondul calmării panicii resimțite de populație și firme și transpusă pe piața valutară, unde cererea reală de euro din economie a crescut alert în debutul săptămânii.

Amintim că presiunile de depreciere pe curs s-au intensificat din finalul lunii aprilie, în contextul crizei politice și demiterii Guvernului Bolojan, în data de 5 mai, de către PSD, AUR și un număr de parlamentari așa-zis suveraniști aleși pe listele SOS România și POT (Partidul Oamenilor Tineri).

Înainte de mini-vacanța de 1 mai, euro atinsese un maxim istoric la fixingul BNR de 5.1417, iar precedentul fusese 5.1222 lei/euro, stabilit în 8 mai 2025, între cele două tururi de alegeri prezidențiale repetate.

Cursul s-a stabilizat pe un palier superior – 5,2 lei/euro, noul nivel de echilibru pentru curs

Conform analiștilor BCR Cercetare, săptămâna trecută, volumul tranzacțiilor de pe piața valutară locală a scăzut față de acum două săptămâni, dar a rămas peste media pe termen lung. Volumul tranzacțiilor a fost împărțit relativ egal pe parcursul săptămânii trecute, potrivit analiștilor.

Volumul tranzacționat mai mic și mișcarea de preț a semnalat rămânerea pe un palier superior, dar cu oprirea presiunilor de depreciere, sub condiția lipsei unor noi șocuri (vezi grafic mai jos).

Înainte de fixingul BNR de luni, în primele ore ale ședinței de tranzacționare, valoarea euro în raport cu leul s-a dus chiar sub 5,2, cu tendință pe termen foarte scurt de apreciere (vezi grafic mai sus).

Nivelul de 5,2 lei/euro a fost apărat anterior de BNR și ar putea deveni noul nivel de echilibru pentru cursul valutar.

De notat de asemenea că ROBOR la 3 luni a continuat să stagneze, luni, la 5,86%, nivel atins joia trecută, pe 30 aprilie, fapt ce arată că băncile comerciale au în continuare exces de lichiditate.

Amintim și faptul că cursul leului a fost țintuit în raport cu euro, în anii 2021-mai 2025, sub pragul de 5 lei/euro, fapt ce a contribuit la acumularea de dezechilibre în economie și finanțele bugetare.

