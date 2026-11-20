Dacă vrei să știi câți ani mai ai până la pensie sau câți ani ai cotizat la sistemul public de pensii, din acest ghid vei afla cum verifici vechimea în muncă.

Există mai multe metode prin care poți să accesezi aceste informații, fie online, fie prin prezența fizică la ghișeul unor instituții.

Metoda 1 – prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP)

În luna septembrie, Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că a lansat o nouă platformă, finanțată prin PNRR, ce înlocuiește vechiul portal al instituției. Accesând această nouă platformă online (la adresa cnpp.ro), contribuabilii pot afla o serie de informații utile fără să mai fie nevoie să se deplaseze la ghișeu.

Printre informațiile pe care le pot accesa se numără inclusiv date privind vechimea în muncă, stagiile de cotizare (câte luni/câți ani de cotizare are persoana până în prezent), angajatorii pentru care au lucrat, veniturile declarate și contribuțiile plătite, inclusiv informații despre contribuțiile virate la Pilonul II (sistemul de pensii private obligatorii).

O noutate este că portalul include un modul care le permite utilizatorilor să simuleze drepturile de pensie. În acest fel, ei pot obține informații orientative privind drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Cu alte cuvinte, folosind simulatorul poți afla cât mai ai până când ieși la pensie.

Dincolo de aceste informații, contribuabilii pot accesa talonul de pensie în format electronic (e-Talon), informații din decizia de pensionare, date privind pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale.

Cum verifici vechimea în muncă – cont pe portalul CNPP

Pentru a accesa toate informațiile de mai sus este necesar să ai cont în portalul CNPP. Dacă aveai deja un cont în vechea platformă a CNPP, atunci poți să folosești aceleași credențiale (e-mail, parolă) pentru a te conecta în noul portal.

Dacă nu aveai cont, trebuie să îți creezi unul. Există 3 modalități prin care poți să îți creezi un cont în noua platformă CNPP, pe care le-am explicat pe larg în acest articol.

Pe scurt, poți accesa CNPP prin intermediul identității tale digitale (ROeID – aici găsești un ghid despre cum îți creezi identitatea digitală), prin depunerea online a unei cereri pe care trebuie să o semnezi cu semnătură electronică calificată (aici ai un ghid detaliat despre cum îți poți face semnătură electronică) sau prin prezența fizică la un ghișeu al Casei de Pensii. Mai multe informații despre tot acest proces găsești aici.

Cum verifici vechimea în muncă – Metoda 2: prin aplicația MyCNPP

O altă metodă este să îți instalezi aplicația MyCNPP pe telefonul mobil. Aplicația este disponibilă atât pentru telefoanele ce folosesc Android, cât și iOS.

MyCNPP este aplicația mobilă oficială a Casei Naționale de Pensii Publice. Instalând această aplicație vei avea acces la toate informațiile și serviciile din portalul CNPP, direct pe telefonul tău mobil. Contul ți-l poți crea direct din aplicație, prin aceleași 3 modalități prin care îți creezi cont și pe portalul CNPP: prin ROeID, cu certificat digital calificat sau printr-o cerere finalizată la ghișeul casei de pensii.

Apoi, vei putea accesa informații privind stagiul de cotizare și punctajele realizate, cartea de muncă scanată, informații din decizia de pensie, date privind fondul de pensii Pilon II.

De asemenea, vei putea să generezi la cerere rapoarte PDF semnate electronic de CNPP și să trimiți cereri către Casa de Pensii oricând și de oriunde, fără drumuri la ghișeu. În secțiunea „Istoric cereri” poți să urmărești statusul fiecărei solicitări, să răspunzi la cererile de informații suplimentare și să vezi rezoluția finală.

Rapoartele generate rămân salvate în istoric, ca să le poți vedea sau descărca oricând, se arată în descrierea aplicației.

Și în aplicația MyCNPP ai acces la simulatorul pensiei, acesta realizând o estimare a pensiei viitoare pornind de la stagiul de cotizare înregistrat la CNPP. Poți adăuga și alte perioade, cum ar fi stagii din trecut, stagii cumpărate sau perioade viitoare, pentru a vedea cum anume se schimbă estimarea.

Cum verifici vechimea în muncă – Metoda 3: e-mail trimis Casei de Pensii

O altă metodă este să trimiți un e-mail către casa teritorială de pensii de care aparții cu domiciliul (este important să folosești adresa de e-mail oficială, postată pe site-ul instituției respective) prin care să soliciți eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare.

Va trebui să atașezi la e-mail scan-ul/poza cărții de identitate și o cerere semnată de mână (folosește formularul tipizat de pe site-ul casei de pensii de care aparții – documentul trebuie descărcat, semnat olograf și scanat).

Ulterior, Casa de Pensii îți va trimite prin e-mail o adeverință privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public. Documentul conține informații despre perioadele lucrate, veniturile brute înregistrate și contribuțiile existente în sistemul public de pensii.

Cum verifici vechimea în muncă – Metoda 4: cerere la ghișeu

Alternativ, cererea pentru eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare și copia cărții de identitate se pot transmite prin poștă sau se pot depune personal la sediul casei teritoriale de pensii.

Ce se întâmplă cu stagiul de cotizare de dinainte de 2001

Prin cele 4 metode detaliate mai sus contribuabilii pot, în principal, să acceseze informații privind stagiul de cotizare realizat ulterior datei de 1 aprilie 2001.

Potrivit legii, dovada vechimii în muncă realizate până la aceasta dată se face prin mijloace fizice (în special cu carnetul de muncă).

În prezent, în momentul stabilirii drepturilor de pensie pentru o persoană, stagiul de cotizare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 este preluat de către casele teritoriale de pensii din carnetul de muncă al persoanei respective.

Cum verifici vechimea în muncă – scanarea carnetelor

Este important de menționat că CNPP a demarat activitatea de preluare a datelor din carnetele de muncă ale asiguraților, pentru perioadele de cotizare realizate pâna la data de 1 aprilie 2001. Datele sunt preluate din documente aflate la inspectoratele teritoriale de muncă, la angajatori sau la alte entități.

Astfel, dacă carnetul tău de muncă a fost scanat de către CNPP, vei putea accesa în platformă sau în aplicație și informații privind stagiul de cotizare realizat înainte de 1 aprilie 2001.

Foto: Mohamed_hassan/geralt/pixabay.com

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