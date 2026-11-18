Dacă ești angajat, salariat sau obții venituri din diverse surse, este bine să știi cum verifici dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii.

Ce este Pilonul 2 de pensii

Pilonul 2 reprezintă pensia privată obligatorie, iar contribuția la acest sistem privat este obligatorie dacă ai sub 35 de ani și ești angajat. Dacă ai între 35 și 45 de ani poți adera opțional la sistem.

Contribuția lunară este de 4,75% din brut (restul până la 25% din brut, adică 20,25%, merg către sistemul public de pensii – Pilonul 1).

În ceea ce privește Pilonul 3 de pensii, acesta este sistemul de pensii private facultative (contribuția la acest sistem nu este obligatorie). Cei care vor să pună mai mulți bani deoparte pentru pensie trebuie să știe că contribuția maximă la Pilonul 3 poate fi de maximum 15% din venitul brut lunar.

Pentru a afla dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii (Pilonul 2) trebuie să accesezi baza de date a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și să introduci o serie de date personale. Prin accesarea acestei baze de date vei afla doar dacă ai pensie privată obligatorie – Pilonul 2 (dacă ai întrebări privind Pilonul 3 este indicat să îți contactezi direct angajatorul).

Pentru a interoga baza ASF, trebuie să accesezi acest link și să introduci următoarele informații:

numele și prenumele;

codul numeric personal (CNP).

După introducerea datelor trebuie să bifezi că ești de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și să declari că datele cu caracter personal îți aparțin.

Sursa: ASF

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii – interogarea bazei ASF

După ce apeși butonul „Caută” vei primi un răspuns la cererea ta de informații. Dacă ești asigurat la unul dintre administratorii de fonduri de pensii private din România, atunci vei primi un răspuns de genul celui de mai jos:

Sursa: ASF

În afară de NN Pensii (precum în exemplul de mai sus), în răspuns poate apărea unul dintre ceilalți 6 administratori de pensii private obligatorii din România: Generali, Allianz-Țiriac, BCR Pensii, BRD, Metropolitan Life sau Aegon Pensii.

În răspuns vei primi și un link către site-ul administratorului tău de pensii private Pilon 2, pe care îl poți accesa dacă dorești să afli mai multe informații.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii – ce faci dacă nu ești participant

În cazul în care nu ești asigurat în Pilonul 2, vei primi un mesaj precum cel de mai jos, prin care ASF te informează că nu ești participant în sistemul de pensii administrate privat Pilon 2.

Sursa: ASF

Dacă consideri că s-a făcut o greșeală și că ar fi trebuit să fii asigurat, poți contacta ASF la numărul de TelVerde 0800.825.627. De asemenea, trebuie să iei legătura cu angajatorul tău.

Cum afli câți bani s-au strâns în contul tău

În contextul acestui ghid despre cum verifici dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii trebuie menționat că accesând baza de date ASF poți să afli doar la ce administrator ai fost alocat, nu și câți bani ai efectiv în contul tău.

Pentru a afla câți bani s-au strâns în contul tău, atât din contribuțiile tale directe lunare, cât și prin investirea acestor sume de bani în diverse instrumente financiare, trebuie să intri pe site-ul administratorului tău de pensii private obligatorii.

Fiecare administrator folosește propriile instrumente pe care le poți accesa pentru a afla toate informațiile care te interesează. În acest sens, este posibil să fie necesar să îți faci cont pe site-ul administratorului sau să instalezi o aplicație pe telefonul mobil.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul privat de pensii și cum au fost investiți banii

Odată ce ți-ai făcut cont sau ți-ai instalat o aplicație pe telefonul mobil, poți avea acces la informații precum:

sumele acumulate din contribuțiile lunare;

titlurile de capital în care au fost investite contribuțiile lunare de către administratorul fondului;

sumele acumulate din câștigurile obținute din aceste investiții;

de cât timp contribui la fondul respectiv (istoricul contribuțiilor lunare);

cine este angajatorul care virează contribuțiile;

evoluția fondului de-a lungul timpului (grafice anuale etc);

cele mai recente documente contractuale (scrisoarea anuală de informare etc).

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