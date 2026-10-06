Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul de sănătate și de pensii

În acest ghid detaliem cum verifici dacă ești asigurat, atât în sistemul public de sănătate, cât și în sistemul public de pensii.

Verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate

Pentru a verifica dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate trebuie să accesezi Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) la acest link. Practic, la această adresă poți să verifici calitatea de asigurat a oricărei persoane.

Verificarea este un proces foarte simplu, singura informație de care ai nevoie fiind CNP-ul (codul numeric personal) al persoanei a cărei calitate vrei să o verifici.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate

Odată accesată platforma, pe pagină se va deschide un formular editabil unde persoana care vrea să își verifice calitatea de asigurat trebuie să își introducă CNP-ul (în primul câmp).

Conținul celui de-al doilea câmp nu trebuie completat, acesta urmând să fie generat automat din CNP. Mai exact, în acest al doilea câmp se va autogenera CID-ul după completarea numărului de verificare afișat (în al treilea câmp) și după apăsarea, la final, a butonului „Caută”.

Ce este CID-ul

CID-ul reprezintă codul de identificare al asiguraţilor din PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) şi este inscripţionat pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele „Cod de asigurat”, se arată pe platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

CID-ul este folosit la identificarea unică în sistemul de sănătate a persoanelor asigurate. Valoarea sa este generată pe baza CNP-ului.

Așadar, după cum arătam mai sus, în formularul din platforma PIAS nu trebuie introdus manual CID-ul, acesta urmând să fie generat automat la final, după apăsarea butonului „Caută”.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul de sănătate – ghid

După apăsarea butonului, în josul paginii va apărea un mesaj prin care utilizatorul va fi informat dacă este asigurat sau nu în sistemul public de sănătate, dacă are card de sănătate emis și dacă este înscris la un medic de familie (inclusiv data de la care este înscris la medicul de familie din prezent).

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul public de pensii

Pentru a verifica dacă ești asigurat în sistemul public de pensii trebuie să accesezi portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

La începutul lunii septembrie 2026, CNPP a anunțat că a lansat o platformă modernă, finanțată prin PNRR, care facilitează accesul cetățenilor la informații privind asigurările sociale.

Potrivit CNPP, noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale, oferind utilizatorilor o experiență digitală mai simplă și mai eficientă.

Portalul a fost lansat în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cum te autentifici în noua platformă a Casei Naționale de Pensii Publice

Dacă aveai deja un cont pe vechea platformă a CNPP, atunci poți să te autentifici în noul portal folosind aceleași date (conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale). Aici te poți autentifica.

Cum verifici dacă ești asigurat la pensie – crearea unui cont pe platforma CNPP

Dacă nu aveai cont pe vechea platformă, atunci va trebui să te înregistrezi (să îți creezi un cont). După cum arată CNPP, două dintre cele trei modalități de înregistrare sunt acum complet digitale, fără să necesite prezența fizică la sediul instituției.

Astfel, cele două modalități digitale de înregistrare sunt:

– autentificarea prin ROeID, adică prin sistemul național de identificare electronică; practic, vei folosi platforma ROeID pentru înregistrare, acest proces necesitând un cont ROeID activat în prealabil (aici poți citi un articol detaliat despre cum să îți faci un cont ROeID);

– prin cerere semnată cu certificat calificat (trebuie să completezi datele necesare și să semnezi cererea cu certificat calificat, aceasta urmând să fie transmisă către casa teritorială de pensii aferentă domiciliului tău, unde va fi analizată și eventual aprobată de un operator – acest proces nu necesită prezența fizică la ghișeu).

A treia modalitate de creare a unui cont în noua platformă CNPP presupune prezența fizică la un ghișeu al instituției.

Mai exact, contribuabilul trebuie să completeze datele necesare într-un formular (disponibil la acest link), să descarce la final fișierul PDF și să îl semneze olograf. După aceea, va trebui să se prezinte la ghișeu cu cererea respectivă tipărită și semnată de olograf și cu cartea de identitate.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul de asigurări sociale

După ce utilizatorul și-a creat un cont activ pe noua platforma CNPP, el poate accesa portalul pentru a consulta o serie de informații și documente, inclusiv pentru a verifica dacă este asigurat.

Printre informațiile disponibile pe platformă se numără:

stagiile de cotizare;

contribuțiile virate la Pilonul II;

decizia de pensionare;

talonul de pensie în format electronic – e-Talon;

pensii internaționale;

bilete de tratament balnear;

accidente de muncă și boli profesionale;

datele de contact ale caselor teritoriale de pensii;

programări online și alte servicii electronice.

Portalul include și un modul pentru simularea drepturilor de pensie, care le permite utilizatorilor să obțină informații orientative privind drepturile de pensie și data de la care acestea pot fi solicitate.

Foto: u_p66g98oss8 / pixabay.com

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