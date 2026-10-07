În acest ghid vom arăta cum verifici dacă ești angajat legal și care sunt pașii de urmat dacă vrei să știi că angajatorul tău ți-a înregistrat contractul așa cum cere legea.

Unde poți să îți verifici angajatorul – ce este REGES-ONLINE

Pentru a verifica dacă angajatorul tău ți-a înregistrat contractul individual de muncă trebuie să accesezi portalul oficial REGES-ONLINE.

Acesta este noul Registru General de Evidență a Salariaților, care înlocuiește vechiul sistem REVISAL. Este administrat de Inspecția Muncii și, ca noutate, le permite salariaților să acceseze online informațiile referitoare la contractele lor de muncă.

Cum verifici dacă ești angajat legal – crearea unui cont pe REGES-ONLINE

Pentru a intra în portal trebuie să accesezi Registrul pentru salariați. După ce dai click pe acest buton ți se va deschide o pagină pentru a te conecta la sistem.

Sursa: Inspecția Muncii

Poți să te conectezi la sistem fie folosind aplicația ROeID (adică folosind identitatea ta digitală creată în prealabil – aici sunt detaliați pașii necesari pentru crearea unui cont ROeID), fie creând un cont direct pe site-ul REGES-ONLINE, cu e-mail și parolă.

În acest al doilea caz este important de știut că activarea contului se face fie prin utilizarea unei semnături digitale calificate conform Legii nr. 455/2001, fie prin deplasarea la sediul unui Inspectorat Teritorial de Muncă (aici găsiți un articol cuprinzător, ce explică pas cu pas cum îți poți crea un cont pe REGES-ONLINE).

Sursa: Inspecția Muncii

Cum verifici dacă ești angajat legal – accesarea REGES-ONLINE

Odată ce ți-ai creat un cont (fie prin ROeID, fie pe portalul REGES-ONLINE), te vei putea conecta la platformă și vei putea accesa diverse informații.

Dacă angajatorul tău a declarat și înregistrat contractul tău de muncă așa cum cere legea, atunci îl vei putea găsi în platformă.

Cum cauți un contract sau un salariat în REGES-ONLINE

De exemplu, în cazul în care vrei să afli dacă angajatorul tău ți-a înregistrat actualul contract de muncă, poți căuta după următoarele filtre: numele salariatului, prenumele salariatului, CNP (codul numeric personal), numărul contractului sau data contractului.

După cum se arată pe site-ul REGES-ONLINE, funcționalitatea de căutare a contractelor returnează rezultate pe baza unui singur criteriu de filtrare introdus (unul dintre cele menționate mai sus). Nu este posibilă combinarea mai multor câmpuri în aceeași interogare.

Cum verifici dacă ești angajat legal – căutarea în REGES-ONLINE

De asemenea, pentru a te asigura că găsești contractul dorit, autoritățile recomandă să ai în vedere și să menții bifate toate stările contractelor (Activ, Suspendat, Detașat, Încetat, Transformat etc.), astfel încât sistemul să afișeze rezultatul indiferent de starea curentă a contractului.

Dacă un contract nu este regăsit la o primă interogare, reprezentanții REGES-ONLINE recomandă:

– să verifici filtrul utilizat (trebuie introdusă o singură informație, completată corect);

– să menții toate stările bifate;

– să reiei căutarea pe baza unui alt câmp unic (de exemplu, dacă ai încercat cu nume și nu ai găsit contractul, încearcă cu CNP-ul sau cu numărul contractului).

Dacă, după aceste verificări, contractul tot nu este regăsit, înseamnă că datele respective nu există înregistrate în sistem, mai notează reprezentanții instituției. În acest caz, ia legătura cu angajatorul tău.

Cum verifici dacă ești angajat legal – la ce să fii atent

Odată ce ți-ai identificat contractul în sistem, verifică dacă datele introduse de angajator în portal sunt corecte. Trebuie să fii atent la informații precum:

– numele angajatorului (pentru a te asigura, de exemplu, că ai încheiat un contract de muncă exact cu compania pe care ți-o doreai, nu cu o subsidiară, subcontractant etc);

– data începerii (este important ca perioada introdusă în sistem de angajator să corespundă cu data efectivă de începere a muncii; în cazul în care perioada a fost declarată incorect și există pauze în activitatea profesională, pot apărea probleme legate de asigurarea de sănătate și de pensie);

– norma de lucru (8 ore pentru normă întreagă, 4-6 ore pentru normă parțială etc; este important să verifici că angajatorul a declarat corect norma de lucru);

– funcția pe care ești angajat;

– salariul (salariul declarat de angajator trebuie să corespundă cu cel din contract);

– durata contractului (poate fi pe perioadă nedeterminată sau stabilită în contract);

– starea contractului (pentru un contract în vigoare, starea contractului trebuie să fie activă).

Cum verifici dacă ești angajat legal – extrase

După cum se arată pe site-ul REGES-ONLINE, salariații pot genera și un extras cu informațiile din registru (cu informațiile înregistrate oficial în sistem).

În prezent, în aplicația REGES-ONLINE sunt disponibile următoarele tipuri de extrase, accesibile din meniul Extrase:

Salariat

Salariați angajator

Contract

Contracte angajator

Jurnal angajator

Centralizator angajator

Neconformități

Încetări contracte

De asemenea, din secțiunea Setări → Utile → Export, există posibilitatea de a exporta entități din baza de date (salariați și contracte) în mai multe formate:

JSON

XML

Excel Open XML

Foto: geralt / pixabay.com

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