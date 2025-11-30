Cum va funcționa restricționarea adolescenților la rețelele sociale și ce au de făcut utilizatorii din Australia – Facebook și Instagram vor începe să-i elimine de pe platformele lor

Utilizatorii australieni de Facebook și Instagram care nu au împlinit 16 ani vor fi notificați începând de joi că conturile lor vor fi dezactivate până pe 10 decembrie, deoarece Meta începe să se conformeze interdicției guvernului australian privind accesul la rețelele sociale, scrie The Guardian.

Utilizatorii afectați de interdicție vor primi o notificare cu 14 zile înainte de dezactivarea contului lor, printr-o combinație de mesaje în aplicație, e-mailuri și SMS-uri, înainte ca accesul lor să fie întrerupt.

Interdicția va afecta utilizatorii de pe Facebook și Instagram, precum și pe cei de pe Threads, deoarece este necesar un cont Instagram pentru a utiliza această platformă. Messenger este exclus de această reglementare – dar Meta trebuie să dezvolte o modalitate prin care utilizatorii să își păstreze accesul la Messenger fără un cont Facebook, ca urmare a interdicției.

Meta va începe să oprească accesul la conturile existente și să blocheze persoanele sub 16 ani să înregistreze conturi noi începând cu 4 decembrie, accesul fiind interzis pentru toate conturile până pe 10 decembrie, a anunțat compania.

Adolescenții ale căror conturi vor fi dezactivate își pot descărca și salva postările, mesajele și videoclipurile scurte sau Reel-urile. Vor putea reveni la contul lor după ce împlinesc 16 ani sau vor putea opta pentru ștergerea completă a contului.

„Când împliniți 16 ani și puteți accesa din nou aplicațiile noastre, tot conținutul dvs. va fi disponibil exact așa cum l-ați lăsat”, a declarat Mia Garlick, directorul de politici regionale al Meta. „De asemenea, le cerem părinților să colaboreze cu copiii lor pentru a se asigura că data nașterii corectă este înregistrată pe conturile lor de socializare.”

Meta a declarat că va trimite mesajele către toate conturile ale căror utilizatori „se înțelege” că au sub 16 ani, dar nu a precizat cum a stabilit care conturi ar putea aparține minorilor sub 16 ani, pentru a evita să explice celor sub 16 ani cum poate fi ocolită interdicția.

Dacă Meta semnalează din greșeală un utilizator care are 16 ani sau peste ca fiind sub 16 ani, acesta poate utiliza verificarea facială a vârstei – adică realizarea unui selfie video – sau poate furniza un act de identitate guvernamental folosind tehnologia de verificare a vârstei Yoti. Meta a declarat că se așteaptă să existe erori în estimarea vârstei dar compania crede că aceasta este cea mai puțin intruzivă modalitate de a estima vârsta.

Gigantul tehnologic respectă interdicția, dar continuă să susțină că setarea conturilor sale pentru adolescenți – care limitează persoanele pe care adolescenții le pot contacta, restricționează publicitatea și oferă control parental – ar fi o alternativă mai bună la o interdicție.

Meta a mai spus că consideră că ar trebui să existe o verificare a vârstei efectuată prin intermediul magazinelor de aplicații.

„Deși depunem eforturi pentru a elimina toți utilizatorii despre care înțelegem că au sub 16 ani până la 10 decembrie, respectarea legii va fi un proces continuu și cu mai multe etape”, a declarat Antigone Davis, șefa globală de siguranță a Meta.

Meta este prima companie de tehnologie care a declarat cum va respecta interdicția înainte de 10 decembrie. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit și Kick sunt afectate de interdicție, deoarece aceasta urmează să înceapă luna viitoare.

Alte companii urmează să își explice poziția în următoarele săptămâni. TikTok și Snapchat au declarat că vor respecta interdicția.

YouTube susține că nu ar trebui să fie inclus în interdicție, dar nu a declarat încă dacă se va conforma. Compania a indicat anterior că ar putea intenta acțiuni legale, dar nu a început încă această acțiune.

Politicianul libertarian din NSW, John Ruddick, a declarat că intenționează să solicite o audiere la Înalta Curte pentru a contesta legea pe motive de libertate a comunicării politice.

Platforma X a lui Elon Musk și-a exprimat, de asemenea, opoziția față de interdicție și nu a declarat încă dacă va respecta legea.

