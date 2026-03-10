Cum pregătește România traversarea crizei energetice: Se ia în calcul redeschiderea rafinăriei Petrotel, se amână revizia rafinăriei Petromidia, iar Petrobrazi lucrează la capacitate maximă

Partidele din coaliţia de guvernare au discutat, în şedinţa de luni, mai multe scenarii cu privire la evoluţiile preţurilor carburanţilor și soluțiile de a face față acestora. Astfel, la rafinăria Petromidia din judeţul Constanţa a fost amânată o revizie tehnică, rafinăria Petrobrazi lucrează la capacitate maximă, și se ia în calcul repunerea în funcţiune a rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti.

”Ştiu că pe oameni îi interesează foarte mult cât plătesc la pompă, nu-i interesează ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz, nu-i interesează cotaţia internaţională a tonei de motorină sau a barilului de petrol, iar din acest punct de vedere, chiar astăzi, în şedinţa de coaliţie, am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare. Între timp, noi continuăm aprovizionarea, am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinaria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România şi automat să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă şi de asta mă asigur în aceste momente că avem suficiente produse petroliere, suficientă motorină, suficientă benzină. Am crescut foarte mult importurile de petrol brut, am reuşit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă şi la Petrobrazi, tocmai pentru a ne asigura că în România avem o stabilitate”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 3.

Preţul carburanţilor s-a majorat, în România, în medie cu 50 de bani, creştere considerabil mai mică față de cele înregistrate în alte state europene.

Cinci scenarii. cu intervenții și impact, discutate în ședința de luni a coaliției

”Ceea ce nu putem să controlăm este preţul la nivel mondial. Deja acolo e o zonă de recorduri istorice, cea mai mare creştere săptămânală după 1983. În acelaşi timp, ceea ce mă interesează pe mine în România e ca oamenii să ştie că nu pot să vină pe acest fond companii care să aibă profituri excepţionale bazându-se pe acest context internaţional, şi anume să bage mâna în buzunarul oamenilor. Doi: ne-am asigurat că avem rute de aprovizionare în aşa fel încât să nu fie afectate de ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz şi în astfel de situaţii să ne asigurăm că avem suficiente produse petroliere în România, atât în stocuri, cât şi în fluxurile comerciale curente şi aici am crescut extrem de mult capacităţile noastre de producţie şi import. Şi trei, şi foarte important: lucrăm împreună cu Ministerul Finanţelor, cu toţi colegii din Guvernul României, pentru a găsi metode prin care să îi protejăm pe oameni de aceste creşteri galopate. Vorbim şi despre transportatori, vorbim şi despre agricultură, pentru că începe cultura de primăvară. Am ţinut legătura şi cu ministrul Transporturilor şi cu ministrul Agriculturii şi cu toate structurile patronale, pentru a găsi o formulă în care să limităm cât mai mult acest efect extrem de nociv asupra economiei naţionale”, a declarat ministrul Energiei.

S-au pregătit cinci scenarii ”scrise, fundamentate, cu impact bugetar” pentru ”stoparea pe cât posibil a creşterii preţurilor la carburanţi şi la gaze naturale”.

Săptămâna aceasta vor fi luate primele măsuri pentru ca transporatorii să fie protejaţi de majorarea preţurilor la carburant.

Autorităţile statului supraveghează piaţa, în aşa fel încât să nu existe speculă din partea comercianţilor. ”Vreau să fie foarte clar acest mesaj: noi nu rugăm frumos pe nimeni să facă ceva. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm atunci când cineva sare calul. Iar în momentul de faţă pot să vă spun că de la prima zi în care a fost declanşat acest conflict în Orientul Mijlociu, în mod oficial am cerut Consiliului Concurenţei, ANPC-ului, ANAF-ului, controale la toate companiile din industria petrolieră pentru a verifica dacă forma finală în care se ajunge cu motorina şi benzină la pompă e una corectă, dacă ei respectă legislaţia şi nu vin cu venituri speculative, tocmai pentru a-i proteja pe români. (…) Ceea ce pot să vă spun foarte sigur este următorul lucru: nimeni nu-şi permite să încarce ceea ce statul a stabilit pentru că în prima zi în care a început această conflagraţie toate instituţiile de forţă care pot să dea amezi de până la 10% în cifra de afaceri au fost peste toate aceste companii”, a adăugat Bogdan Ivan.

