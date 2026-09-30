Poziționarea partidelor în viitoarele negocieri pentru formarea guvernului: PSD vrea la guvernare, USR anticipate, AUR condiționează votul de eliberarea lui Călin Georgescu, PNL urmează să decidă

Siegfried Mureșan a pierdut cu 182 voturi învestirea în Parlament, aceasta fiind a doua propunere a președintelui ce nu a reușit o majoritate pentru formarea unui guvern, o situație ce deschide două principale variante de soluționare a crizei politice – o nouă propunere de premier sau alegeri anticipate.

Partidele și-au făcut deja calculele, eșecul lui Siegfried Mureșan fiind previzibil, iar miercuri, după aflarea rezultatului votului din Parlament, liderii principalelor formațiuni au transmis primele mesaje privind poziționarea și strategia în viitoarele încercări de formare a unui guvern.

Conform Articolul 89 din Constituția României, președintele poate dizolva legislativul, ceea ce înseamnă declanșarea alegerilor anticipate:

„După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Articolul nu impune însă anticipatele, iar fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a explicat marți seara, la Antena3 CNN, că șeful statului poate face în continuare numeroase desemnări de premier și nu poate obligat direct de CCR să dizolve Parlamentul imediat după primele respingeri.

Sorin Grindeanu: „România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită! Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”

Sorin Grindeanu a declarat după vot că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită, iar social-democrații sunt pregătiți să-și asume ”redresarea României”.

”Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, transmite preşedintele PSD și pe Facebook.

Ulterior, într-o declarație de presă, Grindeanu a declarat că este momentul negocierii cu toate partidele:

”Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgolilor liderilor PNL şi USR. Ştiau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie, până nu va fi prea târziu pentru economia României”.

”Suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut şi un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci şi aşteaptă să schimbăm direcţia greşită a ţării”, a menţionat liderul PSD.

”Sper ca preşedintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Şi îmi doresc ca toate forţele politice să susţină un program care să relanseze economia şi să redea încrederea şi speranţa”, a subliniat liderul PSD.

Formațiunea a propus la ultimele consultări de la Cotroceni un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, însă analiștii susțin că premierul ce ar putea fi propus de social-democrați săptămâna viitoare ar putea fi un alt lider al lor sau chiar un tehnocrat.

George Simion: „Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu”

”Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi faceţi dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi, aşa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui şi familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi şi noi guverne provizorii şi vor o altă direcţie şi vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo şi cu voia lui Dumnezeu cred că o să fie mai devreme”, a declarat miercuri liderul AUR, în discursul ținut de la tribuna plenului, înaintea votului pentru Guvernul Mureșan.

Până acum, poziția AUR consecventă a AUR a fost că nu vor vota niciun guvern în componența căruia nu intră, condiția suplimentară cu eliberarea lui Călin Georgescu reflectând dorința acestei formațiuni de extremă dreapta de a se ajunge la alegeri anticipate.

George Simion s-a adresat și celor care ar putea vota de frica anticipatelor, asigurându-i că vor avea loc pe lista AUR la viitoarele alegeri, propunerea fiind probabil valabilă și în cazul altor variante de guvern din care nu vor face parte: ”Refuzaţi să votaţi astăzi şi picaţi acest guvern aşa cum trebuie, cu un scor record. Românii, dragi colegi, sunt singurii care vă pot dicta. Eu vă voi întinde o mână şi ofer tuturor celor care nu votează astăzi acest guvern marionetă şi vin de partea poporului român un loc pe lista poporului român la următoarele alegeri. Poate să se zvârcolească dracii oricât vor ei! Trebuie să ne ţinem coloana dreaptă, pentru că principiile nu sunt haine pe care să le schimbi de la un an la altul”.

Dominic Fritz: „USR cere alegeri anticipate. Vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că USR solicită organizarea de alegeri anticipate, după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat:

”A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD şi AUR afectează preţurile, afacerile româneşti şi încrederea oamenilor în viitor. Cetăţenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”.

”Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra. După două încercări de învestire respinse şi luni întregi de criză, preşedintele are acum instrumentul constituţional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor şi reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR? Români, nu abandonaţi, nu vă lăsaţi descurajaţi! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab şi mai speriat decât pare. Pentru că ştie un lucru: oricâte instituţii ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor”, a mai spus Dominic Fritz.

Purtătorul de cuvânt al PNL: „Suntem pregătiţi pentru paşii care urmează. Aşteptăm din partea preşedintelui cele două opţiuni: fie declanşează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a anunţat miercuri că liberalii sunt pregătiţi pentru paşii care urmează, indiferent că este vorba despre o nouă desemnare din partea președintelui, fie de alegeri anticipate.

”PNL a luat act de votul pe care parlamentarii l-au exprimat astăzi în Camerele reunite. Suntem pregătiţi pentru paşii care urmează. Aşteptăm din partea preşedintelui cele două opţiuni pe care le are, şi anume, având în vedere că s-au întrunit condiţiile pentru a putea fi declanşate alegerile anticipate, fie preşedintele României declanşează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier”, a spus Ionel Bogdan.

Dacă preşedintele va alege a doua variantă şi anume va desemna un nou candidat pentru funcţia de premier, atunci vor avea loc discuții în partid şi cu partenerii şi se vor lua deciziile care se impun.

”În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, atunci, cu siguranţă, Partidul Naţional Liberal este pregătit şi pentru această variantă”, a mai spus deputatul PNL.

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