Zootehnia este ramura cu evoluția cea mai slabă din cadrul agriculturii românești, în ciuda condițiilor propice de care dispune țara noastră. Cu toate acestea, după efectivele de animale, România se plasează pe locul al cincilea în cadrul UE, după Italia și înaintea Poloniei.

Majoritatea efectivelor de animale din UE sunt concentrate în doar câteva țări

În Uniunea Europeană, majoritatea efectivelor de animale din UE sunt concentrate în doar câteva țări. La sfârșitul anului 2025, în UE se afla un efectiv considerabil de animale din care 131 milioane de capate porcine, 72 milioane bovine și circa 66 milioane de ovine și caprine.

România contează doar la două categorii: se clasifică a doua la ovine cu 19,5% din efectivul estimat de ovine din UE, după Spania (23,2%). Urmează Franța (12,1 %), Grecia (11,6 %) și Italia (10,7 %).

Restul țărilor dețin împreună mai puțin de 25% din efectivul total.

La caprine, România se clasează pe locul trei cu 14,3%, după Grecia (23%), Spania (21,6%) și înaintea Franței (13,4%).

La bovine, aproximativ trei sferturi din efectivul de bovine al UE în 2025 a fost crescut în 6 țări: Franța (22,7 %), Germania (14,6 %), Spania (8,8 %), Irlanda (8,8 %), Polonia (8,6 %) și Italia (8,1 %)

La porcine: aproximativ trei sferturi din efectivul de porcine al UE în 2025 a fost crescut în 6 țari: Spania (25,6 %), Germania (16,4 %), Danemarca (9,3 %), Franța (8,9 %), Țările de Jos (7,2 %) și Polonia (7,0 %)

Scădere puternică a efectivelor de animale în UE, în ultimii 20 de ani

În ultimele două decenii, efectivele de animale din întreaga UE au înregistrat o scădere accentuată.

În perioada 2005-2025, fiecare dintre principalele categorii de animale a înregistrat o diminuare:

efectivul de ovine din UE a scăzut cu aproximativ 24 %

efectivul de caprine din UE a scăzut cu aproximativ 22 %

efectivul de porcine din UE a scăzut cu aproximativ 15 %

efectivul de bovine din UE a scăzut cu 10 %

Aceste tendințe descendente au continuat și în 2025. Efectivele de caprine (-2,4 %), ovine (-2,2 %), porcine (-0,5 %) și bovine (-0,4 %) din UE au fost, toate, mai mici în 2025 comparativ cu 2024.

În România au crescut efectivele de ovine

În România, cel mai scăzut efectivele de porcine, din cauza concurenței puternice a importurilor cu prețuri reduse. Astfel, la porcine de la aproape 5 milioane capete în 2015, s-a ajuns la 3,3 milioane capete în 2025, scădere de 33% în doar un deceniu.

La bovine scăderea a fost mai mică, de la 2 milioane capete în 2015, la 1,8 milioane capete în 2025, scădere de 10%.

La ovine s-a înregistrat singura creștere a șeptelului, de la 9,8 milioane tone la 10,8 milioane capete în 2025, creștere de 10%.

La caprine efectivele s-au păstrat relativ constante timp de deceniu variația fiind de la 1,44 milioane capete, la 1,46 milioane capete în 2025.

Prețurile pentru ovine, caprine și bovine au crescut semnificativ după 2020

În perioada 2015–2020, prețurile pentru bovinele, ovinele și caprinele vii au rămas relativ stabile la nivelul întregii UE. În schimb, prețurile pentru porcinele vii au prezentat un caracter mai ciclic și o volatilitate mai ridicată

În cea mai mare parte a intervalului 2021–2025, prețurile animalelor de fermă au înregistrat creșteri accentuate.

prețul mediu al ovinelor și caprinelor vii în UE a crescut cu 13,4 % în 2021, 10,4 % în 2022, 6,1 % în 2023, 11,4 % în 2024 și 6,3 % în 2025

a crescut cu 13,4 % în 2021, 10,4 % în 2022, 6,1 % în 2023, 11,4 % în 2024 și 6,3 % în 2025

prețul mediu al bovinelor în UE a crescut cu 9,7 % în 2021, 25,8 % în 2022, 2,0 % în 2023, 3,9 % în 2024 și 27,8 % în 2025

a crescut cu 9,7 % în 2021, 25,8 % în 2022, 2,0 % în 2023, 3,9 % în 2024 și 27,8 % în 2025

volatilitatea evoluției ciclice a prețurilor la porcine a fost și mai pronunțată în această perioadă, cu creșteri medii de 25,3 % în 2022 și 22,8 % în 2023, intercalate între scăderi înregistrate în anii 2021, 2024 și 2025

În România prețurile au urmat în mare parte traiectoria din UE

De remarcat că în cazul porcilor în viu, prețul din T2/2026 în România a fost mai mic decât în T1/2020.

În schimb prețurile pentru bovine și ovine aproape s-au dublat între T1/2020 și T2/2026. Pentru ovine, primele două trimestre din acest an sunt caracterizate de scădere, efect al interzicerii exportului de animale vii, măsură care i-a forțat pe crescători să se orienteze cât mai mult spre piața internă.

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