Cum se calculează pensia. Ghid cu exemple clare

În acest ghid vom detalia cum se calculează pensia în România și vom oferi o serie de exemple pentru a înțelege modul în care se stabilește cuantumul pensiei.

Ce se ia în calcul la pensie

Potrivit noii legi a pensiilor, adoptată în 2023, cuantumul pensiei depinde atât de nivelul salarial din perioada de activitate profesională, cât și durata acestei perioade. Astfel, principiul de bază este că, cu cât o persoană a lucrat mai mulți ani și a avut un salariu mai mare, cu atât pensia sa va fi mai mare (principiul contributivității).

Două tipuri de puncte sunt esențiale pentru calcularea pensiei: punctele de contributivitate și punctele de stabilitate.

Cum se calculează pensia – ce sunt punctele de contributivitate

Punctele de contributivitate reprezintă un punctaj lunar ce i se acordă contribuabilului. Punctajul lunar se obține împărțind venitul brut lunar realizat la câștigul salarial mediu brut pe țară din anul respectiv.

Punctajul lunar obținut în fiecare lună a anului se adună, iar apoi se calculează punctajul anual. Acesta din urmă se obține împărțind numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic la 12.

De exemplu, dacă în o persoană a avut în anul 2025 un salariu brut de 15.000 de lei, atunci pentru fiecare lună va primi un punctaj de 1,74 puncte (15.000 de lei împărțit la 8.620 de lei, cât a fost salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în acel an). Punctajul anual în acest exemplu va fi 1,74 de puncte de contributivitate (1,74 x 12 : 12).

La final, se adună punctajul anual realizat în fiecare an de activitate, suma reprezentând totalul punctelor de contributivitate realizate.

Cum se calculează pensia – ce sunt punctele de stabilitate

Legea din 2023 a introdus și punctele de stabilitate, care îi răsplătesc pe cei care au activat perioade mai îndelungate de timp în câmpul muncii.

Mai exact, aceste puncte de stabilitate sunt puncte suplimentare care li se acordă persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv pentru cel puțin 25 de ani.

Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă:

a) 0,50 puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Cum se calculează pensia și punctele de stabilitate – exemplu

De pildă, o persoană care a muncit timp de 40 de ani va primi următorul punctaj:

câte 0,50 puncte de stabilitate pentru fiecare an din intervalul 26-30 (0,50 puncte x 5 = 2,5 puncte de stabilitate);

câte 0,75 puncte de stabilitate pentru fiecare an din intervalul 31-35 (0,75 puncte x 5 = 3,75 puncte de stabilitate);

câte 1 punct de stabilitate pentru fiecare an din intervalul 36-40 (1 punct x 5 = 5 puncte de stabilitate).

În total, fostul angajat va primi 2,5 + 3,75 + 5 = 11,25 puncte de stabilitate.

Foto: Gaspartacus / pixabay.com

Cum se calculează pensia – exemple

Pentru a calcula pensia finală se adună toate punctele de contributivitate și de stabilitate realizate. În exemplele noastre, dacă presupunem că o persoană a realizat 1,74 puncte de contributivitate în fiecare an și a muncit 40 de ani, rezultă că a realizat 69,6 puncte de contributivitate.

Acestora li se adaugă cele 11,25 puncte de stabilitate acordate pentru că a muncit peste 25 de ani, astfel încât persoana ajunge la 80,85 de puncte.

La final, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (81 de lei în prezent). În exemplul nostru, pensionarul va primi o pensie brută egală cu 80,85 x 81 lei, adică 6.545,61 lei.

În contextul discuției despre cum se calculează pensia, trebuie menționat că acesta este pensia brută, asupra căreia se aplică impozit și contribuția pentru sănătate (CASS).

Pensia brută versus netă

Persoana din exemplul nostru, cu o pensie de 6.545 de lei, va trebui să plătească contribuția de asigurări sociale pentru sănătate, însă numai pentru suma care depășește pragul de 3.000 de lei, adică pentru suma de 3.545 de lei. Prin urmare, va plăti 10% CASS, adică 354,5 lei.

După scăderea CASS, pensia brută va fi 6.190,5 lei. Asupra acesteia se va aplica impozitul de 10%, însă numai părții care depășește 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, va fi impozitată cu 10% suma de 3.190,5 lei (6.190,5 – 3.000), iar pensionarului i se vor mai scădea 319,05 lei din pensie sub formă de impozit. La final, el va rămâne cu o pensie netă de 5.871,45 de lei (6.190,5 – 319,05).

Foto: Gaspartacus / printablue / pixabay.com

Dacă acest articol despre cum se calculează pensia vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Când se acordă pensia de invaliditate. Stagiu potențial, puncte

Când se acordă pensia de urmaș. Ghid cu exemple clare

Creșterea vârstei de pensionare în România. Etapizare, exemple

Care sunt perioadele necontributive la pensie. Listă cu exemple

Ce sunt perioadele asimilate la pensie și ce punctaj se acordă pentru ele

Ce valoare are punctul de pensie. Ghid cu exemple de calcul

Ce sunt punctele de stabilitate la pensie. 3 exemple de calcul

Care sunt stagiile de cotizare la pensie. Complet, minim, potențial

Vârsta de pensionare anticipată la femei în România – tabel

Ce sunt punctele de contributivitate la pensie. Ghid cu exemple

Ce înseamnă stagiul potențial acordat. Ghid cu exemple