Cum s-au schimbat obiceiurile de consum în actuala situație economică – sondaj

Aproximativ 84% din români spun că situaţia economică actuală a ţării le-a influenţat direct stilul de viaţă, conform unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research, publicat joi.

Cum resimt situația economică actuală din țară, cum le influențează aceasta viața de zi cu zi și ce așteptări au de la companii în acest context:

84% dintre români resimt efectele schimbărilor economice asupra stilului de viață.

Cum s-au adaptat: 49% au redus cheltuielile curente, 41% au amânat investițiile majore, 38% au renunțat la vacanțe și alte activități de relaxare.

Ce simt: îngrijorare (30%), nesiguranță (24%) și determinare de a găsi soluții (23%).

Românii așteaptă de la companii produse și servicii mai utile și accesibile (37%) și o atenție sporită față de nevoile lor (32%).

Principalele provocări cu care se confruntă, cei mai mulți români:

creșterea costului vieții (51%)

nivelul taxelor și impozitelor (20%)

lipsa de predictibilitate a viitorului (18%).

În cazul tinerilor cu vârste între 18 și 34 de ani, apare însă o particularitate: 20% dintre aceștia consideră lipsa oportunităților de muncă sau de promovare drept principal obstacol, comparativ cu doar 10% la nivelul întregului eșantion. Această diferență se explică prin faptul că tinerii sunt în general mai mobili și mai deschiși să caute noi oportunități, ceea ce îi face mai sensibili la schimbările și limitările actuale din economie.

Perspectiva asupra viitorului apropiat:

45% dintre români își păstrează un optimism moderat, considerând că economia țării ar putea să-și revină, însă procesul va dura mai mult de un an

41% cred că situația nu se va îmbunătăți în următoarele 12 luni și că lucrurile vor continua să se înrăutățească

românii așteaptă de la companii produse și servicii mai utile și accesibile (37%) și o atenție sporită față de nevoile lor (32%).

Așteptările de la companii:

oferirea de produse și servicii mai utile și mai accesibile (37%)

o apropiere mai mare față de consumatori și de nevoile acestora (32%).

„Studiul arată că românii resimt direct impactul contextului economic asupra vieții cotidiene, manifestând atât îngrijorare și nesiguranță, cât și dorința de a găsi soluții și de a se adapta noilor condiții. Pentru companii, concluzia este clară: succesul pe termen lung depinde de oferirea de produse și servicii relevante, accesibile și de o comunicare apropiată de nevoile reale ale consumatorilor,” a declarat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research, citat într-un comunicat al companiei.

Comportamentele de consum actuale – unde prețul (41%), promoțiile și reducerile (30%) și calitatea sau durabilitatea produsului (15%) sunt criteriile esențiale de decizie. Consumatorii manifestă astfel o abordare pragmatică, orientată către controlul cheltuielilor.

(Citește și: Cum arată Finanțele unei gospodării românești înaintea scumpirilor din 01 august: Cheltuielile cu impozitele și taxele au crescut cu 315,23 lei față de 2024 – Creșteri mari la utilități și sănătate – Veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile)

****