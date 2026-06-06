Cum să vinzi pe eMAG. Ghid în 11 pași simpli

În acest ghid vom detalia cum să vinzi pe eMAG, explicând în detaliu care sunt pașii pe care o societate comercială trebuie să îi parcurgă pentru a se înscrie în marketplace-ul eMAG.

Ce entități se pot înscrie în eMAG Marketplace

1. Se pot înscrie pentru a vinde produse și servicii prin eMAG Marketplace atât SRL-urile (societățile cu răspundere limitată), cât și societățile pe acțiuni (SA) și PFA-urile (persoanele fizice autorizate).

Informații generale despre seller

2. Primul pas pe care trebuie să îl îndeplinească reprezentantul entității care dorește să se înscrie în eMAG Marketplace este să completeze un formular cu informații de bază despre companie:

țara în care compania are sediu social;

codul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare (CIF/CUI);

adresa de e-mail;

numărul de telefon.

Cum să vinzi pe eMAG – listarea tipurilor de produse

3. După completarea formularului, utilizatorul trebuie să listeze categoriile de produse pe care le va vinde prin intermediul platformei eMAG.

După cum se arată pe site-ul emag.ro, companiile care vor să vândă prin intermediul platformei se pot înregistra în marketplace chiar dacă reprezentanții entităților respective încă nu sunt hotărâți ce produse să vândă.

Astfel, în timpul procesului de onboarding, utilizatorul va trebui să selecteze doar macrocategoriile din care fac parte produsele sale. Această alegere ajută platforma să configureze corect contul de seller al companiei. După activarea contului, seller-ul va putea oricând să adauge sau să modifice produsele vândute.

Cum să vinzi pe eMAG – actele necesare

4. Următorul pas constă în depunerea documentelor legale necesare pentru verificarea companiei. Actele pe care reprezentantul trebuie să le trimită către eMAG sunt următoarele:

carte de identitate sau pașaport al reprezentantului legal al societății, cel care va semna contractul cu eMAG;

actul constitutiv sau statutul societății (în cazul în care au intervenit modificări în structura societății este necesar ca actul constitutiv/statutul să fie depus în forma actualizată);

certificat de înregistrare de la Registrul Comerțului;

certificat TVA în cazul în care societatea este înregistrată ca plătitoare de TVA;

extras de cont în care se poate observa numele societății sau CUI-ul;

factura de utilități sau orice document doveditor al posesiei/existenței sediului social sau al punctului de lucru;

un selfie al administratorului alături de cartea sa de identitate (selfie-ul este necesar în procesul de verificare Know Your Customer).

Formatele acceptate pentru documente

5. Formatele de fișiere acceptate sunt PDF, JPG, JPEG și PNG, iar dimensiunea maximă pentru fiecare fișier este de 15 MB.

Cum să vinzi pe eMAG – activarea contului

6. După trimiterea documentelor, dacă acestea sunt corecte, reprezentantul companiei va semna contractul cu eMAG, iar contul va fi activat. Seller-ul va primi acces gratuit la platformă și va putea începe să vândă produse și să își urmărească comenzile.

Costuri pentru a deveni seller prin eMAG

7. Nu există costuri de înscriere și nici nu se plătește abonament pentru folosirea contului de seller pe eMAG. Singurul cost constă în plata unui comision din prețul de vânzare al produselor. Practic, seller-ul plătește doar în momentul în care vinde un produs în marketplace.

Potrivit eMAG, vânzătorii au:

0 costuri la listare;

0 costuri de administrarea contului;

0 costuri de abonament.

Cum să vinzi pe eMAG – ce comisioane se plătesc

8. Prin urmare, comisionul perceput de eMAG se aplică doar la vânzare. Comisionul variază între 7% și 23%, în funcție de categoria din care fac parte produsele seller-ului.

Cum se realizează plățile

9. Odată ce seller-ul a început să își vândă produsele, plățile din partea eMAG se fac de două ori pe lună. Pentru comenzile finalizate între zilele 1 și 15 ale fiecărei luni, plățile sunt procesate pe data de 17 sau în prima zi lucrătoare după aceasta.

Pentru comenzile finalizate între zilele 16 și 28/30/31, plățile sunt procesate pe data de 3 sau în prima zi lucrătoare după aceasta.

Cum să vinzi pe eMAG – plata sumelor datorate către eMAG

10. Comisionul este dedus automat de eMAG din vânzările pe care seller-ul le realizează pe platforma eMAG Marketplace. Dacă există sume care trebuie plătite manual, seller-ul va primi o notificare în contul său eMAG Marketplace.

Cum să vinzi pe eMAG – campanii și discount-uri

11. La ora actuală, eMAG oferă un discount de 20% din comisionul datorat în primele 3 luni.

Astfel, în primele 3 luni pe eMAG Marketplace, noii selleri primesc:

20% discount de comision și

200 RON Ads credit pe lună (până la 600 RON în total).

Promoția devine activă odată ce contul de seller este creat și rămâne valabilă timp de 3 luni de la acea dată. Creditul Ads neutilizat nu se reportează în luna următoare.

Foto: PreisKing / Preis_King / pixabay.com

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