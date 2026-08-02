Cum să scapi de datorii mai repede. Ghid în 7 pași

Dacă ai strâns prea multe credite și obligații financiare, acest ghid te poate ajuta să afli cum să scapi de datorii mai repede.

Stoparea acumulării de datorii

1. În momentul în care creditele și restanțele financiare devin tot mai greu de plătit, e necesar să începi să îți gestionezi datoriile, iar primul pas în această direcție este să nu mai acumulezi și altele, se arată într-un ghid realizat de Departamentul de Protecție Financiară și Inovație (DFPI), autoritatea de reglementare financiară a statului California din SUA.

În acest sens, este indicată întocmirea unui buget care să te ajute să gestionezi atât datoriile, cât și cheltuielile. Un astfel de plan de buget îți va arăta unde îți cheltuiești banii și cum i-ai putea cheltui diferit. De exemplu, poți să elimini abonamentele folosite rar, mesele la restaurant și cumpărăturile care nu sunt necesare.

Pentru a evita acumularea de datorii neprevăzute în viitor, specialiștii recomandă încheierea unor asigurări adecvate, inclusiv pentru mașină, locuință, sănătate, malpraxis sau de business.

Foarte important este să nu contractezi un nou împrumut doar pentru a acoperi unul vechi, decât dacă refinanțarea reduce în mod real costurile sau îți face ratele suportabile.

Cum să scapi de datorii mai repede și cum să faci plățile

2. Al doilea pas constă în achitarea datoriilor. Dacă te regăsești într-o situație dificilă, sfatul specialiștilor citați este să faci din achitarea datoriilor o prioritate.

Potrivit acestora, gestionarea eficientă a datoriilor nu înseamnă doar să știi cât datorezi, ci și cum datorezi (de exemplu, cât de mare este dobânda, când trebuie achitată o rată, când trebuie stinsă o datorie etc).

Metoda bulgărelui de zăpadă

3. Există mai multe strategii pentru a achita datoriile, printre cele mai cunoscute – detaliate de experții DFPT – numărându-se următoarele:

Metoda bulgărelui de zăpadă. Această metodă de plată permite obținerea de câștiguri rapide prin eliminareaa datoriilor mai mici. Astfel, debitorul este îndrumat să își enumere toate datoriile, de la cea mai mică la cea mai mare sumă, iar apoi să efectueze plăți minime pentru fiecare datorie, cu excepția celei mai mici.

Aceasta din urmă trebuie plătită integral, pentru a o elimina complet. Procesul se repetă după achitarea fiecăreia dintre cele mai mici datorii. Avantajul acestei strategii este obținerea unor mici victorii psihologice de fiecare dată când o datorie este stinsă.

Cum să scapi de datorii mai repede – metoda avalanșei

4. Metoda avalanșei constă în țintirea prioritară a datoriilor cu cele mai mari rate ale dobânzii, scopul fiind de a economisi bani pe termen lung. Sfatul specialiștilor este să utilizezi toți banii în plus pe care îi obții pentru a achita datoria cu cea mai mare rată a dobânzii. Odată ce aceasta a fost achitată, poți trece la următoarea datorie cu o rată a dobânzii ridicată.

Foto: geralt / pixabay.com

Negocierea directă cu creditorii

5. Dincolo de aceste metode, o altă strategie constă în negocierea directă cu creditorii. Potrivit sursei citate, este posibil să poți negocia o înțelegere sau un nou plan de rambursare a datoriilor, care să presupună rate mai mici pe care le poți gestiona.

De asemenea, dacă îi convingi că ești de bunăcredință, există inclusiv posibilitatea ca persoanele care ți-au împrumutat bani să accepte să le returnezi mai puțin decât suma pe care le-o datorezi.

Cum să scapi de datorii mai repede – refinanțarea creditelor

6. În cazul în care datoriile tale sunt în special către bănci și instituții de credit, este indicat să încerci o refinanțare a creditului sau, în cazul în care ai mai multe credite, o contopire a acestora într-unul singur, scopul final fiind să obții o rată lunară mai mică sau o dobândă mai redusă decât cea din prezent (ori fixă în loc de variabilă), care să îți permită să achiți datoriile mai rapid.

Instituțiile bancare au și ele interesul să accepte astfel de refinanțări deoarece în caz contrar riscă să nu mai poată obține nicio sumă de bani de la debitor, mai ales dacă acesta nu deține bunuri valoroase care ar putea fi executate silit.

Totuși, e bine să fii atent la costul total al refinanțării, nu doar la valoarea ratei lunare. Este esențial să înțelegi că o rată mai mică poate însemna o perioadă de rambursare mai lungă și un cost total mai mare. Însă, dacă te regăsești în imposibilitatea de a-ți mai achita datoriile în situația actuală, reorganizarea creditelor poate fi o soluție.

Este indicat să porți discuția cu creditorii înainte să intervină o firmă specializată în recuperarea de creanțe.

Cum să scapi de datorii mai repede – câștiguri suplimentare

7. O soluție pentru a scăpa mai rapid de datorii este să câștigi mai mulți bani. În cazul în care nu poți obține o mărire salarială de la angajatorul tău poți apela la alte variante, ca de exemplu:

– să faci ore suplimentare pentru care să fii plătit în plus (înainte de program, după program sau în weekend);

– să îți iei un job part-time, eventual cu program flexibil;

– să realizezi diverse proiecte în regim freelancer, avantajul fiind că vei putea să lucrezi când vrei pentru a obține niște bani în plus.

Ce este important este ca toți banii pe care îi obții din astfel de joburi să îi direcționezi către stingerea datoriilor.

Și alte venituri suplimentare, ca de exemplu primele, bonusurile de performanță, restituirile de taxe din partea statului sau cadourile în bani ar trebui folosite tot pentru plata datoriilor, a ratelor sau a dobânzilor.

Foto: Myriams-Fotos / geralt / pixabay.com

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