Cum să îți faci cont pe Google. Ghid complet: ce este și la ce ajută

În acest ghid detaliem cum să îți faci cont pe Google și la ce produse Google îți oferă acces un astfel de cont.

Ce este un cont Google

Un cont Google este un cont personal sau de companie care îți permite să folosești mai multe servicii Google cu aceeași adresă de e-mail și aceeași parolă.

După cum se arată pe pagina de suport a companiei, cu un cont Google poți folosi o adresă de e-mail și o parolă sau o cheie de acces pentru a primi acces la majoritatea produselor Google, ca de exemplu Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Play, Google Calendar, YouTube etc.

Este important de subliniat că poți să folosești diverse servicii Google și fără un cont Google, dar acesta din urmă creează experiențe îmbunătățite când te conectezi prin intermediul său.

Cum să îți faci cont pe Google – avantajele unui cont

De pildă, dacă te-ai conectat la contul Google poți să:

– îți salvezi datele atunci când folosești servicii Google precum Gmail, Google Foto, Google Play, Google Maps etc;

– să reiei un videoclip YouTube pe alt dispozitiv;

– să alegi să sincronizezi informațiile între servicii, astfel încât un e-mail despre un zbor viitor să fie adăugat direct în Google Calendar;

– să îți stochezi informațiile cu caracter personal, precum carduri de credit, parole și persoane de contact;

– ai acces la funcții ce permit o conectare facilă, ca de exemplu completarea automată a parolelor, adreselor și detaliilor de plată folosind informații salvate în cont;

– să te conectezi rapid și în siguranță la aplicații sau pe site-uri terțe (folosind contul Google) etc.

Cum să îți faci cont pe Google – alegerea unui tip de cont

Primul pas este să alegi ce tip de cont vrei să creezi: poate fi un cont personal sau un cont al cărui scop este gestionarea unei companii.

Mai exact, după ce dai click pe Creează un cont, selectează din meniul drop-down dacă acest cont este pentru uz personal, pentru un copil sau pentru o companie.

Potrivit Google, un cont de companie simplifică și mai mult configurarea serviciului Profilul Companiei Google, cu ajutorul căruia poți să îmbunătățești vizibilitatea companiei și să îți gestionezi informațiile online.

Ce date personale solicită Google

Pentru a crea un cont Google trebuie să accesezi această pagină și să introduci în formularele afișate o serie de informații cu caracter personal. După cum se arată pe site-ul oficial al companiei, oferirea de informații exacte contribuie la protejarea contului tău și la optimizarea serviciilor Google.

Astfel, va trebui să introduci numele, prenumele, ziua, luna și anul nașterii, precum și genul.

Sursa: Google

Cum să îți faci cont pe Google folosind un e-mail

Apoi, pentru a-ți crea contul Google, va trebui să introduci orice adresă de e-mail sau număr de telefon pe care îl deții (această a doua variantă este disponibilă doar în anumite țări, inclusiv în România).

Pentru a verifica dacă adresa de e-mail îți aparține, un cod de verificare va fi trimis pe e-mail-ul respectiv, iar tu va trebui să îl introduci în formular pentru a continua procesul de înregistrare.

Sursa: Google

Nu ai nevoie de o adresă Gmail pentru a crea un cont Google (poți folosi și o adresă de e-mail non-Gmail pentru acest lucru).

Cum să îți faci cont pe Google folosind un număr de telefon

Utilizatorii din țările eligibile au și opțiunea de a crea un cont Google folosind un număr de telefon în locul adresei de e-mail. Pentru a verifica dacă numărul introdus îți aparține, un cod de verificare va fi trimis la numărul de telefon existent, iar tu va trebui să îl introduci în formular pentru a continua procesul de înregistrare.

Dacă alegi să nu asociezi o adresă de e-mail cu contul Google, comunicările importante și obligatorii de la Google vor fi trimise în Centrul de mesaje.

Cum să îți faci cont pe Google – setarea unei parole

Următorul pas este să introduci un nume de utilizator în câmpul Nume de utilizator, iar apoi să introduci și să confirmi parola, finalizând procesul de crearea a unui cont Google.

Dacă îți creezi un cont Google cu un număr de telefon, numele tău de utilizator va fi generat aleatoriu în formatul username@id.gle. Este important de știut că aceasta nu este o adresă de e-mail.

Cum creezi o parolă puternică

Pentru a-ți proteja contul Google este esențial să îți setezi o parolă puternică. Parola poate fi orice combinație de litere, cifre și simboluri (doar caractere conforme standardului ASCII). Accentele și caracterele accentuate nu sunt acceptate.

Parola trebuie să fie lungă (să aibă cel puțin 12 caractere) și să fie ușor de reținut. Potrivit specialiștilor Google, poți folosi un vers dintr-o melodie sau o poezie, un citat relevant dintr-un film sau un discurs, un fragment dintr-o carte, o serie de cuvinte importante pentru tine sau o abreviere (o parolă creată din prima literă a fiecărui cuvânt dintr-o propoziție).

În niciun caz nu trebuie folosite date personale, informații despre tine ușor de ghicit sau parole banale („parola1234” etc).

Cum să îți faci cont pe Google – recuperarea contului

După finalizarea procesului de creare a unui cont Google, este indicat să îți setezi și informațiile necesare pentru recuperarea contului (pentru cazul nefericit în care cineva îți află parola).

Informațiile de recuperare vor fi folosite pentru a te ajuta în cazul în care Google detectează activitate neobișnuită în contul tău. Concret, poți să:

afli dacă o altă persoană îți folosește contul;

îți recuperezi contul dacă altcineva îți cunoaște parola;

să îți accesezi contul atunci când uiți parola sau când nu te poți conecta din alte motive.

Pentru a adăuga opțiuni de recuperare trebuie să accesezi contul Google, să dai click pe „Informații cu caracter personal”, apoi pe „Informații de contact”, iar după aceea pe „Adaugă o adresă de e-mail pentru recuperare”. Introdu adresa de e-mail dorită.

În mod similar, poți să adaugi și un număr de telefon de recuperare. Intră în contul Google, selectează tab-ul „Informații cu caracter personal”, apoi în panoul „Informații de contact”, atinge „Telefon”. Adaugă aici numărul de telefon de recuperare pe care îl vei folosi.

Foto: JuanMarcelFrancia / pixabay.com

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