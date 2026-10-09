Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro ca persoană fizică. 3 metode

Dacă nu mai vrei să faci drumuri la diverse autorități pentru a plăti taxe, impozite sau amenzi, este indicat să le plătești prin intermediul platformei ghișeul.ro. În acest ghid explicăm cum să îți faci cont pe ghișeul.ro dacă ești persoană fizică.

Ce este ghișeul.ro

Numit și Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP), ghișeul.ro este platforma oficială a statului român, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin care contribuabilii pot plăti diverse impozite şi taxe, precum și amenzi contravenţionale (cu deducerile aferente plăţii în 15 zile calendaristice).

Pentru a putea plăti o anumită taxă, impozit sau amendă, condiția obligatorie este ca instituția către care se achită suma respectivă de bani să fie înrolată în sistemul SNEP. Aici găsești o listă cu toate instituțiile din România înrolate în sistem la ora actuală.

Un aspect important de menționat este că nu se impun comisioane pentru plata cu cardul prin ghișeul.ro.

Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro – ghid

După cum se arată pe site-ul oficial, există 3 metode prin care un cetățean își poate face cont pe platforma ghișeul.ro: prin intermediul unui card bancar, prin intermediul direcției de taxe și impozite locale din primărie sau prin intermediul aplicației de mobil ROeID.

În continuare, vom detalia pașii necesari pentru a crea un cont pe ghișeul.ro prin fiecare dintre cele 3 metode menționate mai sus.

Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro folosind un card bancar

1. Cea mai simplă metodă de a-ți face cont pe ghișeul.ro este folosind un card bancar. Așadar, dacă deții un card bancar individual, emis de o instituție bancară din România înrolată în sistem, poți să îți creezi foarte ușor un cont de utilizator pe ghișeul.ro.

Printre băncile din România înrolate în sistem se numără Banca Transilvania, BCR, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, Exim Banca Românească, Garanti Bank, ING Bank, Libra Internet Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Vista Bank, ProCredit Bank, se arată pe platforma ghișeul.ro.

Pentru această operațiune ai nevoie de datele din cartea de identitate, de o adresă de e-mail validă și de un card bancar, se arată într-un ghid realizat de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Astfel, trebuie să intri pe platforma ghișeul.ro și să apeși butonul „Creare cont”. Se va deschide o pagină cu un formular în care va trebui să introduci o serie de date. În primul rând, va trebui să introduci codul numeric personal și să apeși „Verifică CNP”.

Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro prin intermediul unui card bancar – pași

Apoi, vei avea de completat informațiile solicitate (nume, prenume, adresă de e-mail, confirmarea adresei de e-mail, telefonul de contact declarat la bancă).

Următorul pas este să introduci codul de verificare, să bifezi că ești de acord cu procesarea datelor tale și săfaci click pe butonul „Trimitere cerere”. Apoi, trebuie să introduci numărul cardului bancar și dai click pe butonul „Aprobă”.

La final, vei primi un e-mail de confirmare a datelor introduse prin care ți se vor comunica și datele de acces (user și parola). La prima autentificare cu datele de acces trimise pe e-mail, sistemul va solicita schimbarea parolei cu una știută doar de tine. Contul este acum activ și ai acces la funcțiile platformei.

Bine de știut la crearea unui cont pe ghișeul.ro

Este important de știut că solicitantul datelor de logare trebuie să fie același cu titularul contului bancar la care este atașat cardul bancar pentru care se verifică identitatea.

De asemenea, solicitantul datelor de logare trebuie să fie titularul rolului fiscal pentru care se dorește achitarea impozitelor datorate.

2. Dacă nu deții un card bancar asociat unui cont al cărui titular ești, atunci poți să îți faci cont pe ghișeul.ro prin intermediul direcției de impozite și taxe locale la care este constituit rolul fiscal. Instituția respectiva îți poate genera datele de logare pentru ghișeul.ro în urma unei solicitări.

Ia legătura cu direcția din cadrul primăriei prin e-mail sau telefonic. Este necesar să transmiți către primărie o copie a cărții de identitate și o adresă de e-mail validă. Aici găsești datele de contact pentru primăriile din România înrolate în sistem.

Diverse primării pot avea diferite proceduri pentru a activa un cont pe ghișeul.ro. Astfel, instituțiile pot cere diverse documente justificative în afara cărții de identitate și pot cere transmiterea acestora pe e-mail sau printr-un formular de pe site-ul propriu.

La final, după soluționarea cererii, vei primi datele de acces în platforma ghișeul.ro (user și parolă).

După obținerea datelor de logare (crearea contului), plățile se pot efectua cu orice card bancar care este înrolat de către banca emitentă în programul 3DSecure.

Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro dacă deții proprietăți în mai multe localități

După cum se arată pe site-ul ghișeul.ro, în cazul în care deții bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre primăriile respective îți poate pune la dispoziţie datele de acces în ghişeul.ro.

Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai poți apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare. Celelalte localități vor fi adăugate în contul tău în urma solicitării transmise direct către primăria respectivă.

Pentru peroanele fizice înregistrate în România cu NIF (Număr de Identificare Fiscală) sau CIF (Cod de Identificare Fiscală), datele de acces pot fi eliberate doar de primăria la care este constituit rolul fiscal, dacă respectiva primărie este înrolată în ghiseul.ro la plăți cu autentificare.

Cum să îți faci cont pe ghișeul.ro prin intermediul aplicației ROeID

3. A treia modalitate de creare a contului este prin intermediul aplicației de mobil ROeID. Prin intermediul acestei aplicații, ce este disponibilă în Google Play sau App Store, românii își pot genera și gestiona identitatea digitală, care le permite autentificarea la serviciile publice digitale integrate cu acesta, inclusiv la ghișeul.ro.

Primul pas pe care îl ai de făcut este să îți descarci aplicația de mobil ROeID din Google Play sau App Store și să urmezi toți pașii de creare a contului în ROeID. Aici găsești un articol detaliat despre cum să îți faci cont în ROeID.

Avantajul ROeID este că permite folosirea unui singur set de credenţiale pe platformele online furnizate de statul român, prin serviciul de identitate digitală. După validarea identității tale, vei putea accesa platforma ghișeul.ro.

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