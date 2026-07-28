Cum să îți construiești un fond de urgență. 3 exemple de strategii

În acest ghid vom detalia cum să îți construiești un fond de urgență și ce sumă de bani ar trebui ținută în acest fond de economii.

Ce este un fond de urgență

Un fond de urgență este o rezervă de bani, cash sau ținuți într-un cont, care este special gândită pentru cheltuieli neplanificate sau urgențe financiare. Printre acestea se pot număra cheltuieli neprevăzute precum: înlocuirea unui aparat electronic sau electrocasnic ce s-a defectat, o spitalizare sau alte facturi medicale prilejuite de un accident sau de o îmbolnăvire, reparații la mașină, pierderea telefonului mobil sau chiar pierderea veniturilor în urma unei concedieri neașteptate etc.

Crearea unui fond dedicat de economii sau de urgență este o modalitate esențială de protecție în fața neprevăzutului. Astfel, scopul principal al economiilor de urgență este de a fi folosite pentru facturi sau plăți neplanificate, mari sau mici, care nu fac parte din cheltuielile lunare obișnuite.

De ce este necesar un fond de urgență

Înainte de a detalia cum să îți construiești un fond de urgență vom explica, pe scurt, de ce un astfel de fond este necesar.

După cum se arată într-un ghid realizat de Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor, o agenție federală din SUA, dacă nu ai economii, orice șoc financiar – chiar și unul minor – te poate afecta și se poate transforma în datorii. Și, odată ce te-ai împrumutat, șocul financiar poate avea un impact de durată asupra vieții tale deoarece datoriile sunt mai greu de achitat decât refacerea unui fond de urgență, implicând adesea dobânzi, penalități sau alte obligații.

De asemenea, fără un fond de urgență, cei care au nevoie rapidă de bani pot apela la alte economii pentru a acoperi aceste costuri, cum ar fi fondurile de pensii, ceea ce nu este de dorit.

Cum să îți construiești un fond de urgență și cât de mare să fie

Suma necesară pentru un fond de urgență variază de la persoană la persoană (sau de la o gospodărie la alta). Dacă nu știi unde te situezi, un prim pas poate fi să te gândești la cât de mari au fost cheltuielile neprevăzute pe care le-ai avut în trecut.

O regulă generală bună, recomandată de specialiștii MoneyHelper, serviciul public de informare și orientare financiară al Regatului Unit, este ca în fondul de urgență să ai la dispoziție bani suficienți pentru a acoperi cheltuielile esențiale timp de 3-6 luni. În cazul în care banii sunt ținuți într-un cont, acesta ar trebui să fie un cont cu acces instantaneu.

Prin urmare, dacă o persoană cheltuiește 1.000 de euro pe lună pentru chirie, facturi la utilități, alimente și alte produse necesare traiului de zi cu zi, atunci ea ar trebui să aibă un fond de urgență cuprins între 3.000 și 6.000 de euro (15.000-30.000 de lei), bani la care să poată apela într-o situație neprevăzută.

Cum să îți construiești un fond de urgență – crearea unui obicei

Potrivit experților din cadrul Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor din SUA, există mai multe metode prin care poate fi construit un fond de urgență.

1. O primă strategie prezentată de agenția federală este crearea unui obicei de economisire, adică de a pune constant bani deoparte. Această strategie li se potrivește în special celor care au venituri constante (salariu regulat, bani din dividende, chirii sau alte investiții pe care îi primesc cu regularitate etc).

Dacă te încadrezi în această categorie, este de dorit să îți stabilești un obiectiv încă de la început deoarece setarea unei astfel de ținte te poate ajuta să rămâi motivat. După stabilirea obiectivului, care poate fi, de exemplu, un fond de urgență de 30.000 de lei, trebuie să îți planifici economisirea și să te gândești ce sumă de bani poți pune deoparte în fiecare lună din veniturile tale astfel încât să îți atingi ținta într-un interval de timp rezonabil.

Dacă 20% este prea mult, poți opta pentru 15%, 10% etc. De pildă, o persoană care are un venit lunar de 10.000 de lei net poate direcționa către fondul de urgență 1.000 de lei pe lună, adică 10% din venitul său, și își va atinge obiectivul de 30.000 de lei în 30 de luni.

Dacă dorește să alcătuiască fondul de urgență mai repede, atunci poate economisi lunar 20% din venitul său, direcționând 2.000 de lei către fond în fiecare lună. În această situație își va atinge obiectivul mult mai rapid, în 15 luni.

Cum să îți construiești un fond de urgență – transferuri automate între conturi

Sfatul specialiștilor americani este ca persoana în cauză să își creeze un sistem care să îi permită să realizeze contribuții consecvente. Una dintre cele mai facile metode este configurarea transferurilor automate și recurente între conturi. Dacă folosești această metodă, important este să alegi o zi în care ai în mod sigur fonduri în cont (de exemplu, poți seta ca transferul să aibă loc a doua zi după intrarea salariului etc).

O altă recomandare este ca, pentru a rămâne motivat, să îți monitorizezi în mod regulat progresul. Îți poți verifica în mod regulat economiile sau îți poți seta o notificare automată a soldului.

Conform MoneyHelper, economisirea unor sume mai mici și regulate este adesea mai eficientă decât economisirea unor sume mai mari din când în când. Acest lucru se datorează faptului că persoana își formează obiceiul de a economisi, permițându-i totodată să își bugeteze cheltuielile de la o săptămână la alta sau de la o lună la alta mai eficient.

În cazul în care nu poți să economisești constant, experții MoneyHelp recomandă să economisești cât poți de des.

Foto: fotoblend / pixabay.com

Cum să îți construiești un fond de urgență – valorificarea oportunităților one-time

2. O a doua strategie prezentată de sursa citată se referă la valorificarea oportunităților ce pot apărea întâmplător. Această strategie, care presupune economisirea unor sume de bani primite one-time, poate fi aplicată și în combinație cu economisirea recurentă.

Astfel de sume pot fi premii în bani câștigate în cadrul unor concursuri, prime primite cu ocazia sărbătorilor, bonusuri obținute pentru performanța dovedită la locul de muncă, cadouri sub formă de bani primite cu ocazia zilei de naștere, o rambursare de impozite din partea statului etc.

Deși poți cheltui o parte din acești bani pentru satisfacerea unor dorințe personale, specialiștii recomandă ca măcar o parte din sumele primite one-time să fie puse în fondul de urgență, care în acest mod va crește mai rapid.

Cum să îți construiești un fond de urgență – economisirea prin angajator

3. O a treia strategie de a economisi este prin intermediul angajatorului. Precum prima metodă prezentată, și aceasta este o modalitate de a economisi automat. Deși de regulă asociem angajatorul cu fondurile pentru pensia privată, un salariat poate apela la angajatorul său și pentru a-l ajuta să economisească pentru prezent.

Astfel, este posibil ca angajatorul să îți ofere opțiunea să îți împarți salariul între contul curent și contul de economii. În acest sens, specialiștii recomandă ca cei interesați să poarte o discuție cu angajatorul pentru a vedea dacă este posibilă o astfel de împărțire.

Această metodă este de ajutor în special pentru cei care sunt tentați să își cheltuiască salariul imediat ce îl primesc, fără să poată economisi.

Cum să îți construiești un fond de urgență – unde să păstrezi banii

Un fond de urgență poate lua diverse forme:

– Cash. O opțiune este să păstrezi banii în numerar, fie acasă, fie la un membru al familiei sau la un prieten de încredere. Avantajul banilor cash este accesibilitatea: îi ai mereu la îndemână și în caz de urgență nu mai trebuie nici măcar să te duci să îi scoți de la bancomat. Dezavantajul este că numerarul poate fi furat, pierdut sau distrus.

– Cont bancar de economii. Aceasta este cea mai uzuală metodă pentru a păstra un fond de urgență. Pentru ușurință, îți poți deschide un cont de economii care să fie asociat contului tău curent. În acest fel vei putea face oricând transferuri instantanee de bani. În plus, multe bănci oferă dobânzi la astfel de produse de economisire, de 2-3% pe an.

– Depozit bancar cu dobândă. Aceste depozite sunt atractive deoarece au dobânzi mai mari decât conturile clasice de economii, de circa 5-6% pe an. Însă ele au dezavantajul că banii sunt blocați: dacă vrei să îi scoți în caz de urgență vei pierde dobânda.

Foto: printablue / fotoblend / pixabay.com

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