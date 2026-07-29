Cum să investești pentru prima dată. Ghid în 9 pași

Dacă ai economisit o sumă de bani și ești interesat de piețele financiare, în acest ghid vei găsi informații utile despre cum să investești pentru prima dată.

Alegerea instrumentelor financiare în care vei investi

1. Primul pas este să te informezi cu privire la instrumentele financiare disponibile și să alegi titlurile de capital care ți se potrivesc. Există numeroase tipuri de instrumente financiare, de la cele tipice precum acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă ce urmăresc, adesea, indici bursieri) sau unități de fond la titluri complexe, precum instrumentele financiare derivate.

Alegerea piețelor financiare pe care vei investi

2. Al doilea pas este alegerea piețelor financiare pe care vei începe să tranzacționezi. Poți să investești doar pe piața locală, prin Bursa de Valori București (BVB) sau poți să cumperi și să vinzi acțiuni și pe piețe externe, pe burse celebre precum New York Stock Exchange (NYSE) ori NASDAQ.

Alte burse cunoscute sunt Euronext, London Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Bolsa de Madrid, SIX Swiss Exchange, Tokyo Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange sau Hong Kong Stock Exchange.

Cum să investești pentru prima dată – alegerea unui broker

3. Pentru a putea cumpăra sau vinde acțiuni și alte instrumente financiare la bursă este necesar să îți alegi un broker care să poată tranzacționa aceste titluri de capital în numele tău. Un investitor nu poate să investească direct pe bursă, ci doar printr-un intermediar (broker) autorizat să desfășoare astfel de servicii financiare.

De exemplu, la Bursa de Valori București, printre intermediarii cu cea mai mare valoare tranzacționată anual se numără BT Capital Partners, Swiss Capital SA, Tradeville, Wood & Company Financial Services a.s. Praga, Raiffeisen Bank International AG, SSIF BRK Financial Group SA ori Banca Comercială Română, fiecare dintre acești brokeri având o valoare tranzacționată de peste 1 miliard de lei în ultimul an.

Cum să investești pentru prima dată pe piața locală

4. Dacă te interesează piața locală, trebuie să alegi un broker ce are calitatea de participant la Bursa de Valori București, deoarece aceasta îi oferă acces direct la tranzacționarea tuturor instrumentelor financiare disponibile pe Piața Reglementată și pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (Piața Secundară, denumită și Piața AERO, unde sunt listate companii mai mici).

Participanții de la BVB pot fi societăți de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit înregistrate în România (aflate sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară – ASF), cât și companii autorizate și supravegheate de autoritățile competente din alte state membre UE care pot efectua servicii de investiții financiare și activități în România. Lista completă cu intermediarii de la BVB poate fi consultată aici.

Foto: flutie8211 / pixabay.com

Cum să investești pe piețele externe

5. În schimb, dacă ești interesat mai mult de piețele externe, ca de exemplu de cea din SUA, atunci poți începe să investești în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) care urmăresc fie o piață în ansamblul ei (cele mai puternice companii), fie un sector din acea piață (cel energetic, de pildă).

ETF-urile au mai multe avantaje, cele mai importante fiind că oferă diversificare și accesibilitate. Astfel, un investitor nu trebuie să cumpere acțiuni scumpe, în mod direct, la fiecare dintre companiile ce intră în componența unui ETF (Meta, Tesla, Apple, Microsoft etc), ci are acces indirect la ele, printr-un coș diversificat de acțiuni în care poate investi la un cost mai mic.

Printre cei mai cunoscuți brokeri ce oferă acces publicului din România la ETF-uri din piețe externe, inclusiv la ETF-uri care urmăresc indici celebri precum S&P 500, Nasdaq-100 sau MSCI World, se numără Interactive Brokers (IBKR), XTB, Tradeville, eToro, BCR Broker sau Trading 212.

Alți brokeri disponibili publicului din România, dar care își bazează în special oferta pe CFD-uri și produse derivate (care nu sunt recomandate investitorilor fără experiență), sunt Capital.com, Admiral Markets sau IG.

Cum să investești pentru prima dată – strategii pentru începători

6. După cum se arată într-un ghid realizat de specialiștii Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA, două dintre cele mai importante strategii pentru gestionarea riscului investițional sunt alocarea activelor și diversificarea investiției.

Prima dintre strategii, alocarea activelor, se referă la împărțirea sumelor de investit între diferite „clase de active”, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare complexe etc. În funcție de toleranța la risc și de durata investiției (termen scurt, mediu sau lung), fiecare investitor își poate găsi o combinație de titluri de capital care i se potrivește.

De pildă, dacă are o toleranță la risc scăzută, atunci este indicat să se rezume, pentru început, la investiții considerate relativ mai sigure, cum este cazul titlurilor de stat.

Cum să investești pentru prima dată – diversificarea

7. O a doua strategie importantă subliniată de specialiștii Investor.gov este diversificarea, adică distribuirea investițiilor între active emise de diverse companii/entități. Scopul diversificării este ca, dacă o investiție aduce pierderi, acestea să fie compensate, măcar parțial, de investiții ce aduc câștiguri.

Ca regulă generală, nu este indicat ca un investitor să cumpere acțiuni la o singură companie întrucât performanța investiției sale va depinde exclusiv de performanța acțiunilor acelei companii, care poate fi influențată de factori numeroși, inclusiv de eficiența managementului companiei, puterea produsului, cererea consumatorilor, schimbările economice și politice, costurile forței de muncă și ale lanțului de aprovizionare etc.

Potrivit sursei citate, o opțiune bună constă în investiția în valori mobiliare sau produse de investiții care sunt construite special pentru a oferi expunere la o secțiune mai largă a pieței (un ETF, spre exemplu).

Diversificarea poate ajuta la reducerea pierderilor dacă piața scade, deoarece atunci când diferite sectoare pot fi în scădere, alte sectoare se pot redresa și pot permite unui investitor cu un portofoliu diversificat să atingă pragul de rentabilitate sau chiar să înregistreze câștiguri, mai notează specialiștii Comisiei.

Cum să investești pentru prima dată – comisioane

8. Un aspect important pe care trebuie să îl ai în vedere înainte de a începe să tranzacționezi se referă la comisioanele pe care le vor percepe brokerii, respectiv la impozitele pe care le vei avea de plătit către diverse instituții ale statului.

Este important să îți stabilești cu aproximație suma de bani pe care o vei investi deoarece comisioanele percepute de brokeri variază în funcție de sumele de bani tranzacționate (de regulă, acestea scad atunci când se tranzacționează sume mai mari).

Printre comisioanele pe care trebuie să le ai în vedere se numără: comisionul de tranzacționare (procent din valoarea ordinului de cumpărare/vânzare), comisionul de custodie (se plătește către broker în virtutea faptului că administrează titlurile de capital), conversia valutară, comisionul de alimentare a contului, comisionul de retragere (din contul deschis la broker în contul bancar personal) sau comisionul pentru transferul portofoliului (în cazul în care vrei să schimbi brokerul).

Cum să investești pentru prima dată – impozite

9. Atunci când îți faci un plan cu privire la câștigurile pe care le vei obține investind în piața de capital, trebuie să iei în calcul și impozitele pe care le vei avea de plătit către statul român, mai ales deoarece acestea au crescut în ultimii ani.

Astfel, investitorii care tranzacționează prin intermediari rezidenți fiscal în România sunt impozitați direct la sursă, statului revenindu-i un anumit procent din câștigul obținut din tranzacție: 3% dacă titlurile de capital au fost deținute peste 365 de zile, respectiv 6% dacă ai vândut titlurile de capital în mai puțin de un an de la cumpărarea lor.

Foto: sergeitokmakov / flutie8211 / pixabay.com

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