Cum să investești diversificat. Metode ca să ai un portofoliu variat

În acest articol vom detalia cum să investești diversificat dacă faci primii pași ca investitor de retail pe piețele financiare.

Ce este un portofoliu diversificat

O investiție diversificată se referă la practica de a nu îți investi toți banii într-un singur activ, într-o singură companie, într-un singur sector economic sau într-o singură țară. O expresie adesea folosită în lumea financiară este aceea de a „nu-ți pune toate ouăle într-un singur coș”.

În acest fel, investind diversificat, nu depinzi de o singură sursă de venit sau oportunitate investițională. Cu alte cuvinte, dacă ai investi într-o singură companie sau într-un singur sector (de exemplu IT&Tech), iar acea entitate sau industrie ar avea probleme financiare și ar pierde din valoarea acțiunilor (sau chiar ajunge la faliment dacă este vorba de o singură companie), atunci întregul tău portofoliu va fi afectat puternic.

Cum să investești diversificat – combinație de active

Pentru investitorii începători, un exemplu de portofoliu diversificat ce poate fi mai ușor de gestionat este unul alcătuit din ETF-uri (acțiuni la fonduri tranzacționate la bursă, atât pe piețele globale, cât pe piața locală – Bursa de Valori București), titluri de stat, obligațiuni corporative și eventual acțiuni individuale la câteva dintre așa-numitele „companii blue chip”, adică companii solide, mari, consacrate, stabile financiar și cu o reputație bună pe piață.

De regulă, aceste companii sunt lideri în industriile lor și au o istorie îndelungată de performanță și rezistență în perioade economice dificile.

Dincolo de bursă: depozite bancare și aur

Dincolo de investițiile pe bursă, un portofoliu diversificat ar trebui să includă și depozite bancare cu dobânzi la termen și, eventual, investiții în metale prețioase (un mic procent din portofoliu poate fi alocat investițiilor în aur pentru protecție suplimentară în perioadele de incertitudine).

Cum să investești diversificat – tipuri de piețe

Alături de diversificarea activelor, diversificarea piețelor pe care investești este și ea importantă dacă dorești să îți creezi un portofoliu variat.

Dacă ești începător, te poți limita la investiții pe piața locală (la Bursa de Valori București), pe marile piețe americane (precum Bursa de Valori din New York sau NASDAQ) și pe piețele europene. Ulterior, pe măsură ce capeți experiență, poți analiza oportunitatea investițiilor pe piețele asiatice sau în economiile emergente.

ETF-urile și investițiile diversificate

ETF-urile (fondurile tranzacționate la bursă) sunt foarte utile pentru un investitor de retail care își dorește un portofoliu variat întrucât ele au fost create tocmai pentru a facilita diversificarea investițiilor, atât din punctul de vedere al procedurii, cât și din punctul de vedere al costurilor asociate.

Așadar, poți să investești în ETF-uri atât pe piața locală, cât și pe piețele internaționale. În acest moment, la BVB poți să cumperi unități de fond emise de fonduri care urmăresc indicele BET (indicele de referință de la BVB), dar și indici sectoriali, precum cel dedicat pieței de energie din România.

Și, ca să nu te limitezi la piața locală, poți investi în ETF-uri globale, la care ai acces prin diverși brokeri, inclusiv prin intermediul unor brokeri locali. Unele dintre cele mai cunoscute ETF-uri internaționale sunt cele care urmăresc indicele S&P 500 de la Bursa de Valori din New York (iShares, Vanguard etc) sau ETF-urile care urmăresc indicele Indicele MSCI World (acesta este un indicator de referință global pentru acțiuni, administrat de MSCI, care urmărește acțiunile companiilor cu capitalizare mare și medie din 23 de țări dezvoltate).

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Cum să investești diversificat – sectoare economice

Atunci când investești este important să nu te axezi pe un singur sector economic, ca de exemplu pe sectorul tehnologic, ci este indicat să obții expunere la mai multe sectoare și industrii, ca de exemplu energie, IT&Tech, financiar (bănci și societăți de investiții), imobiliare (prin fonduri de tip REIT – Real Estate Investment Trust care dețin, administrează sau finanțează proprietăți imobiliare generatoare de venituri) etc.

Acțiuni ciclice vs acțiuni defensive

În contextul discuției despre cum să investești diversificat merită menționată distincția dintre acțiunile ciclice și cele defensive deoarece investind în ambele tipuri de acțiuni poți obține un portofoliu variat, protejat totodată (hedged) de fluctuațiile ce pot apărea într-un ciclu economic.

După cum se arată într-un ghid realizat de publicația investopedia.com, acțiunile ciclice sunt puternic corelate cu fluctuațiile economice și sunt considerate investiții volatile, în vreme ce acțiunile non-ciclice, cunoscute și sub denumirea de acțiuni defensive, sunt titluri emise de companii din sectorul bunurilor de consum de bază, care tind să aibă o evoluție constantă, indiferent de contextul economic.

Mai exact, acțiunile ciclice evoluează în funcție de starea economiei (cresc atunci când trendul economic este unul pozitiv, dar înregistrează scăderi în perioadele de contracție economică), în timp ce acțiunile defensive își mențin o performanță stabilă, indiferent de schimbările economice.

Cum să investești diversificat – exemple de acțiuni

Se întâmplă acest lucru deoarece acțiunile ciclice aparțin unor companii care vând bunuri și servicii neesențiale, adică produse pe care oamenii le cumpără atunci când dispun de bani în plus și au încredere în economie, ca de exemplu: bilete de avion, vacanțe, bilete la spectacole, mese la restaurant, mașini, diverse bunuri de lux (ceasuri, genți, haine), cosmetice, dispozitive electronice nenecesare etc.

În schimb, companiile care vând bunuri esențiale, precum cele din sectorul utilităților, al bunurilor de larg consum (alimente), al produselor de igienă etc reprezintă exemple tipice de acțiuni non-ciclice.

Investiția în astfel de acțiuni defensive poate oferi stabilitate unui portofoliu de investiții în perioadele de declin economic. Cu alte cuvinte, chiar dacă acțiunile ciclice vor scădea, portofoliul nu va fi la fel de afectat ca în situația în care ar fi fost alcătuit doar din acțiuni ciclice deoarece acțiunile defensive vor tempera scăderea.

Foto: geralt / PriismaDesign / pixabay.com

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