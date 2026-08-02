Cum să economisești bani în fiecare lună. Ghid cu 9 metode

În acest ghid despre cum să economisești bani în fiecare lună prezentăm o serie de recomandări ale specialiștilor care te pot ajuta să îți organizezi mai eficient bugetul, astfel încât să poți pune bani deoparte.

Înregistrează toate cheltuielile

Dacă vrei să economisești bani, primul pas pe care trebuie să îl faci este – potrivit recomandărilor Bank of America – să îți urmărești toate cheltuielile ca să afli cu exactitate câți bani cheltuiești într-o lună.

Poți ține evidența acestora într-o aplicație pe telefon, cu ajutorul unor tool-uri puse la dispoziție de diverse site-uri, cu un tabel/foaie de calcul pe calculator sau pur și simplu pe hârtie. Înregistrează fiecare cheltuială, de la cele mari (chirie, rate la bancă, vacanțe etc) la cele mici (cafea, bacșișuri, ieșiri la restaurant etc). Pentru a fi sigur că incluzi totul, e indicat să folosești extrasele de cont bancar.

Cum să economisești bani în fiecare lună – creează un buget

Odată ce știi cât cheltuiești în mod curent, stabilește-ți un buget lunar care să te ajute să economisești. Potrivit publicației NerdWallet.com, un model popular de buget este 50/30/20. Această metodă presupune ca 50% din venitul tău net să meargă spre cheltuieli necesare, obligatorii (facturi, rate la credite etc), 30% pe dorințe (haine, mese la restaurant, vacanțe, ieșiri la film etc) și 20% să se ducă într-un fond de economii.

Procentele sunt flexibile și pot fi modificate în funcție de situație. De pildă, în cazul în care procentul de 20% este prea ridicat, îți poți seta un procent de 10% care să meargă în fiecare lună către economii.

Pentru a te ține de buget, Bank of America recomandă să îți transformi economiile într-o cheltuială lunară, bugetată clar, adică să consideri permanent că a pune bani deoparte este la fel de important precum plata facturilor.

Renunță la abonamentele inutile

Dacă ți-ai stabilit un buget, dar observi că ritmul cheltuielilor actuale nu îți permite să economisești bani, cel mai simplu lucru pe care îl poți face este să renunți la abonamentele pe care nu prea le folosești.

Analizează pentru ce aplicații mobile plătești și cât de frecvent le folosești cu adevărat. Poate în cazul unora poți folosi versiunea gratuită. De asemenea, poți renunța la unele abonamente la platforme de streaming video. În cazul în care plătești lunar pentru acces la Netflix, HBO MAX, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu etc, poți lua în calcul să renunți la unele dintre ele.

Cum să economisești bani în fiecare lună – automatizează economisirea

O metodă eficientă de a economisi, recomandată de Industrial Federal Credit Union (IFCU), o cooperativă de credit din Statele Unite, este să automatizezi economisirea, adică să setezi un transfer recurent din contul tău curent în contul de economii.

Dacă lași economisirea banilor pentru final, ești predispus să cheltuiești întregul salariu înainte de a pune deoparte vreun ban. Sfatul experților este să îți configurezi plata astfel încât o parte din salariu să intre direct în economii. Poți seta ca transferul să aibă loc în zilele imediat următoare de după intrarea salariului.

Cum să economisești bani în fiecare lună – redu mesele în oraș și comenzile online

Ia în considerare să reduci mesele în oraș și comenzile de mâncare plasate online. Acestea din urmă au costuri adiționale mari, de la taxa de transport, la unele care nu sunt tocmai evidente (taxă pentru tacâmuri și ambalaj, taxă de vreme urâtă, preț chiar și cu 20% mai mare decât în restaurant pentru un fel de mâncare etc).

Totuși, dacă vrei să nu elimini complet mesele în oraș, ia în calcul modalități de economisire, cum ar fi reducerile de tip Happy Hour sau renunțarea la deserturi.

Reevaluează abonamentele pentru telefonie mobilă, internet, televiziune prin cablu

O altă strategie de economisire pe care o poți aplica este să evaluezi cât te costă în fiecare lună abonamentele de telefonie mobilă, internet și televiziune prin cablu. Analizează piața și află dacă competitorii companiei al cărei client ești nu au cumva oferte mai bune pentru un pachet similar cu cel pe care îl ai tu.

Dacă găsești o ofertă mai bună îți poți schimba providerul. În plus, este foarte probabil ca, în momentul în care anunți compania că vrei să te portezi, de pildă, să primești o contraofertă foarte atractivă, care îți va permite să economisești banii pe care îi plăteai în plus.

Cum să economisești bani în fiecare lună – ține-ți economiile într-un cont cu randament bun

Deși nu au dobânzi la fel de atractive precum depozitele bancare la termen (ce oferă dobânzi și de 5-6% pe an), conturile de economii oferă și ele dobânzi. Pe piața din România, de pildă, poți găsi numeroase bănci care oferă dobânzi de 2-3% pe an la conturile de economii în lei.

Spre deosebire de depozitele la termen, conturile de economii au avantajul că poți depune sau retrage bani oricând, fără să pierzi dobânda acumulată (la un cont de economii dobânda continuă să se calculeze pentru soldul rămas după retragere).

Cum să economisești bani în fiecare lună – achită datoriile și creditele cu dobândă mare

Cu cât îți achiți datoriile mai rapid, cu atât vei avea mai mulți bani pe care îi vei putea economisi. Una dintre strategiile eficiente pe care le poți aplica se numește „metoda avalanșei” și constă în achitarea cu prioritate a datoriilor care au dobânzi mari. În acest fel, pe termen lung vei economisi bani.

Potrivit publicației NerdWallet.com, sunt considerate datorii cu dobândă mare toate împrumuturile care au, de regulă, o dobândă de peste 8%.

Cum să economisești bani în fiecare lună – amână cumpărăturile care nu sunt necesare

O altă metodă care te poate ajuta să economisești bani este să amâni cumpărăturile din categoria „dorințelor” folosind regula de 30 de zile. Aceasta este foarte eficientă pentru a stăvili așa-numitul „shopping impulsiv”.

Regula presupune ca, atunci când vezi un produs care îți place (indiferent că este vorba de o haină, de o pereche de pantofi, de ultimul model de telefon mobil scos pe piață sau cel mai nou joc video), să nu îl cumperi imediat, ci să îți impui să aștepți 30 de zile. Dacă încă îl mai dorești după ce s-a scurs acest interval, îl poți cumpăra. Mulți dintre cei care aplică această regulă spun că vei fi surprins să constați la cât de multe dintre lucrurile pe care credeai că le vrei neapărat poți să renunți.

Foto: Elf-Moondance / aunguyen_vn / pixabay.com

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