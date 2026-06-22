Cum să economisești bani. 12 metode ușor de pus în practică

În acest ghid detaliem 12 metode despre cum să economisești bani care te pot ajuta să îți consolidezi rapid bugetul.

Bugetul și regula 50/30/20

1. Una dintre cele mai eficiente metode pentru a economisi bani este stabilirea și respectarea unui buget clar. În mediul online există diverse aplicații și site-uri ce oferă astfel de șabloane de buget care permit o mai bună gestionare a banilor.

Un exemplu de metodă propusă de publicația NerdWallet este bugetul 50/30/20. Acesta este o modalitate de a împărți banii conform următoarei reguli: 50% din venitul net merge către necesități (facturi, rate, mâncare, abonamente, transport, benzină etc), 30% către dorințe (vacanțe, ieșiri cu prietenii, mese la restaurant, haine, accesorii și gadget-uri care nu sunt necesare etc) și 20% către economii.

Bugetul 50/30/20 este doar un tip de defalcare. În funcție de situația financiară a fiecăruia, bugetul poate fi adaptat prin ajustarea procentelor.

Stabilirea unei sume care să meargă lunar către contul de economii este foarte importantă. De asemenea, această sumă economisită poate lua forme diverse, inclusiv pe cea a banilor economisiți printr-un fond pentru pensie (bani care să se adauge la contribuțiile obligatorii plătite deja).

Cum să economisești bani – urmărește cheltuielile

2. Urmărirea cheltuielilor este o metodă care poate fi aplicată pentru a te asigura că nu depășești bugetul pe care ți l-ai stabilit într-o lună pentru cheltuielile cu dorințele, de pildă. Există diverse aplicații ce îți permit să urmărești fluxul lunar de numerar, veniturile și cheltuielile.

Unele aplicații permit nu doar urmărirea cheltuielilor și a veniturilor, ci și a investițiilor. De asemenea, diverse aplicații clasifică tranzacțiile, abonamentele și se pot sincroniza cu conturile bancare.

Printre cele mai cunoscute astfel de aplicații internaționale de economisire se numără YNAB (You Need A Budget), Wallet (BudgetBakers), Monarch Money, PocketGuard, Rocket Money, Copilot Money, Spendee, Monefy. În ceea ce privește piața locală, în România a fost lansată aplicația MiM (Money in Motion) de analistul financiar Iancu Guda.

Dincolo de aplicații tipice de gestionare a unui buget, există și aplicații cu diverse funcții care ajută la economisire, cum ar fi Revolut Vaults, ce le oferă utilizatorilor posibilitatea de a rotunji automat fiecare plată, punând diferența deoparte. De exemplu, dacă plătești 5,30 lei, aplicația pune automat 0,70 lei într-un cont de economii.

Conturi de economii cu dobânzi peste medie

3. O altă metodă este folosirea unui cont de economii care oferă un randament ridicat, adică o dobândă peste medie. Dobânzile oferite pentru conturile de economii sunt de regulă mai mici decât cele oferite în cazul depozitelor bancare la termen, însă ele merită luate în calcul deoarece ajută soldul bancar să crească mai rapid decât în cazul conturilor tradiționale.

Cum să economisești bani – achitarea datoriilor cu dobânzi mari

4. Un alt sfat oferit de specialiștii NerdWallet este achitarea prioritară a datoriilor cu dobânzi mari. Dacă poți accelera rambursarea datoriilor efectuând plăți suplimentare sau plătind mai mult din soldul principal, vei economisi bani la dobânda totală plătită.

Refinanțarea creditelor

5. Refinanțarea unor credite este o metodă care poate fi aplicată cu succes pentru a putea economisi mai mulți bani în fiecare lună. Refinanțarea unui credit înseamnă accesarea unui nou credit pentru a achita unul sau mai multe credite existente, în condiții diferite față de cele inițiale.

Cel mai adesea, refinanțarea unui credit permite reducerea ratei lunare (de exemplu, prin prelungirea perioadei de rambursare), comasarea mai multor credite într-unul singur, astfel încât persoana să aibă o singură rată și un singur creditor sau schimbarea tipului de dobândă (de la variabilă la fixă, de pildă).

Pe de altă parte, refinanțarea poate să aibă și unele costuri inițiale, cum ar fi taxele de aplicare și evaluare, însă acestea pot fi recuperate în timp, odată ce începi să plătești mai puțin în fiecare lună.

Cum să economisești bani – fără cumpărături impulsive

6. Du-te pregătit la cumpărături și nu face cumpărături impulsive. Spre exemplu, înainte de a merge la supermarket este bine să verifici cămara pentru a vedea de ce anume ai nevoie. Totodată, este util să întocmești o listă de cumpărături și să nu te abați de la ea: în acest mod nu vei mai fi tentat să cumperi lucruri și produse de care nu ai nevoie.

Un alt sfat este să cumperi produse la reducere, să folosești diverse discount-uri și vouchere oferite de supermarketuri, inclusiv, de exemplu, banii proveniți din colectarea recipientelor din plastic sau sticlă. Programele de fidelitate sau înscrierea în baza de clienți a diverselor magazine (prin oferirea numărului de telefon sau a adresei de e-mail) pot fi și ele metode eficiente de a economisi sume mici de bani, dar care în timp se adună.

De asemenea, este bine să îți faci provizii de produse de uz casnic atunci când acestea sunt ieftine. Mereu vei avea nevoie de săpun, șampon, detergent de vase, prosoape de hârtie etc, așa că vei ieși în câștig dacă le cumperi în momentul când sunt la reducere.

Cum să economisești bani – cumpărături în rate fără dobândă

7. Cumpărăturile în rate fără dobândă sunt o opțiune care te ajută să nu îți destabilizezi bugetul printr-o cheltuială mare, bruscă. La ora actuală, unele site-uri mari de comerț electronic oferă varianta de a cumpăra diverse produse mai costisitoare (de pildă, electronice și electrocasnice) în 12 sau 24 de rate egale, fără dobândă.

O astfel de posibilitate este foarte utilă, mai ales dacă este vorba de o cheltuială neprevăzută, pentru care nu ai apucat să strângi bani din timp (de pildă, dacă s-a stricat frigiderul și trebuie să cumperi rapid unul).

Cum să economisești bani – verificarea facturilor lunare

8. Verifică facturile pe care le achiți lunar pentru cablu, internet, telefonie mobilă, servicii de streaming online, platforme video, diverse aplicații, instrumente și tool-uri online etc și evaluează dacă într-adevăr ai nevoie de toate serviciile pentru care plătești lună de lună.

Renunță la abonamentele pe care nu le folosești (de exemplu, poate plătești pentru 2-3 platforme cu filme, însă folosești cu precădere doar una dintre ele; în acest caz poți renunța la celelalte). De asemenea, o verificare a acestor plăți te poate ajuta să descoperi dacă nu cumva plătești lunar pentru servicii pe care nu le-ai mai folosit de foarte mult timp (de pildă, aplicații de editare foto sau pentru alte hobby-uri care nu te mai interesează; servicii de găzduire web pentru bloguri pe care nu le mai actualizezi de ani de zile etc). Poț elimina foarte ușor toate aceste costuri.

Cum să economisești bani – reducerea facturilor la curent, încălzire etc

9. Reducerea facturii la electricitate, mai ales în contextul în care în ultimul an a înregistrat creșteri chiar și de 100% ca urmare a eliminării plafonării, este o metodă care merită aplicată pentru a reduce costurile, dar și risipa energetică. Așadar, nu lăsa lumina aprinsă într-o cameră dacă nu desfășori vreo activitate în încăperea respectivă și folosește corect aparatele de aer condiționat (vara, nu deschide geamurile când folosești aerul condiționat deoarece efectul va fi anulat, iar aparatele vor funcționa ineficient).

Foto: geralt / pixabay.com

În mod similar, pentru reducerea facturii la încălzire din timpul iernii, este indicat să îți montezi repartitoare pe calorifere care vor măsura consumul. În acest fel, dacă este prea cald într-o încăpere poți da caloriferul mai încet (sau îl poți opri complet) și vei plăti doar ceea ce ați consumat. Dacă ai astfel de repartitoare pe calorifere, este important să nu lași deschise geamurile deoarece repartitoarele măsoară în mod indirect consumul.

Mai precis, ele au senzori care măsoară diferența dintre temperatura caloriferului și cea din cameră. Odată ce intră în cameră aerul rece de afară, diferența de temperatură crește, iar această diferența se va înregistra drept consum.

Metode similare de economisire a resurselor (apă caldă etc) și de reducere a risipei alimentare (consumarea prioritară a alimentelor care expiră mai devreme, pentru a nu se irosi) vor contribui din plin la stabilirea unui buget mai solid.

Cum să economisești bani – regula celor 30 de zile

10. O altă metodă recomandată de publicația NerdWallet pentru a economisi bani este amânarea achizițiilor nenecesare folosind regula celor 30 de zile. Această regulă presupune să lași să treacă o lună între momentul în care ai văzut un produs care ți-a stârnit interesul și momentul achiziției. La sfârșitul lunii, dacă tot îl mai dorești, îl poți cumpăra. Multe persoane care aplică această regulă spun că au fost surprinse să descopere la cât de multe dintre produsele care le-au atras atenția la un moment dat au renunțat după 30 de zile, când impulsul de a cumpăra se atenuase puternic.

Trecând într-un registru sau aplicație toate aceste produse pe care ai crezut că le dorești și la care ai renunțat îți poți oferi o motivație în plus la final de lună, când poți calcula ce sume de bani ai economisit prin faptul că nu le-ai mai cumpărat.

Cum să economisești bani – reducerea costurilor cu transportul

11. Reducerea costurilor cu mașina și cu transportul este o altă soluție ca să economisești bani. Dacă îți folosești mașina zi de zi, încearcă să utilizezi mai des transportul în comun. Dacă nu dorești să mergi cu autobuzul sau metroul la ora de vârf, adică dimineața și seara, încearcă să folosești transportul în comun în weekend, când ieși în oraș cu prietenii sau când mergi la cumpărături la mall.

Reducerea meselor în oraș și a comenzilor de mâncare

12. O altă recomandare este să reduci mesele în oraș (de la 1 masă pe săptămână la 2 pe lună, de exemplu) și livrarea de mâncare acasă. Deși au marele avantaj de a fi comode și la îndemână, serviciile de delivery au costuri mari și numeroase taxe care cresc foarte mult prețul unei mese. De la taxa de vreme rea la taxa pentru ambalaj, toate aceste taxe îți golesc bugetul, fără să îți ofere mare lucru în schimb.

Foto: mejiamelissa / geralt / pixabay.com

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