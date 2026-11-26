Dacă folosești instrumente cu inteligență artificială pentru documentare, redactare de texte, realizarea de calcule matematice sau interpretarea de date, este important să știi cum poți să verifici AI-ul deoarece aceste tool-uri, deși sunt utile, pot să facă greșeli.

În acest ghid vom prezenta o serie de metode pe care le poți aplica atunci când vrei să te asiguri că chatbotul AI pe care îl utilizezi nu ți-a dat o informație greșită sau un răspuns perimat.

1. Cere sursele informațiilor și deschide-le

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le faci atunci când vrei să verifici o informație pe care ți-a transmis-o AI-ul este să îi ceri sursa acesteia sub forma unui link spre site-ul unde a găsit informația respectivă.

Este bine să ai în vedere că instrumentul AI poate inventa cifre, date, statistici, citate sau fapte pentru a suna convingător.

Cere-i link direct spre sursa informației, deschide-l și verifică dacă sursa este una de încredere. De exemplu, un site oficial al unei instituții sau un site de știri cu reputație bună sunt surse mai de încredere decât rețelele de socializare, blogurile, forumurile etc.

Acest fapt nu înseamnă că cele din urmă nu pot conține informații valoroase, în special dacă te interesează recenzii sau experiențe personale.

Însă pentru fapte, statistici, cifre și date, este preferabil să te îndrepți spre surse primare, adică site-uri oficiale, legislație publicată (pe legislatie.just.ro sau în Monitorul Oficial), documentație tehnică, articole de specialitate originale (nu rezumate de la terți), publicații de presă serioase.

2. Cum poți să verifici AI-ul – caută informația și din alte surse

O altă metodă foarte importantă pentru a stabili dacă o informație este corectă sau nu este să o verifici și din alte surse, fie ele oficiale sau independente. Ideal, ar trebui să verifici o informație din cel puțin 2-3 surse independente și credibile.

Pentru a realiza această verificare încrucișată poți să utilizezi motoarele de căutare tipice precum Google sau să apelezi la alți chatboți AI pe care să îi întrebi același lucru. De exemplu, dacă ai utilizat prima dată ChatGPT pentru a afla răspunsul la întrebarea „Care sunt cei mai mari producători agricoli din UE?”, pentru a-l verifica îi poți adresa aceeași întrebare unui alt tool AI, cum ar fi Gemini sau Claude.

3. Cum poți să verifici AI-ul – repetă calculele

Dacă ai folosit AI-ul pentru a realiza calcule matematice (de pildă, pentru a aduna numerele de pe mai multe coloane), verifică-le prin sondaj. Folosește un eșantion (în cazul de mai sus, 3 coloane din 10, spre exemplu) pentru a verifica dacă tool-ul a realizat calculele în mod corect.

Poți utiliza un calculator de pe internet pentru a realiza calculele, un document Excel sau, dacă îți este mai la îndemână, alt instrument AI căruia îi poți transmite aceleași date, dându-i același prompt (să calculeze suma numerelor de pe coloane). Dacă obții același rezultat, înseamnă că adunările au fost realizate corect.

În cazul în care ai utilizat tool-ul pentru scrierea de cod, este indicat să rulezi/testezi codul pentru a găsi eventualele erori.

4. Cum poți să verifici AI-ul – reformulează întrebarea

O altă metodă pentru a te asigura că instrumentul AI ți-a dat răspunsuri corecte este să reformulezi întrebarea, adică să îl întrebi același lucru, dar în alt mod. Primirea unui răspuns contradictoriu este un semnal de alarmă. Dacă se întâmplă acest lucru, pune-i întrebări de urmărire pentru a lămuri aspectele neclare sau contradictorii.

Un instrument AI bun ar trebui să recunoască atunci când a greșit sau să se oprească din a-ți furniza informații a căror veridicitate nu o poate confirma.

5. Cum poți să verifici AI-ul – atenție la dată

Atunci când AI-ul îți oferă informații, este important să verifici data la care erau valabile informațiile respective. Un instrument AI poate vorbi cu încredere despre lucruri depășite (prețuri, legi, versiuni de software, persoane în funcții publice etc).

Dacă este vorba despre informații care se perimează relativ rapid, este esențial să îi spui să verifice pe internet dacă există date mai recente pe acel subiect.

6. Descompune răspunsul în afirmații scurte și verifică-le

În contextul acestui ghid despre cum poți să verifici AI-ul merită discutată și metoda ce presupune descompunerea răspunsului în afirmații scurte, pe care le poți verifica mai ușor. Această metodă este foarte utilă în special în cazul răspunsurilor lungi, care pot conține în același timp atât informații corecte, cât și unele eronate.

Spre exemplu, fraza „România a intrat în NATO în 2004, a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007 și a intrat pe deplin în spațiul Schengen în 2024” conține două afirmații corecte (aderarea la NATO și la UE) și una greșită (România a intrat pe deplin în spațiul Schengen în 2025).

Așadar, dacă ai dubii în privința unei fraze lungi, complexe, este indicat să o împarți în afirmații individuale și să verifici fiecare afirmație separat.

Acordă o atenție sporită unor domenii cu miză mare, cum ar fi medicina (îngrijirea sănătății, administrarea de medicație, tratamente), domeniul fiscal (finanțele personale) sau judiciar (interpretări legislative, drept, chestiuni juridice etc).

Dacă ai folosit AI-ul pentru a primi răspunsuri în aceste domenii, este indicat să verifici informațiile respective cu un specialist (medic, contabil, consultant fiscal, avocat, notar etc).

Foto: viarami/sergeitokmakov/pixabay.com

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