Zeci de pacienți cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă (CMHO, o boală gravă a inimii), din toată țara, au dat în judecată statul pentru a obține gratuitatea singurului tratament existent pentru această boală – mavacamten, medicament inclus pe lista compensatelor în toate statele UE, cu excepția României.

Mavacamtenul (Camzyos, denumirea comercială la nivel global) a fost autorizat de Comisia Europeană, la recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), pe 26 iunie 2023, după care a intrat rapid în tratamentul adulților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă simptomatică, grație efectelor semnificative confirmate dincolo de studiile clinice, în numeroasele țări unde este disponibil.

În România, includerea sa pe lista medicamentelor compensate întârzie, deși a fost încadrat la priorități.

„Este primul și singurul tratament din lume care acționează direct pe cauza bolii”, cum menționează Asociația CardioGen.

Este cea mai întâlnită afecțiune cardiacă genetică și este caracterizată de îngroșarea anormală a pereților acestui organ, în principal a ventriculului stâng, fără a exista o cauză clinică identificabilă, de tipul hipertensiunii arteriale severe sau a stenozei aortice severe.

Bolnavii cu CMHO pot fi asimptomatici, dar de cele mai multe ori prezintă dureri toracice, palpitații, lipotimii, dispnee de efort, aritmii și sincope.

Literatura de specialitate arată că cea mai frecventă cauză de moarte subită la tineri este cardiomiopatia hipertrofică, rata acestei mortalități fiind de până la 6% la adolescenți și adulții tineri.

În stadiile avansate, după ce medicamentele nu mai funcționează, singura soluție este intervenția chirurgicală, dar sunt puțini chirurgi specializați în operarea CMHO.

Povara statului cu îngrijirea pacienților cu CMHO depășește compensarea tratamentului

Statul român amână introducerea medicamentelor inovatoare pe lista compensatelor invocând lipsa fondurilor necesare, însă calculele arată că, per total, pierde mult mai mult decât dacă ar deconta integral unele tratamente.

Cardiomiopatia hipertrofică obstructivă ajunge să afecteze puternic viața de zi cu zi a bolnavilor, limitându-le capacitatea la efort și poate fi recunoscută legal ca invalidantă.

Luminița Mocanu (58 de ani) a fost diagnosticată cu CMHO în 2022 și ajunsese în stadiul în care nu mai putea face câțiva pași fără a simți că se sufocă. Avea oboseală cronică și tuse cardiacă severă. „Boala s-a agravat, aveam risc de moarte subită, nu mai puteam să merg, oboseam foarte repede, ajunsesem foarte rău. Căutam un medic să mă opereze, ceea ce este foarte greu în România, pentru că sunt doar câțiva care operează această cardiomiopatie”, a povestit femeia, într-o conferință de presă organizată de Asociația CardioGen.

Pacienta ajunsese în situația în care mergea doar la muncă, transportată cu mașina de către soț, la muncă stătea doar pe scaun, fără să se poată mișca, din cauza senzației că se prăbușește și își pierde suflul.

În această situație invalidantă au ajuns sute de bolnavi cu această tipologie, întrucât tratamente convenționale de primă linie, precum beta-blocantele, au un efect limitat asupra simptomelor.

Terapia țintită cu mavacamten, însă, reușește să reducă obstrucția și să le redea capacitatea de efort, adică le permite o viață normală.

Medicamentul reduce consistent numărul cazurilor în care se impune în continuare intervenția chirurgicală . „Pentru 8 din 10 pacienți, nevoia de operație pe cord dispare complet și aproape jumătate dintre pacienți devin complet asimptomatici și revin la o viață normală”, conform Asociației, care a preluat date din rezultatele studiile efectuate la nivel global referitor la eficacitatea mavacamten.

Un document al CNAS, necesar în procedura introducerii pe lista compensatelor, datând din decembrie 2024, când s-a propus compensarea, precizează că 467 de persoane ar putea fi salvate imediat de la operații pe cord deschis, prin administrarea mavacamten:

5.985 de persoane au fost internate și externate cu acest diagnostic

4.669 dintre aceștia, adică aproape 80% sunt sever simptomatici, adică se sufocă la cel mai mic efort și se tem că pot oricând intra în stop cardiac

467 pacienți erau eligibili pentru tratamentul cu mavacamten, adică puteau reveni la o viață normală

Mavacamtenul se găsește în farmacii la prețuri între 7.500 de lei și 8.600 de lei, prohibitive pentru o țară cu salariu mediu pe economie de puțin peste 1.000 de euro.

Calculele făcute de Asociație și medici arată că toate costurile suportate de stat și economie cu medicamentele, spitalizările, concediile medicale prelungite și repetate depășesc valoarea compensării tratamentului inovativ disponibil acum.

„Dincolo de faptul că acești pacienți sunt, ca majoritatea dintre noi, contribuabili și cotizează lunar la sistemul de sănătate, aici vorbim, în general, despre oameni tineri, oameni care sunt activi în câmpul muncii și care, într-un timp relativ scurt, în câteva luni sau în câțiva ani, ajung să aibă o activitate extrem de limitată, cu internări multpile, concedii medicale prelungite și pensionări anticipate”, a explicat Monica Oancea, reprezentanta Asociației CardioGen.

Revenirea la viața normală și apoi, din nou, la riscul morții subite

Peste 200 de pacienți români au beneficiat gratuite de aceste pastile printr-un program de donație al producătorului, compania Bristol Myers Squibb (BMS), care a demarat în aprilie 2025 și până în toamna acestui an, perioadă în care s-a sperat că medicamentul va ajunge într-o HG cu lista unor tratamente compensate.

Mavacamtenul a fost administrat și monitorizat ecordiografic în șapte centre, printre care și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din București, unde programul a fost coordonat de prof. univ. dr. Ruxandra Jurcuț.

Numărul echivalează cu 10% din numărul pacienților eligibili la nivel național, conform estimării medicilor, iar mulți din cele aproximativ 2.100 de persoane se află pe liste de așteptare.

Stocurile gratuite s-au epuizat în noiembrie și mulți dintre pacienți au optat pentru reducerea dozei, în speranța că vor supraviețui până când guvernanții vor adopta hotărârea de guvern pentru compensarea medicamentului.

„Programul de donație s-a încheiat, iar farmacia spitalului nu mai dispune de tratament pentru pacienți. Unii dintre pacienți au reușit să obțină acces la medicație prin acțiuni în instanță, câștigându-și astfel dreptul la tratament. Aceștia au început să vină lunar pentru a le elibera rețete simple, în baza cărora își pot ridica tratamentul din farmacie. Din păcate, există și mulți pacienți care provin din mediul rural sau care au un nivel mai redus de educație medicală și care au spus că nu vor să treacă printr-un astfel de demers. Alții nu au fondurile sau resursele necesare pentru a apela la un avocat. Sigur că au existat asociații care i-au sprijinit în aceste demersuri. Dar, într-adevăr, avem și pacienți care au rămas fără tratament”, a explicat Robert Adam, cardiolog în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”.

Luminița Mocanu este una dintre aceste persoane care au primit gratuit medicamentul și spune că la numai două săptămâni de la administrare urca scări și avea o viață absolut normală.

Pentru a prelungi tratamentul, după încheierea programului a avut același prim impuls precum aproape toți pacienții, întrucât nu-și permite achiziționarea lui pe cont propriu – de a porționa capsulele, o procedură contraindicată.

Apoi, a apelat la singurul instrument al îndemână: „Când am auzit că nu o să mai primesc medicamentul, am intrat în panică. Și ce am făcut? Am dat statul în judecată”, a relatat aceasta.

Zeci de pacienți au obținut în instanțe ordonanțe președințiale ce obligă statul să le ofere gratuit tratatamentul, în baza dreptului constituțional de a li se asigura dreptului la viață.

Prezentăm decizia pronunțată, de Curtea de Apel Pitești, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul 682/46/2026:

„Obligă pârâţii să asigure reclamantei, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen, pe bază de prescripţie medicală, în regim de compensare 100% (fără contribuţie personală), medicamentul Mavacamtenum (Camzyos), în doza necesară recomandată de medicul specialist, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 683/46/2026, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.”

Hotărârea datează exact de pe 5 noiembrie, când Asociația CardioGen a organizat o conferință de presă în care a prezentat situația dramatică a celor obligați să-și întrerupă tratamentul cu mavacamten.

În cele cinci zile ce au urmat, și Ministerul Sănătății, și CNAS și Guvernul au făcut recurs, deși știau că întreruperea bruscă a tratamentului, avertizează cardiologii profilați pe aceste cardiomiopatii, provoacă revenirea rapidă și, uneori, mai agresivă, a obstrucției, a lipsei de aer și a riscului de colaps și de moarte subită.

Ordonanțele președințiale sunt prin esență executorii, însă în aceste cazuri este invocat un articol din Codul de procură civilă ce elimină formalitățile preliminare obișnuite, precum somațiile.

Statul va fi obligat, în cele din urmă, să compenseze medicamentul

La fel ca în atâtea cazuri, statul va fi presat, prin acțiunile în instanță ale pacienților, să formalizeze compensarea, cu argumentația des întâlnită din notele de fundamentare a acestor HG, note ce menționează aproape fără excepție următoarele efecte ale întârzierii includerii pe listă:

Impactul proceselor pe calea ordonanțelor asupra bugetului FNUASS, care obligă CNAS să asigure compensarea gratuită 100% a tratamentelor, ceea ce duce la o cheltuire ineficientă a fondurilor și ridică problema criteriilor de eligibilitate de către pacienții care obțin tratamentul în instanță.

Obligații executorii și penalități financiare pentru autorități – instanța poate aplica penalități pe zi de întârziere: între 100 și 1.000 de lei pe zi pentru obligațiile neevaluabile în bani, respectiv între 0,1% și 1% pe zi din valoarea obligației pentru cele evaluabile în bani.

Riscurile medicale pentru pacienți și costurile indirecte mai mari – neacordarea la timp a medicamentelor propuse în proiectul de act normativ (raportat la stadiul bolii la momentul diagnosticului) duce la agravarea stării de sănătate a pacienților, putând provoca chiar decesul acestora. Acest lucru afectează negativ indicatorii naționali de morbiditate și mortalitate și generează o creștere a cheltuielilor FNUASS în alte sectoare, precum spitalizările, dispozitivele medicale sau serviciile din programele naționale de sănătate (PNS) curative.

Cătălin Radu, general manager Bristol Myers Squibb, președinte al Asociației Local American Working Group (LAWG), explică și o altă sursă de pierdere pentru stat: „Strict în cazul Mavacamtenului, tocmai pentru că, la evaluare, s-a identificat și s-a recunoscut valoarea medicamentului, acesta a fost inclus în categoria de compensare necondiționată. Deci, statul pierde posibilitatea de a recupera acei 25% din valoarea medicamentului de la producător”.

Bolile cardiovasculare, principala cauză de mortalitate

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE și totalizau în 2023, cel mai recent an pentru care Eurostat a centralizat date din toate statele membre, 32,8% din decesele anuale.

Însă, cu diferențe uriașe între statele cu sisteme de sănătate neperformante și alocări bugetare precare acest sector și țările dezvoltate – precum Franța, Belgia, Spania, Danemarca și Țările de Jos, unde în ultimele decenii cauza principală a mortalității a devenit cancerul. În Danemarca, de exemplu, aceste boli au reprezentat doar 21,1% din toatlul decesul înregistrate în 2023.

România și Bulgaria consemnează de la aderarea cele mai mari rate în totalul mortalității, între 52% și 60%, iar în termeni reali datele arată, în cazul țării noastre, o medie de 787,1 morți din cauze cardiovasculare la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană se situează la 312,9 decese.

Unul dintre motivele pentru situația dezastruoasă din România este accesibilitatea foarte redusă la medicamente inovatoare.

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