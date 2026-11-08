Cum îți faci semnătură electronică calificată. Furnizori, prețuri

Din acest ghid vei afla cum îți faci semnătură electronică calificată și cum poți afla care sunt furnizorii certificați din România.

Ce este semnătura electronică calificată

Semnătura electronică calificată este o semnătură cu valoare legală, fiind echivalentul digital al semnăturii tale olografe pe hârtie, conform eIDAS.

eIDAS este acronimul pentru Electronic Identification, Authentication and Trust Services (Identificare electronică, autentificare și servicii de încredere), acesta fiind un regulament al Uniunii Europene (Regulamentul UE nr. 910/2014) care stabilește un cadru juridic comun pentru tranzacțiile electronice sigure în întreaga UE.

Așadar, cu o semnătură electronică calificată poți semna documente oficiale, contracte și acorduri direct de pe telefon sau laptop, fără să fie necesar să fii prezent fizic și fără să folosești hârtie.

Cum îți faci semnătură electronică calificată – diferența față de semnătura electronică simplă

Semnătura electronică calificată are cel mai înalt nivel de valoare juridică dintre toate tipurile de semnături digitale. Ea nu trebuie confundată cu semnătura electronică simplă, care este o semnătură desenată/lipită cu mouse-ul într-un PDF/fișier/document sau într-un câmp dintr-un formular web.

Această semnătură electronică simplă poate fi utilizată pe anumite tipuri de documente (cereri/solicitări, documente interne într-o companie sau instituție, contracte simple) sau în anumite formulare online (de exemplu, dacă folosești diverse platforme online pentru a redirecționa o parte din impozitul pe venit către un ONG, nu trebuie să utilizezi o semnătură electronică calificată – este suficient să semnezi cu mouse-ul pe ecran într-un câmp).

Ce poți face cu semnătura electronică calificată

Având cel mai înalt grad de recunoaștere și valabilitate juridică, semnătura electronică calificată îți va permite:

să semnezi contracte de muncă, contracte de prestări servicii, acte adiționale;

să semnezi contracte comerciale cu diverse companii, instituții, furnizori sau clienți;

să depui și să semnezi documente la organul fiscal (ANAF) și în SPV (Spațiul Privat Virtual);

să semnezi documente pentru ONRC (Registrul Comerțului) și alte instituții, în funcție de procedura disponibilă;

să semnezi diverse documente pentru firme sau PFA-uri;

să semnezi cereri și declarații către instituții publice;

să semnezi documente pentru participarea la licitații publice;

să semnezi o procură sau o împuternicire;

să semnezi un contract de închiriere a unui apartament etc

Cum îți faci semnătură electronică calificată – alegerea unui furnizor

Pentru a avea o semnătură electronică calificată trebuie să alegi un furnizor autorizat de la care să obții această semnătură. Este foarte important să apelezi la o firmă serioasă, care respectă reglementările legale în materie.

Pentru a accesa lista cu furnizorii autorizați de statul român trebuie să accesezi site-ul Autorității pentru Digitalizarea României la acest link. Se va deschide o pagină în care regăsești mai multe documente, inclusiv un PDF numit „Trusted List”, care este lista europeană ce include prestatorii calificați din toate statele UE, inclusiv din România.

Merită menționat că o semnătură electronică calificată emisă într-un stat membru UE trebuie recunoscută ca semnătură calificată și în România.

Așadar, primul pas este să accesezi PDF-ul respectiv și să verifici dacă firma la care te gândeai să apelezi pentru a-ți face semnătură electronică calificată se regăsește pe listă.

Cum îți faci semnătură electronică calificată – completarea formularului

După ce ai ales un furnizor, va trebui să completezi o cerere online prin care să oferi companiei o serie de date personale, necesare pentru ca furnizorul să îți verifice identitatea și să emită un certificat digital calificat pe numele tău.

Printre informațiile cerute se pot număra:

numele și prenumele complet;

data nașterii;

cetățenia;

CNP-ul sau un identificator echivalent;

adresa de domiciliu sau de reședință;

adresa de e-mail;

numărul de telefon;

cartea de identitate sau pașaportul;

o fotografie sau o verificare video în timp real atât cu tine, cât și cu cartea de identitate (de exemplu, ți se poate solicita să te fotografiezi sau să faci un selfie, să prezinți actul de identitate în fața camerei sau să efectuezi o verificare video cu un operator sau printr-un sistem automat) etc.

Cum îți faci semnătură electronică – token vs cloud

O altă etapă va consta în alegerea tipului de semnătură electronică calificată: vei avea de optat între semnătură cu token USB și semnătură în cloud.

Cele două tipuri de semnături electronice au aceeași valoare juridică, însă diferă modul în care este stocată (păstrată) cheia criptografică prin care semnezi documentele, precum și modul în care autorizezi semnarea.

Semnătura electronică calificată cu token USB presupune folosirea unui dispozitiv fizic asemănător unui stick USB, care conține cheia criptografică. Pentru a semna electronic un document va trebui să introduci tokenul în calculator/laptop și să introduci PIN-ul tokenului.

Pentru a putea folosi această metodă, de regulă va trebui să ai un sistem de operare relativ nou instalat pe calculator, precum și o aplicație sau un program de la furnizorul tău, compatibil cu tokenul, prin care are loc semnarea propriu-zisă a fișierelor.

În schimb, în cazul semnăturii electronice calificate în cloud, cheia criptografică este păstrată în cloud, adică într-un mediu securizat administrat de furnizor. Pentru a semna un document cu o astfel de semnătură, va trebui să încarci fișierul pe platforma furnizorului și să folosești un mecanism de autentificare (de exemplu, poți primi o solicitare de autorizare pe telefon, iar apoi să confirmi semnarea prin PIN, aplicație sau alt mecanism). La final, vei primi documentul semnat.

Cum îți faci semnătura electronică – avantaje și dezavantaje

Ambele variante – token sau cloud – au propriile avantaje și dezavantaje. În cazul tokenului, avantajul este că nu depinzi de o platformă externă și ai mereu dispozitivul fizic sub control. Însă avantajul se poate transforma și într-un dezavantaj dacă pierzi tokenul, de pildă.

În ceea ce privește cloudul, avantajul este că nu trebui să mai ai grija tokenului, însă vei depinde de platforma furnizorului și de conexiunea la internet.

Cum îți faci semnătură electronică – durata de valabilitate

Înainte să plătești și să primești kitul pentru semnătură electronică va trebui să alegi perioada de valabilitate.

Planul poate fi de 1, 2 sau 3 ani. De regulă, cu cât perioada de valabilitate este mai mare, cu atât prețul este mai avantajos, în sensul că suma de bani aferentă fiecărui an va fi mai redusă decât dacă ai plăti separat, pentru fiecare an în parte.

Cum îți faci semnătură electronică – prețul

Prețul semnăturii electronice calificate variază de la un furnizor la altul, precum și în funcție de modalitatea de semnare (token sau cloud).

De pildă, la un furnizor din România, prețul pentru semnătură electronică calificată cu token este de 47 de euro pentru un plan cu valabilitate de 1 an, 73 de euro pentru 2 ani și respectiv 96 de euro pentru 3 ani (prețuri fără TVA).

La un alt furnizor, prețul este de 30 de euro pentru 1 an, 57 de euro pentru 2 ani și respectiv 81 de euro pentru 3 ani (la care se adaugă TVA).

Foto: Tumisu/canva.com / pixabay.com

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