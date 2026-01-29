Cum își extinde China influența în Asia Centrală prin coridoare comerciale, legături feroviare, resurse de materii prime și cooperare în educație și agricultură

Companiile chineze se străduiesc să extindă asocierile în participațiune și preluările de entități economice în statele din Asia Centrală.

În Kazahstan, principalul obiectiv se pare a fi sectorul minier. Zhejiang Mining Heavy Industry Co., Ltd. a semnat un acord condiționat de plată pentru 29,15 miliarde de tenge (aproximativ 57 de milioane de dolari) pentru JV Alaigyr LLP din Kazahstan, care deține drepturi de exploatare a unui important zăcământ de argint și plumb, precum și licențe pentru explorarea a încă două perimetre.

De asemenea, un consorțiu de companii chineze a anunțat achiziționarea, pentru 1,8 milioane de dolari, a entității kazahe Spetzpostavka Absolute, care deține drepturile de exploatare a zăcămintelor de tungsten și uraniu de la Kordai, precum și permise de explorare pentru zăcăminte de metale rare, neferoase și prețioase în regiunea Jambyl din Kazahstan.

Observatorii locali atribuie aparenta diferență dintre valoarea potențială a activelor achiziționate și prețurile de achiziție relativ scăzute capitalizării reduse a companiilor kazahe. În cazul vânzării Alaigyr, compania are datorii semnificative, pe care Zhejiang le-a preluat.

În alt caz, un grup de companii chineze intenționează să lanseze 14 proiecte de producție diverse, în valoare de 52,2 miliarde de tenge (aproximativ 102 milioane de dolari), în regiunea Kazahstanului de Vest, relatează LS, citând asociația de afaceri din regiune, Aqjaiyq.

În Uzbekistan, numărul de societăți mixte chinezo-uzbece și companii cu capital chinezesc mai mult decât s-a dublat în ultimii doi ani, crescând de la 2.337 în 2023, la 5.044 în 2025, conform statisticilor oficiale uzbece. În anii precedenți, numărul companiilor chineze a crescut într-un aproximativ 100-200 anual. China reprezintă în prezent peste un sfert din totalul companiilor străine sau al societăților mixte care operează în acest stat din Asia Centrală.

Asia Centrală

O delegație a Centrului de Cooperare China-Asia Centrală pentru Prevenirea și Controlul Deșertificării a vizitat Uzbekistanul, Kazahstanul, Tadjikistanul și Kârgâzstanul, cu scopul de a dezvolta proiecte comune care implică gestionarea resurselor de apă și tehnologii agricole eficiente, relatează DKnews.kz. După vizită, organizația cu sediul în China, a anunțat că va organiza două cursuri de formare în China pentru specialiștii din Asia Centrală și două cursuri de formare în Asia Centrală, potrivit agenției oficiale de știri chineze Xinhua. Centrul a fost înființat în baza unui decret semnat de Xi Jinping, bazat pe prioritățile anunțate la cel de-al doilea summit China-Asia Centrală din 2025.

Colegiul Profesional și Tehnic Weinan din China a organizat un atelier de formare pentru fermieri și oficiali din sectorul agricol din cele cinci state din Asia Centrală pentru a demonstra tehnologiile și practicile agricole de ultimă generație ale Chinei. Trei sute de fermieri din întreaga regiune au participat la astfel de cursuri de formare în ultimii trei ani.

Kazahstan

Este de așteptat ca în 2026, prețurile mașinilor chinezești să crească cu procente de două cifre. Factorii care determină aceste scumpiri sunt majorarea TVA-ului, taxelor incluse pentru reciclare, reglementările mai stricte impuse atât de chinezi cât și de kazahi și a deprecierii monedei kazahe, tenge, conform presei kazahe. În acest context, principala marcă auto chineză Chery a anunțat că va începe să ofere spre vânzare crossoverele sale C8 la prețuri accesibile, potrivit Chinese Auto.

Șeful companiei feroviare naționale din Kazahstan, KTZ, s-a întâlnit cu ambasadorul chinez Han Chunlin la Astana pentru discuții menite să rezolve blocajele existente în transportul feroviar, în special întârzierile întâmpinate de trenurile de marfă kazahe care transportă mărfuri spre China. Cei doi au discutat, de asemenea, despre extinderea legăturilor feroviare dintre cele două state, potrivit APK Inform. În ciuda întârzierilor de tranzit, traficul feroviar între cele două țări a crescut cu 11%, ajungând la 35,6 milioane de tone, inclusiv o creștere de 15% a traficului intermodal de containere prin intermediul Rutei Internaționale de Transport Transcaspice (TITR).

Senatul Kazahstanului a ratificat Convenția regională Asia-Pacific privind recunoașterea calificărilor. Se așteaptă ca ratificarea să faciliteze recunoașterea diplomelor de învățământ superior, a titlurilor de licență și a altor calificări din Kazahstan în Asia și Pacific, inclusiv în China.

Un seminar dedicat conservării și promovării patrimoniului cultural imaterial a avut loc la Beijing, ca parte a pregătirilor pentru Anul Intercultural Kazahstan-China din 2026, o inițiativă care include festivaluri, programe educaționale și proiecte de schimb cultural, relatează DKNews.kz.

Uzbekistan

Traficul de mărfuri prin ramificațiile Coridorului Mijlociu care traversează teritoriul uzbec s-a dublat în ultimii ani, trecând de la aproximativ 500.000 de tone în 2020 la peste 1 milion de tone în 2025, informează Ministerul Transporturilor din Uzbekistan. Traficul dintre Uzbekistan și China prin Kârgâzstan a crescut vertiginos de la aproximativ 34.000 de tone la 1,8 milioane de tone în aceeași perioadă.

Directoratele Zonelor Industriale din Tașkent și Zona Națională de Dezvoltare Economică și Tehnologică Shihezi din China au semnat acorduri pentru înființarea unui centru comun de depozitare și logistică, precum și a unui centru expozițional, în scopul promovării comerțului.

Președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoyev, a semnat o lege privind ratificarea acordului de înființare a unui secretariat permanent pentru platforma de cooperare Grupul celor 5 + China. Legea a fost adoptată de parlamentul Uzbekistanului la sfârșitul anului 2025.

O echipă de arheologi chinezi și uzbeci a descoperit rămășițele zidurilor orașului antic Kuva, situat pe Drumul Mătăsii, în Valea Ferghana din Uzbekistanul actual. Construcțiile datează din secolul al III-lea î.Hr. până în secolul al X-lea d.Hr., relatează Xinhua. Agenția de știri a prezentat descoperirile ca o realizare simbolică pentru inițiativa „Belt&Road” care se poziționează ca un Drum al Mătăsii din prezent.

O delegație a agențiilor guvernamentale din Uzbekistan responsabile de promovarea industriilor textile și de pielărie a vizitat mai multe provincii din China pentru a explora oportunități de desfacere și parteneriat, relatează Dunyo. Singurul rezultat tangibil a fost un acord ca o delegație chineză să viziteze Uzbekistanul mai târziu în 2026.

Primul zbor pe o nouă rută de pasageri din orașul chinez Kashgar către capitala Uzbekistanului, Tașkent, a avut loc pe 14 ianuarie, relatează Xinhua. Zborul va fi operat săptămânal.

Kârgâzstan

Liderul chinez Xi Jinping este așteptat să viziteze Kârgâzstanul în 2026, a anunțat ministrul de externe kârgâz, Jeenbek Kulubaev. El a menționat, de asemenea, un „program complet” al altor întâlniri bilaterale, fără a oferi însă alte detalii.

Investițiile nete ale Chinei în Kârgâzstan au totalizat 2,1 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, potrivit Băncii Eurasiatice de Dezvoltare.

Lucrările de realizare a celui de-al doilea hidroagregat la Hidrocentrala Kambarata-2, construită în principal de contractori chinezi, continuă conform programului, potrivit companiei naționale de electricitate din Kârgâzstan, EPP.

Tadjikistan

Construcția secțiunii Qalai-Khumb-Vanj a autostrăzii Dușanbe-Khorog-Kulma rămâne suspendată pentru a doua lună consecutiv. Lucrările vor fi reluate numai după ce securitatea muncitorilor din construcții va fi asigurată de-a lungul frontierei dintre Tadjikistan și Afganistan, relatează Asia-Plus, citând Ministerul Transporturilor din Tadjikistan. Cinci muncitori chinezi au fost uciși în două incidente separate în care ar fi fost implicat militanți pe partea afgană a frontierei dintre Afganistan și Tadjikistan, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut.

Reprezentanți ai Universității Pedagogice de Stat din Tadjikistan și ai Institutului Profesional și Tehnic al Industriei de Apărare din provincia Shaanxi din China s-au întâlnit pentru a discuta despre potențiala extindere a cooperării științifice și educaționale. Astfel de contacte fac parte dintr-o tendință a instituțiilor de învățământ superior din Tadjikistan și China care depun eforturi pentru a organiza schimburi educaționale, echivalarea reciprocă a diplomelor și alte proiecte comune.

Turkmenistan

Compania Talvas Yoly din Turkmenistan și Asociația Turkmenă de Logistică au anunțat oficial începerea pregătirilor pentru un forum de afaceri și o expoziție turkmene-chineze programate pentru 28-30 aprilie 2026.

Primăria din Așgabat a primit 194 de vehicule fabricate în China, destinate serviciilor municipale esențiale, inclusiv camioane de gunoi, vehicule de curățare și măturat străzi, ateliere mobile și autobuze de transport public.

