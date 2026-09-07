Cum îi merge economiei europene: ”Producția totală de piață” a scăzut în iunie cu 0,1% – În România a crescut cu 0,7%, dar în S1 rezultatele sunt printre cele mai slabe

Indicele producției totale de piață (IPMT) este un indicator compozit care combină 4 indicatori statistici de afaceri pe termen scurt care acoperă cea mai mare parte a economiei de piață, și anume producția în industrie, construcții și servicii, precum și volumul comerțului.

Scăderea producției totale de piață în iunie, în Europa, a fost determinată de construcții și servicii (-1% și, respectiv, -0,2%). Comerțul a înregistrat o ușoară creștere (+0,3%), în timp ce cifra pentru industrie a rămas constantă.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, producția totală de piață a crescut cu 1,0% în UE și cu 0,7% în zona euro.

În România, indicele producției de piață a crescut în iunie față de mai cu 0,7%. Însă luna iunie nu influențează evoluția negativă a economiei în primul semestru.

România – cea mai abruptă scădere a consumului în UE

Datele de înaltă frecvență arată un început slab al celui de al treilea trimestru, cu șanse mici de recuperare a scăderilor din prima jumătate a anului.

Mai ales scăderea consumului se resimte la contracția economică. Vânzările cu amănuntul au scăzut în iulie cu 6% față de anul precedent și cu 5,7% în primele șapte luni din acest an. Toate categoriile majore au scăzut, conduse de produsele nealimentare, urmate de alimente, băuturi și tutun și combustibili auto.

România a înregistrat cea mai abruptă scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie, contrastând cu o creștere medie de 1% la nivelul întregului bloc.

Industria rămâne la fel de slabă. Producția s-a contractat cu 3,5% în prima jumătate a anului 2026, iar industria prelucrătoare a scăzut cu 6,0% față de anul precedent în iunie. Aceasta recesiune extinsă industrială de mai mulți ani, mai degrabă decât să reprezinte un regres temporar.

Creșterea PIB în UE rămâne în urma SUA

În al doilea trimestru al anului 2026, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,7% în UE, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. În primul trimestru al anului 2026, PIB-ul a rămas stabil în zona euro și a crescut cu 0,1% în UE.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,4% în UE în al doilea trimestru al anului 2026, după +0,6% în zona euro și +0,9% în UE în trimestrul precedent.

În al doilea trimestru al anului 2026, PIB-ul Statelor Unite a crescut cu 0,4% față de trimestrul precedent (după +0,5% în primul trimestru al anului 2026). Comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul a crescut cu 2,1% (după +2,7% în trimestrul precedent).

România a stagnat în T2/2026

În al doilea trimestru al anului 2026, Irlanda (+10,2%) a înregistrat cea mai mare creștere față de trimestrul precedent, urmată de Slovenia (+1,8%) și Lituania (+1,7%). Austria (-0,1%) a fost singurul stat membru care a înregistrat o scădere față de trimestrul precedent.

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