Cum arată reforma mediului de business și a statului polonez – etapa primelor 100 de zile: Rezultatele ”Elon Musk-ului” de la Varșovia

În februarie 2025, premierul Donald Tusk l-a desemnat pe antreprenorul Rafał Brzoska (foto, CEO al InPost, supranumit de presa străină Elon Musk-ul polonez) să conducă un grup extins, practic un task force, pentru elaborarea unei strategii de dereglementare bazate pe feedback din partea cetățenilor și companiilor, precum și debirocratizarea statului.

Inițiativa poloneză a plecat de la Raportul Draghi privind creșterea competitivității economiilor UE și dereglementarea, adică simplificarea unei birocrații și a unei legislații care creaseră un aparat instituțional stufos și ineficient.

Creat în contextul inițiativei SprawdzaMY (2025) – o inițiativă a societății civile și a mediului privat împotriva birocrației și reglementărilor excesive -, Government Deregulation Team (GDT) a fost însărcinat cu misiunea de a transforma propunerile cetățenilor și antreprenorilor în soluții legislative concrete, eliminând barierele birocratice și introducând reguli mai clare și mai eficiente.

Un prim pachet de măsuri a fost adoptat de executivul polonez în martie–aprilie 2025 și conține peste 40 de măsuri, printre care facilitarea serviciilor electronice și extinderea transparenței legislative, reducerea duratei inspecțiilor pentru microîntreprinderi etc.

Primele 100 de zile: modul de lucru al polonezilor și rezultatele

Grupul a colectat peste 16.000 de propuneri și a planificat înaintarea a sute de inițiative legislative concrete până în iunie, potrivit unui raport de activitate. Potrivit acestuia, impactul GDT poate fi cuantificat prin:

Peste 16.000 de idei primite de la cetățeni și antreprenori;

1.185 propuneri analizate de experți;

Aproximativ 500 de ore de ședințe comune GDT-SprawdzaMY;

487 de propuneri transmise oficial guvernului, dintre care o parte au intrat deja în proces legislativ;

O rată de conștientizare de 63% a populației față de procesul de dereglementare;

Sprijin public de peste 75% pentru impactul pozitiv asupra IMM-urilor și de 66% pentru impactul asupra economiei în ansamblu.

Cum funcționează structura poloneză

Government Deregulation Team (GDT) a fost înființat printr-o rezoluție a Consiliului de Miniștri la 5 martie 2025.

Echipa își desfășoară activitatea în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, sub conducerea ministrului Maciej Berek – șeful Comitetului Permanent al Consiliului de Miniștri. Acest lucru i-a conferit autoritate politică și capacitatea de a accelera procesul decizional.



Structura echipei a inclus:

– Ministrul Finanțelor;

– Ministrul Dezvoltării și Tehnologiei;

– Președintele Centrului de Legislație Guvernamentală.

GDT a primit săptămânal între 30 și 40 de propuneri de schimbare a legislației.

Prima etapă a procesului a vizat așadar filtrarea preliminară a propunerilor. Echipa GDT elimina propunerile care amenințau stabilitatea bugetară sau contraveneau principalelor direcțiilor politice ale guvernului.

Propunerile acceptate sunt trimise către ministerele de resort, care trebuie să formuleze o poziție oficială într-un termen foarte scurt.

Urmează etapa de dezbatere: reprezentanții ministerelor și ai inițiativei SprawdzaMY discută săptămânal inițiativele, cu argumente pro și contra, ceea ce ducea adesea la ajustări și compromisuri, potrivit raportului.

Propunerile validate în urma acestui proces sunt transmise mai departe pentru implementare legislativă sau prin reglementări administrative.



Rata de acceptare a propunerilor publice a fost de 63%.

Principalele realizări

Printre cele mai importante realizări ale GDT se numără:

Adoptarea principiului „1 reglementare nouă în locul a 2 abrogate” (inspirat de modelul american și britanic);

Introducerea contractelor electronice de muncă pentru flexibilizarea pieței muncii;

Echivalarea documentelor electronice cu cele pe suport de hârtie;

Extinderea platformei mObywatel pentru a include documente digitale și certificate medicale;

Simplificarea procedurilor de justiție (ex. divorț amiabil fără instanță, digitalizarea proceselor judiciare);

Introducerea regulii de „tăcere administrativă” – dacă autoritățile nu răspund într-un termen stabilit, cererea cetățeanului este considerată aprobată;

Reformarea procesului de colectare a taxelor prin introducerea unor soluții de mediere și digitalizare (e-PIT, prezumția de nevinovăție a contribuabilului).

Rezistența la schimbare și echilibrul între rapiditatea și calitatea reformelor – principalele obstacole

Inițiativa nu a fost lipsită de provocări, potrivit raportului.

Unele ministere au manifestat rezistență la schimbare și au preferat menținerea status quo-ului birocratic, iar limitările bugetare au îngreunat punerea în practică a unor propuneri mai ambițioase.

De asemenea, echipa a fost nevoită să găsească un echilibru între rapiditatea reformelor și calitatea legislativă, dar și să se asigure că toate modificările respectă dreptul european, evitând fenomenul de „gold-plating” (obligații suplimentare adăugate de statele membre UE și care nu sunt prevăzute de directivele europene de bază; în esență, suprareglementare).

O altă provocare a fost nevoia de a asigura consultări sociale ample pentru a garanta legitimitatea democratică a procesului.

Pentru a asigura sustenabilitatea reformelor, raportul subliniază câteva direcții de acțiune, cum ar fi consolidarea capacității instituționale a GDT prin formarea unui corp permanent de experți și extinderea digitalizării în administrație.

De asemenea, se recomandă extinderea aplicarea principiului „once-only”, astfel încât cetățenii și companiile să nu mai fie nevoiți să furnizeze aceleași informații de mai multe ori.

Totodată, se recomandă introducerea unor evaluări independente care să măsoare eficiența reglementărilor, continuarea colaborării cu societatea civilă și mediul de afaceri pentru legitimitate și transparență, precum și corelarea procesului de dereglementare cu obiectivele europene privind competitivitatea, inovația și sustenabilitatea.

