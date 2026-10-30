Cum arată prima rectificare bugetară – Ministrul Nazare: Agenţiile de rating au acordat deja „cartonaşe galbene” României şi pot, fără niciun preaviz, să acorde „cartonaş roşu” la orice greşeală

Guvernul a aprobat vineri, la propunerea Ministerului Finanţelor, prima rectificare bugetară din 2026, prin care sunt suplimentate fondurile pentru sănătate, plata pensiilor, serviciile sociale şi bugetele locale. Investiţiile publice se menţin la aproximativ 169 de miliarde de lei, reprezentând peste 8% din PIB, în timp ce ţinta de deficit bugetar cash este păstrată la 6,2% din PIB.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că o a doua rectificare bugetară va fi realizată până la 30 noiembrie, subliniind că menţinerea credibilităţii financiare şi a ratingului de ţară reprezintă principalele obiective ale autorităţilor pentru perioada următoare.

„Proiectăm a doua rectificare în termenul legal, până la 30 noiembrie şi ne propunem să pornim discuţiile şi lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt mize foarte importante pentru finalul acestui an şi pentru asigurarea unor chestiuni absolut esenţiale pentru România, în primul rând vorbim despre menţinerea credibilităţii şi protejarea ratingului de ţară al României”, a declarat ministrul, la finalul şedinţei de Guvern.

România se află într-un echilibru financiar fragil

Nazare a avertizat că România se află într-un echilibru financiar fragil şi că agenţiile de rating au transmis deja semnale de avertizare, după cele trei evaluări realizate în această vară. Potrivit ministrului, orice abatere de la măsurile asumate poate determina o retrogradare, deciziile agenţiilor putând fi modificate inclusiv în urma unor comitete ad-hoc, fără un preaviz.

„Ne menţinem pe ultima clasă de rating şi suntem în orice moment în pericolul de a pierde acest calificativ în lipsa unor măsuri concrete. În această vară am avut trei evaluări, cartonaşele galbene s-au dat. Orice greşeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă şi orice moment de acest gen poate genera un cartonaş roşu care vine neanunţat”, a afirmat ministrul.

El a explicat că menţinerea calificativului de investiţii este esenţială pentru accesul României la finanţare şi pentru costurile de împrumut. Un buget credibil şi o execuţie bugetară riguroasă în 2027 ar putea permite inclusiv îmbunătăţirea perspectivei ratingului, de la negativă la stabilă.

Deficitul bugetar, menţinut la 6,2% din PIB

Potrivit Ministerului Finanţelor, rectificarea a fost fundamentată pe execuţia bugetară şi pe obligaţiile de plată estimate până la sfârşitul anului. La nouă luni din 2026, deficitul bugetului general consolidat a fost de 3,81% din PIB, faţă de 5,31% din PIB în perioada similară a anului trecut.

Rectificarea are la bază un PIB nominal actualizat de 2.086,3 miliarde de lei. Deficitul nominal creşte cu 3,5 miliarde de lei, la 130,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 6,2% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 6 miliarde de lei, iar cheltuielile se reduc cu 2,5 miliarde de lei. Ajustările ţin cont de încasările efective şi de diminuarea sumelor estimate că nu vor putea fi utilizate până la finalul anului.

Peste 7 miliarde de lei pentru sănătate

Cea mai importantă categorie de alocări suplimentare vizează sistemul sanitar, care beneficiază de fonduri şi resurse disponibilizate în valoare totală de aproximativ 7,12 miliarde de lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este suplimentat cu 3,22 miliarde de lei, dintre care 3,20 miliarde sunt destinate medicamentelor, materialelor sanitare şi serviciilor medicale, inclusiv programelor naţionale de sănătate şi decontării serviciilor spitaliceşti. În plus, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va putea utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei reţinute la începutul anului din bugetul deja aprobat.

Plafonul pentru contractele cost-volum şi cost-volum-rezultat este stabilit la 9,1 miliarde de lei.

Ministerul Sănătăţii primeşte suplimentar 774 de milioane de lei, repartizate astfel: 183 de milioane de lei pentru salariile personalului serviciilor judeţene de ambulanţă, 200 de milioane pentru funcţionarea UPU/SMURD din spitalele autorităţilor locale şi 391 de milioane pentru acţiuni prioritare şi programe naţionale de sănătate în spitalele din subordinea ministerului.

Instituţia va putea utiliza şi aproximativ 500 de milioane de lei din sumele reţinute iniţial. După toate ajustările, creşterea netă a bugetului Ministerului Sănătăţii este de aproximativ 72 de milioane de lei.

Fonduri suplimentare pentru pensii şi servicii sociale

Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat cresc cu 3,47 miliarde de lei, pentru asigurarea plăţii pensiilor până la sfârşitul anului. Creşterea netă a bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale este de 3,32 miliarde de lei.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne primeşte 550 de milioane de lei pentru plata pensiilor aferente lunii decembrie, 68,6 milioane de lei pentru încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie şi 37,5 milioane de lei pentru menţinerea capacităţii operative.

2,81 miliarde de lei în plus pentru bugetele locale

Bugetele administraţiilor locale sunt suplimentate cu 2,81 miliarde de lei, în principal pentru echilibrarea acestora, plata restanţelor şi finanţarea serviciilor sociale şi educaţionale.

Din total, 280,1 milioane de lei sunt alocate cheltuielilor descentralizate la nivel judeţean, inclusiv pentru Programul pentru şcoli al României, protecţia copilului, centrele pentru adulţi cu dizabilităţi şi căminele pentru vârstnici.

Alte 237,1 milioane de lei sunt destinate cheltuielilor descentralizate ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Capitalei. Fondurile vizează, între altele, plata asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi grave, finanţarea şcolilor şi serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice.

Pentru echilibrarea bugetelor locale sunt repartizate 2,257 miliarde de lei, dintre care 2 miliarde de lei vor fi utilizate pentru stingerea plăţilor restante, iar 257,5 milioane de lei provin din actualizarea estimărilor privind impozitul pe venit. Alte 33,7 milioane de lei sunt alocate învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat.

Mecanismul de stingere a restanţelor vizează datoriile înregistrate la 30 septembrie 2026 de autorităţile locale, instituţiile finanţate din bugetele acestora şi spitalele din reţeaua lor, precum şi obligaţiile fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, ale furnizorilor de energie termică şi ale operatorilor de transport public.

Sumele vor putea fi utilizate exclusiv pentru stingerea obligaţiilor eligibile, pe baza certificatelor de atestare fiscală şi a acordurilor dintre părţi. Cererile se depun până la 25 noiembrie 2026, iar fondurile repartizate şi neutilizate până la 21 decembrie vor fi retrase.

Investiţii de aproximativ 169 de miliarde de lei

Bugetul destinat investiţiilor publice se ridică la aproximativ 169 de miliarde de lei, cu circa 4 miliarde de lei peste nivelul aprobat prin legea bugetului. Suma reprezintă peste 8% din PIB, iar resursele sunt orientate cu prioritate către finalizarea proiectelor finanţate prin PNRR şi din fonduri europene.

Alocările pentru componenta de împrumut a PNRR cresc cu aproximativ 2,7 miliarde de lei, dintre care 2 miliarde de lei sunt direcţionate către bugetele locale şi 746 de milioane de lei către bugetul de stat. Totodată, cheltuielile de capital cresc cu 1,7 miliarde de lei la nivelul bugetului general consolidat.

Ordonanţa permite redistribuirea creditelor bugetare neutilizate între programe europene, PNRR şi ordonatori de credite, cu respectarea limitelor şi condiţiilor legale. Sunt prevăzute, de asemenea, posibilităţi de acoperire a unor cheltuieli necesare finalizării proiectelor, în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.

Pentru proiectele SAFE este prevăzută o alocare de 6,37 miliarde de lei în 2026, fiind permise virări şi redistribuiri între ordonatorii de credite.

Ajustări ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Pe partea de venituri, rectificarea include majorări ale încasărilor estimate din TVA, cu 7,18 miliarde de lei, impozitul pe venit, cu 2,03 miliarde, impozitul pe profit, cu 1,19 miliarde, şi impozitul pe dividende de la persoane juridice, cu 950 de milioane de lei.

Sunt estimate, de asemenea, încasări suplimentare de 1,71 miliarde de lei din impozitele specifice sectorului bancar şi energetic, inclusiv contribuţia de solidaritate.

În schimb, veniturile din accize sunt diminuate cu 3,68 miliarde de lei, cele din taxele aplicate jocurilor de noroc cu 750 de milioane de lei, iar veniturile nefiscale cu 1,87 miliarde de lei. Rambursările de la Uniunea Europeană sunt reduse cu 5,91 miliarde de lei, în funcţie de execuţia proiectelor.

La cheltuieli sunt asigurate fondurile necesare pentru dobânzile aferente datoriei publice, suplimentate cu 3,5 miliarde de lei, precum şi pentru pensii, asistenţă socială şi drepturi salariale.

În paralel, sunt reduse alocările estimate că nu vor fi utilizate până la sfârşitul anului, inclusiv cu 6,71 miliarde de lei pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă la bugetul de stat şi cu 1,14 miliarde de lei la subvenţii.

Rectificarea redistribuie şi sumele reţinute la începutul anului, în baza mecanismului legal de reţinere a 10% din creditele aprobate. Diminuările acestor sume depăşesc 3 miliarde de lei, cele mai importante fiind la Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Energiei.

Premierul anunţă continuitatea finanţării serviciilor publice

Premierul Luca Niculescu a declarat, la începutul şedinţei de Guvern, că rectificarea asigură finanţarea urgentă a sistemului medical, plata pensiilor şi a drepturilor copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi resursele necesare comunităţilor locale şi investiţiilor în agricultură.

Şeful Executivului a precizat că măsurile urmăresc restabilirea stabilităţii după o perioadă de incertitudine politică şi financiară, cu menţinerea disciplinei bugetare.

„Iar până la sfârşitul acestui an vom prezenta o a doua reaşezare a bugetului pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educaţie, securitate naţională şi din toate domeniile de activitate, iar între timp, domnul ministru al Finanţelor va prezenta un raport privind starea finanţelor ţării”, a transmis Niculescu

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