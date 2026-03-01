Cum ar putea remodela piețele conflictul din Orientul Milociu – de la petrol la activele de refugiu

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă atacuri asupra Iranului, vizând conducerea acestuia și aruncând Orientul Mijlociu într-un nou conflict despre care președintele Donald Trump a declarat că va pune capăt unei amenințări la adresa securității și le va oferi iranienilor șansa de a-și răsturna conducătorii.

Atacurile au pus în alertă țările arabe producătoare de petrol din Golful învecinat, pe măsură ce temerile privind escaladarea au crescut, iar Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete către Israel, relatează Reuters.

Iată cum s-ar putea desfășura conflictul pe piețele mondiale, în opinia Reuters.

Creșterea prețului petrolului

Petrolul este principalul barometru al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Iranul este un producător major și se află vizavi de Peninsula Arabică, bogată în petrol, de-a lungul Strâmtorii Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din oferta globală de petrol.

Un conflict ar putea limita petrolul care intră pe piața mondială și ar putea împinge prețurile în sus.

Țițeiul Brent s-a tranzacționat vineri în jurul valorii de 73 dolari pe baril, fiind deja cu o cincime mai scump anul acesta. Patru surse din piață au declarat sâmbătă că unele companii petroliere mari și case de tranzacționare de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin Strâmtoarea Hormuz din cauza atacurilor.

William Jackson, economist-șef pentru piețe emergente la Capital Economics, a declarat că și în situația în care conflictul ar fi limitat, Brent ar putea crește la aproximativ 80 dolari, vârful atins în timpul războiului de 12 zile din Iran în iunie anul trecut.

Un conflict prelungit care să afecteze aprovizionarea ar putea face ca prețurile petrolului să sară la aproximativ 100 dolari, adăugând potențial 0,6-0,7 puncte procentuale la inflația globală, a precizat acesta într-o notă.

Oscilații bruște, pretutindeni

Este probabil ca acest conflict să exacerbeze volatilitatea pe piețele globale, care au oscilat deja violent anul acesta din cauza tarifelor lui Trump și a unei vânzări masive de acțiuni tehnologice.

Indicele de volatilitate VIX (numit și indicele fricii) a crescut cu o treime anul acesta, iar volatilitatea implicită a obligațiunilor americane (MOVE) a crescut cu 15%.

Piețele valutare nu vor fi imune, spun analiștii. Indicele dolarului a scăzut cu aproximativ 1% în timpul războiului din iunie, notează CBA. Însă acea scădere a fost de scurtă durată și s-a inversat după trei sau patru zile.

„În circumstanțele actuale, amploarea scăderii va depinde de cât de mare și de cât de durabil se preconizează a fi conflictul”, au declarat analiștii CBA într-o notă de acum o săptămână.

„Dacă conflictul ar fi de lungă durată și ar întrerupe aprovizionarea cu petrol, ne așteptăm ca dolarul american să crească față de majoritatea valutelor, cu excepția yenului japonez și a francului elvețian. SUA este un exportator net de energie și, prin urmare, beneficiază de prețurile mai mari la petrol și gaze care ar rezulta dintr-o aprovizionare cu petrol întreruptă.”

Șechelul israelian va fi aproape sigur un alt activ care va reacționa. Acesta a scăzut cu 5% la începutul războiului din iunie și a reacționat, de asemenea, după ce Israelul a lovit consulatul Iranului din Damasc în aprilie 2024 și când Iranul a lansat rachete spre Israel în acel octombrie. Toate episoadele au fost de scurtă durată și urmate de reveniri rapide ale șechelului.

Cu toate acestea, JPMorgan a declarat că de data aceasta ar putea fi diferit dacă conflictul și o creștere a primelor de risc de piață s-ar dovedi a fi mai persistente. „Acesta ar fi în special cazul dacă confruntarea cu Iranul declanșează, de asemenea, operațiuni mai intense împotriva aliaților Iranului”, a declarat banca.

Activele de refugiu își fac treaba

Francul elvețian, considerat pe scară largă ca un refugiu sigur în perioade de agitație, este de așteptat să se confrunte cu noi presiuni de creștere, creând o bătaie de cap pentru Banca Națională a Elveției.

Acesta a crescut cu 3% anul acesta față de dolarul american.

Investitorii ar putea, de asemenea, să se îndrepte masiv către aur, care a avut un parcurs record și a crescut cu 22% până acum în 2026, și către argint, care a fost de asemenea pe un trend ascendent.

Conflictul ar putea crește și cererea pentru titlurile de stat americane, ale căror randamente au scăzut în ultimele săptămâni.

Excepția a fost bitcoin, care nu mai este văzut ca un refugiu. Acesta a scăzut cu 2% sâmbătă și a pierdut mai mult de un sfert din valoare în două luni.

Urmăriți piețele din Orientul Mijlociu

Tranzacțiile de pe bursele din Orientul Mijlociu de duminică, inclusiv cele din Arabia Saudită și Qatar, vor oferi un prim indicator al sentimentului investitorilor.

Deși aceste piețe sunt strâns corelate cu prețul petrolului, o escaladare a conflictului s-ar putea resimți în toate economiile.

„Bănuiesc că piețele vor fi în scădere dacă aceste ostilități continuă pe parcursul zilei”, a declarat Ryan Lemand, CEO și co-fondator al Neovision Wealth Management. În funcție de amploarea conflictului, acțiunile din Golf ar putea scădea cu 3 – 5%, a spus el.

Indicele bursier de referință al Arabiei Saudite (TASI) a scăzut cu 1,3% în cele cinci zile de până joi, fiind a doua săptămână consecutivă de scăderi.

Piața principală din Dubai (DFMGI), care se redeschide luni, a scăzut și ea în ultimele două săptămâni.

Acțiunile companiilor aeriene și din apărare

Companiile aeriene globale au anulat zborurile în tot Orientul Mijlociu sâmbătă, iar acțiunile lor ar putea fi sub presiune dacă conflictul se extinde și forțează mai multe închideri de spații aeriene. Producătorii europeni de armament, care au crescut cu 10% anul acesta, ar putea înregistra o cerere mai mare.

