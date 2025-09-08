Cum ar putea arăta România în 2035 din perspectivă investițională: De la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe valoare, cunoaștere și investiții

Cu bursa locală la maxime istorice în 2025 și cu indicele BET-TR la +28% de la începutul anului până astăzi, ascensiunea României pe radarul investitorilor internaționali este una dintre poveștile de succes ale tranziției post-comuniste. Dacă în anii ’90 interesul venea preponderent din țările învecinate, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit o destinație strategică pentru capitalul occidental – inițial în bunuri de larg consum și sectorul financiar-bancar, ulterior în industrii cu potențial ridicat.

Această evoluție s-a reflectat direct în performanța economică a României cât și în piața de capital. PIB-ul a crescut de la 97 de miliarde de euro în 2006 la 350 de miliarde de euro în 2025, iar Bursa de Valori București (BVB) a urmat aceeași tendință: capitalizarea pieței a crescut de peste patru ori, de la 21,4 miliarde de euro în 2006 (58 de companii listate) la 87,6 miliarde de euro în 2025 (85 de companii listate). Tot mai mulți investitori individuali au trecut de la economisirea clasică la instrumente financiare, atrași de randamente mai mari și de stabilitatea relativă a cursului leu–euro.

România a devenit un magnet pentru capital grație unei combinații unice de factori: piață internă solidă, forță de muncă talentată și costuri competitive. Investițiile au adus prosperitate, locuri de muncă și modernizare în sectoare de la IT la agricultură. Totuși, pentru a menține ritmul și a construi o creștere sustenabilă, România trebuie să treacă la nivelul următor: de la un model bazat pe consum la unul bazat pe investiții strategice și inovare.

Factorii externi și interni ai dezvoltării

Pe termen scurt și mediu, piața de capital va depinde de o combinație de factori interni și externi. Extern, esențiale sunt continuitatea fondurilor europene, un mediu geopolitic stabil și o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina, care ar oferi României un rol central în reconstrucția regională.

Dar cei mai importanți factori sunt interni. Aderarea la OCDE ar reprezenta următorul proiect major de țară – după NATO, UE și Schengen. Intrarea în „clubul” celor mai dezvoltate economii ar consolida încrederea investitorilor și ar plasa România pe harta globală ca o piață matură și predictibilă.

Stabilitatea politică și fiscală rămâne însă un criteriu decisiv. Într-un context european marcat de ascensiunea populismului și de tensiuni geopolitice, un parcurs pro-european clar este vital. Menținerea ratingului „investment grade” este esențială pentru finanțarea sustenabilă a bugetului și pentru costuri de împrumut competitive. În prezent, România plătește dobânzi comparabile cu țări evaluate mai slab, din cauza deficitelor gemene și a presiunilor inflaționiste. O politică guvernamentală coerentă și disciplinată este singura cale de a păstra încrederea investitorilor.

Logistica, transporturile, sectorul agri-business, tehnologia, energia și industria de apărare – investițiile cheie pentru România 2035

Un investitor român care alege România are câteva avantaje clare față de un portofoliu diversificat exclusiv global. Cel mai important este cunoașterea pieței. Familiaritatea cu contextul cultural, juridic și de afaceri permite identificarea unor oportunități pe care investitorii globali, cu o perspectivă generalistă, le pot ignora. Capacitatea de a anticipa rapid dinamica sectorială sau schimbările normative poate aduce randamente superioare.

Un alt argument este statutul de economie emergentă, cu decalaje încă mari de recuperat. Spre deosebire de piețele mature, România are un potențial semnificativ de creștere, în special în infrastructură, logistică, energie și tehnologie. Investițiile în aceste sectoare generează nu doar profituri, ci și efecte multiplicatoare pentru întreaga economie.

Totodată, piața de capital oferă antreprenorilor români șansa de a dezvolta proiecte de anvergură la nivel european – în logistică, transport, agri-business, tehnologie, energie și industria de apărare. Cooperarea între antreprenorii locali prin coagularea capitalului și expertizei este esențială pentru crearea unor lanțuri de valoare adăugată și pentru consolidarea rezilienței economiei românești.

România are șansa ca, până în 2035, să se poziționeze ca lider regional în investiții și inovație. Cheia va fi tranziția de la o economie bazată pe consum la una bazată pe cunoaștere, competențe și capital. Dacă mediul politic și economic își păstrează coerența, iar antreprenorii români reușesc să își unească resursele și ambițiile, România poate deveni un hub investițional de referință în Europa Centrală și de Est.

Dragoș Cabat (foto) are o experiență în domeniul financiar de 30 de ani și este în prezent business consultant. A lucrat în investment banking ca director de analiză, apoi în bănci comerciale ca director de sucursală, trainer, economist șef și director de risc, în cadrul băncilor Unicredit, OTP și Citi. Deține un MBA din anul 1995 (Canadian MBA Program în România) și a obținut titlul CFA® în anul 2000. A fost Președinte, Vicepreședinte sau membru al boardului CFA Romania începând cu anul 2001, membru în Comitetul Indicilor al Bursei de Valori din București în perioada 2007-2014.

Flavian-Cătălin Pah este antreprenor, consultant de investiții financiare și investitor, atât în companii listate la bursă cât și în business-uri locale. În anul 2015 a absolvit Colegiul European de la Natolin, promoția “Falcone-Borsellino ”, cu o lucrare dedicată integrării României în Uniunea Europeană prin economie și strategii de specializare inteligentă. În urma unui curs de investiții urmat la Southwestern College California, a fondat Clubul de Investiții Carpathia, un club dedicat persoanelor care vor să se educe financiar și să înceapă să investească în piața de capital. Își dedică eforturi proiectelor care să unească antreprenorii români, atât din țară cât și din străinătate, cu misiunea de a dezvolta și diversifica afaceri noi sau deja existente. Este membru în mai multe organizații de oameni de afaceri, precum Romanian Business Leaders – Filiala Cluj și conduce Uniunea Națională a Patronatelor din România – Regiunea Nord-Vest.

