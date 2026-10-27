Cum alegi un fond de pensii private. 10 aspecte la care să fii atent

În acest ghid vom detalia cum alegi un fond de pensii private și care sunt principalele aspecte și caracteristici la care să fii atent.

Ce societăți administrează fonduri de pensii

1. Primul lucru la care trebuie să fii atent când alegi un fond de pensii este ca vehiculul investițional respectiv să fie administrat de o societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Lista completă a societăților de administrare de fonduri de pensii private ce sunt autorizate să funcționeze în România se regăsește pe site-ul ASF. La momentul actual, pe listă se regăsesc fonduri de pensii private, obligatorii sau facultative, administrate de 10 societăți autorizate în acest sens de ASF.

Cum alegi un fond de pensii private – lista societăților autorizate de ASF

2. Cele 10 entități autorizate la ora actuală de ASF să funcționeze ca societăți ce administrează fonduri de pensii private sunt următoarele:

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Allianz-Țiriac Pensii Private S.A. BCR Pensii S.A. BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Metropolitan Life Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. NN Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Aegon Pensii S.A. NN Asigurări de Viață S.A. BT Pensii S.A. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

În momentul în care selectezi un fond de pensii, ia în calcul reputația, experiența și stabilitatea societății care gestionează banii.

Randamentul investițional pe termen lung

3. În contextul discuției despre cum alegi un fond de pensii private, trebuie precizat că un alt aspect la care trebuie să fii atent atunci când alegi un fond de pensii private este randamentul pe care îl are acesta. Este important să te uiți cât de bine a performat fondul pe termen lung, nu doar în ultimul an.

Totodată, analizează nu doar randamentul nominal (propriu-zis), ci și randamentul real (acesta din urmă ia în calcul și inflația de-a lungul perioadei analizate; rata inflației se scade din randamentul nominal, rezultând randamentul real, care poate fi mult diminuat în cazul unei inflații ridicate).

Găsești informații privind randamentele fondurilor de pensii pe site-urile oficiale ale fondurilor și ale societăților care le administrează. De asemenea, dacă vrei să faci o comparație între randamentele investiționale ale diverselor fonduri de pensii private, poți folosi diverse instrumente online, ca de exemplu finradar.ro.

Cum alegi un fond de pensii private – riscul investițional

4. Strâns legat de randamentul fondului este un alt criteriu ce trebuie avut în vedere la alegerea unui fond de pensii, și anume riscul investițional. Adesea, cu cât randamentul unui fond este mai mare, cu atât riscul investițional este mai mare deoarece, pentru a crește nivelul câștigurilor obținute, administratorii fondurilor pot investi în instrumente financiare neconvenționale (acțiuni emise de companii noi, cu creștere rapidă, valute exotice, instrumente financiare derivate, fonduri speculative etc), caracterizate printr-un grad ridicat de volatilitate și incertitudine.

Deși aceste investiții pot genera câștiguri semnificative, ele pot implica și pierderi considerabile, în funcție de evoluția piețelor financiare. Prin urmare, alegerea unui fond de pensii trebuie să țină cont de echilibrul dintre randamentul urmărit și nivelul de risc pe care participantul este dispus să și-l asume (așa-numita „toleranță la risc”), luând în calcul și că performanțele obținute în trecut nu garantează rezultate similare în viitor.

Cum alegi un fond de pensii – gradul de diversificare

5. Gradul de diversificare se referă la cât de bine sunt distribuite investițiile pentru reducerea riscului. De exemplu, un fond de pensii al cărui administrator ar investi numai în imobiliare (dezvoltatori, companii de construcții, fonduri sau societăți de tip Real Estate Investment Trust – REIT etc) ar fi foarte expus în cazul unei scăderi puternice a pieței imobiliare, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei financiare din 2008-2009.

Din acest motiv, este bine să alegi un fond de pensii care investește atât în active diverse (titluri de stat, obligațiuni corporative, acțiuni emise de diverse companii, valute, metale prețioase etc), cât și în sectoare diferite (de pildă: energie, IT&Tech, bunuri de larg consum etc). În acest fel, dacă un sector va înregistra scăderi, nu va fi pusă în pericol toată investiția. În plus, este indicat ca unele tipuri de investiții să fie complementare (un ghid util despre acțiunile ciclice și cele defensive găsești aici).

Foto: fotoblend / pixabay.com

Cum alegi un fond de pensii – ce este VAN

6. VAN și VUAN sunt alți doi indicatori la care trebuie să fii atent atunci când îți alegi fondul de pensii private.

Valoarea activului net (VAN) reprezintă valoarea totală a activelor deținute de un fond de pensii la un anumit moment dat, după scăderea obligațiilor acestuia (cheltuieli de funcționare, datorii etc). Practic, VAN arată valoarea totală a investițiilor și a activelor fondului.

Ce este VUAN

7. În schimb, VUAN reprezintă valoarea unitară a activului net, adică valoarea unei unități de fond, ea fiind relevantă pentru calcularea valorii economiilor acumulate de fiecare participant.

De pildă, dacă o persoană a acumulat 2.000 de unități de fond, iar valoarea unei unități este de 50 de lei, rezultă că valoarea contului său este de 100.000 de lei.

Cum alegi un fond de pensii private – comisioane

8. Comisioanele reprezintă taxele care se percep pentru administrarea fondului, pentru transferul banilor de la un administrator la altul, precum și pentru diverse servicii la cerere.

Comisionul de administrare remunerează administratorul pentru gestionarea fondului. În cazul Pilonului II (pensiile private obligatorii), comisionul de administrare este reglementat prin lege.

Mai exact, acesta se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel:

0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației;

0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației;

0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației;

0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației;

0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației;

0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației.

Comisionul se suportă din activele fondului, adică din banii investiți în comun de toți participanții, iar efectul său se reflectă ulterior în valoarea economiilor fiecărui participant.

Procentele de mai sus sunt limitele maxime stabilite de lege. Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.

Cum alegi un fond de pensii private – penalități de transfer

9. Un alt aspect ce poate fi de interes (mai ales în cazul în care în viitor s-ar putea să iei în calcul să te muți la alt fond de pensii) se referă la penalitățile de transfer, care pot varia de la un fond de pensii la altul, chiar dacă limitată maximă aplicabilă este stabilită prin normele ASF.

Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent.

Cum alegi un fond de pensii private – transparența

10. Este foarte important să poți găsi ușor toate datele necesare, ca de exemplu rapoarte periodice privind valorile VAN și VUAN, diverse informări pe site-ul fondului/societății de administrare, date precise privind evoluția randamentelor, informații complete privind comisioanele și componența portofoliului ori strategia investițională a administratorului (în ce titluri și active investește) etc.

Foto: fotoblend / stevepb / pixabay.com

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