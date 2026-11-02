Cum alegi un broker de investiții. Ghid cu comisioane și taxe

În acest ghid despre cum alegi un broker de investiții vom detalia care sunt aspectele pe care să le analizezi atunci când selectezi un intermediar prin care să investești pe piețele financiare.

Alegerea piețelor unde vrei să investești

Primul lucru pe care trebuie să îl stabilești este să te hotărăști pe ce piețe financiare vrei să investești: pe piața locală (adică la Bursa de Valori București), pe marile piețe financiare internaționale (ca de exemplu NASDAQ sau Bursa de Valori din New York, SUA) sau atât pe piața din România, cât și pe cele străine (există brokeri care oferă acces la ambele tipuri de piețe).

Astfel, vei alege brokerul în funcție de piețele financiare la care acesta îți oferă acces. În funcție de comisioane (care vor fi detaliate mai jos), este posibil să fie mai avantajos să alegi un broker pentru piața locală și un alt broker pentru piețele internaționale.

Cum alegi un broker de investiții – verificarea autorizării

După ce te-ai decis cu privire la piețele pe care vrei să investești și ai în minte unele nume de brokeri, trebuie să verifici dacă brokerii respectivi au autorizație de funcționare din partea autorităților.

Dacă vrei să investești pe piața locală, consultă acest link unde vei găsi lista completă a brokerilor autorizați să tranzacționeze la Bursa de Valori București. La adresa respectivă din cadrul site-ului bvb.ro vei găsi lista completă cu toți intermediarii autorizați, atât pe Piața Reglementată (Piața Principală de la BVB), cât și pe Piața AeRO (Piața Secundară de la BVB).

Un indicator care poate fi util atunci când vrei să alegi un broker pentru piața locală este cel numit „Top intermediari” (poate fi consultat aici). Acest instrument îți permite să afli care sunt intermediarii activi la BVB cu cele mai mari volume de tranzacționare (ca valoare în RON) într-un anumit an sau dintr-o anumită lună.

În schimb, dacă te interesează piețele internaționale și vrei să afli dacă brokerul pe care l-ai ales este autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, poți accesa acest link, unde se află lista completă cu entitățile autorizate de ASF pentru a presta servicii și activități de investiții în România.

Este important de știut că poți folosi un broker din alt stat membru UE care operează în România cu pașaport european.

Ce comisioane au brokerii

Subiectul comisioanelor de brokeraj este foarte important în contextul discuției despre cum alegi un broker de investiții. Există diverse tipuri de comisioane și taxe ce se pot aplica, iar acestea variază de la un intermediar la altul.

Înainte de a te opri asupra unui broker, află care este nivelul comisioanelor și al taxelor pentru următoarele:

– suma minimă necesară pe care trebuie să o depui în cont pentru a putea deschide un cont de brokeraj (unii brokeri nu cer o sumă minimă);

– comisionul pentru tranzacții (acesta se aplică pentru cumpărarea/vânzarea de titluri financiare și, de regulă, se aplică separat fiecărui ordin executat/fiecărei tranzacții în parte; acest comision de tranzacționare poate fi o sumă fixă, spre exemplu 1 RON/tranzacție, sau un procent din valoarea tranzacției; în cazul comisioanelor sub formă de procent, de regulă, cu cât suma tranzacționată este mai mare, cu atât procentul se reduce);

– comision de schimb, taxe legate de conversia valutară (de pildă, în cazul în care contul tău e în euro, dar tranzacționezi în dolari, poți plăti un comision de schimb);

Cum alegi un broker de investiții – la ce taxe și comisioane să fii atent

– comisionul de custodie (acesta este taxa pe care o percepe brokerul pentru păstrarea și administrarea titlurilor tale; poate fi o sumă fixă sau un procent din valoarea de piață a portofoliului, care este perceput de broker o dată pe an);

– taxe pentru încasarea dividendelor (nu toți brokerii percep o astfel de taxă);

– taxa de transfer de acțiuni (acesta se poate percepe în cazul transferurilor de acțiuni în/din contul clientului)

– taxa de inactivitate (unii brokeri percep și o astfel de taxă);

– taxe impuse de autorități (ca de exemplu taxe cerute de ASF sau de Depozitarul Central) etc.

Așadar, în momentul în care compari mai mulți brokeri este esențial să te uiți la toate costurile, nu doar la comisionul de tranzacționare, deoarece existența multor taxe secundare poate anula avantajul unui comision de tranzacționare redus.

Cum alegi un broker de investiții – la ce instrumente financiare oferă acces

Diverși brokeri pot oferi acces la diverse instrumente financiare sau pot avea comisioane mai reduse la anumite tipuri de titluri de capital. Din acest motiv e bine să știi în ce titluri vrei să investești și să alegi brokerul în consecință.

De pildă, dacă te interesează mai mult ETF-urile (fondurile tranzacționate la bursă) din SUA, care urmăresc indici bursieri celebri precum S&P 500, va trebui să faci o comparație între comisioanele brokerilor pentru acest tip de instrument financiar.

Ține minte așadar că brokerii își pot structura tarifele pe clase de active, iar acțiunile și ETF-urile pot avea reguli diferite.

Cum alegi un broker de investiții – exemple de titluri de capital

Verifică, așadar, ce comisioane au brokerii la pentru diverse instrumente financiare. Printre cele mai frecvent tranzacționate titluri de capital se numără:

– ETF-uri globale (ce oferă expunere la bursele europene și americane) sau ETF-uri tranzacționate la BVB;

– acțiuni individuale (poți cumpăra acțiuni emise de diverse companii);

– titluri de stat românești (aceste titluri emise de Ministerul Finanțelor pot fi cumpărate/vândute la BVB);

– obligațiuni (corporative, municipale etc);

– acțiuni fracționate/fracțiuni de ETF-uri;

– CFD-uri (contracte pentru diferență; CFD-urile sunt instrumente derivate, de regulă cu risc ridicat, și nu presupun deținerea activului suport).

Foto: geralt/ geralt/ pixabay.com

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