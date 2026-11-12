Cu 50 de zile înainte de interdicția importurilor de GNL rusesc, UE a depășit valoarea estimată pentru întregul an 2025

Uniunea Europeană a plătit deja mai mult pentru importurile de GNL (gaz natural lichefiat) rusesc decât suma estimată pentru întregul an 2025, cu o lună și jumătate înainte de intrarea în vigoare a interdicției totale a UE privind importurile de gaz natural lichefiat din Rusia, a anunțat joi organizația germană Urgewald.

În perioada ianuarie-octombrie, UE a plătit 9,6 miliarde de dolari (8,7 miliarde de euro) pentru importurile de gaze naturale provenite din proiectul rusesc Yamal LNG, conform estimărilor Urgewald, bazate pe datele de monitorizare a navelor furnizate de Kpler.

Costurile UE pentru importurile de GNL rusesc au depășit deja cu aproximativ 21% suma estimată de 8 miliarde de dolari (7,2 miliarde de euro) pentru întregul an 2025, au precizat reprezentanții organizației, informație preluată de publicația TradeWinds.

UE mai are la dispoziție aproximativ 50 de zile până la intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2027, a interdicției totale privind importurile de GNL rusesc.

În acest an, Europa a plătit prețuri mai mari pentru importurile de GNL, după ce conflictul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz au redus o parte semnificativă a livrărilor de GNL din Qatar, provocând o creștere bruscă a prețurilor de referință pentru GNL și gaze naturale în Europa și Asia.

Astfel, până la intrarea în vigoare a interdicției totale a UE asupra importurilor de GNL din proiectul Yamal, Europa continuă să importe GNL rusesc, plătind Rusiei prețuri mai ridicate pentru aceste livrări.

Doar în luna octombrie, veniturile Rusiei din exporturile de GNL (pe baza livrărilor efectuate) au crescut cu 3%, ajungând la 85 de milioane de dolari (77 de milioane de euro) pe zi, în timp ce volumele au scăzut cu 4% față de luna precedentă, potrivit analizei lunare publicate joi de Centrul pentru Cercetare în domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), cu sediul în Finlanda.

În schimb, volumele de GNL rusesc au crescut cu 5% în octombrie față de septembrie, întrucât volumele mai mari provenite de la proiectul rusesc Yamal LNG (o creștere de 17%) și de la proiectul Arctic LNG 2 – vizat de sancțiuni (o creștere de 20%) – au compensat pe deplin scăderea de 13% înregistrată la Kamceatka, precum și încetarea încărcărilor la Portovaia și Murmansk, potrivit concluziilor analiștilor CREA.

UE a rămas cel mai mare cumpărător de GNL rusesc în luna octombrie, reprezentând aproape jumătate (47%) din totalul exporturilor de GNL ale Rusiei, fiind urmată de China (26%), Japonia (18%) și Coreea de Sud (6%), se arată în analiză.

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