Csoma Botond: În situația actuală UDMR îl susține pe premierul Bolojan

Csoma Botond (foto) a declarat că actuala criză politică poate avea consecințe economice serioase și a precizat că, în situația actuală, UDMR îl susține pe premierul Ilie Bolojan.

Totuși, el a subliniat că, dacă PSD își retrage miniștrii, negocierile ar trebui reluate de la zero, fără a se mai concentra pe o singură persoană.

Aproximativ 97,7% din social-democrați au votat luni, la Palatul Parlamentului, în cadrul referendumului intern intitulat Momentul Adevărului, retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Votul marchează intrarea oficială într-o criză politică fără precedent și pe fondul unui context geo-strategic mai complicat decât ricând după 1989.

Potrivit votului, premierul Ilie Bolojan e somat să demisioneze în maximum 3 zile.

Csoma Botond a evitat să indice vinovați pentru criza politică în care a intrat România, odată cu retragerea sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan, insistând că deciziile din coaliție au fost luate prin consens. El a recunoscut însă că au existat tensiuni frecvente și că percepția publică este că guvernarea a fost marcată de conflicte interne.

Csoma Botond a mai afirmat că, într-o coaliție formată din mai multe partide, compromisurile sunt inevitabile și necesare pentru funcționarea guvernării. De asemenea, a apreciat că, deși lentă, guvernarea a mers „cât de cât în direcția bună”.

Referitor la scenariile politice viitoare, Csoma Botond a exclus categoric orice colaborare cu AUR și a precizat că UDMR nu ar participa la un guvern minoritar susținut de acest partid.

În același timp, a subliniat că fără PSD este dificil de format o majoritate parlamentară, sugerând că dialogul cu social-democrații rămâne esențial.

USR a declarat în repetate rânduri că-l susține pe Ilie Bolojan în frutea Guvernului și se așteaptă ca să nu se mai pună problema acceptării revenitii PSD într-o coaliție pro-occidentală, întrucât social-democrații au devenit au dovedit că nu pot parteneri onești și de încredere.

Reamintim că, atât USR, cât și PNL au adoptat rezoluții prin care se angajează să nu mai negocieze cu PSD dacă aceștia vor vota o moțiune cu AUR.

Președintele Dan nu ia în calcul o demitere prin moțiune de cenzură a lui Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan și-a declarat luni, înaintea votului din PSD, speranța că “o să reușim să ducem țara asta mai departe” și a subliniat că nu ia în calcul scenariul în care Ilie Bolojan ar fi demis.

“Nu vreau să intru în scenarii, este o dinamică. E deja prea multă tensiune și e nevoie de un mediator“, a spus președintele, care a dat de înțeles că refuză să se poziționeze de o parte sau de alta și a declarat că situația este încă departe de o moțiune de cenzură.

“Noi avem niște partide, care cu toate defectele lor și-au asumat o direcție pro-occidentală, Inclusiv în cele 10 luni de când s-a format guvernul, fiecare dintre ele și-a asumat un cost electoral. Pentru asta, eu le felicit, le mulțumesc. Întrebarea este dacă ele împreună pot să continue să guverneze într-un fel sau altul. Dacă ne uităm la declarațiile publice de azi, pare că nu. Eu îmi păstrez speranța că o să reușim să ducem țara asta mai departe“, a mai spus Nicușor Dan.

Șeful statului a repetat că rezolvarea problemei este în mică măsură la președinte: “În momentul în care conflictul va exista juridic, efectiv, prin fapte, evident, prin consultări, încercăm să găsim o formulă. Parte din răspuns e la mine, destul de mică, și mare parte este la partide.”

Întrebat dacă are deja numele unui posibil viitor premier, daca Ilie Bolojan va fi demis, președintele a răspuns: „Ăsta este unul din multele scenarii, dar nu construiesc pe scenariul ăsta”.

