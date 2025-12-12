Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare – Se vor face verificări privind dezvăluirile din documentarul Recorder / Președintele Nicușor Dan îi cheamă pe procurori și judecători la discuții

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat vineri că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a face ”verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”.

”Față de aspectele semnalate public în mass media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunțat, vineri, CSM.

Președintele Nicușor Dan va organiza o masă rotundă cu magistrații pe problemele din justiție

Amintim că, joi seară, 178 de procurori și judecători de la majoritatea instanțelor importante au semnat o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

Președintele Nicușor Dan a transmis ulterior, joi seară, că, atunci când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Șeful statului a invitat magistrații interesați la o discuție, în 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie. De asemenea, șeful statului așteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiție – asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.

Conferință tensionată la Curtea de Apel București

Amintim că reacțiile de joi din interiorul Curții de Apel București la documentarul Recorder intitulat „Justiția Capturată” au arătat o ruptură profundă între conducerea instanței și o parte a judecătorilor, care au denunțat public atmosfera pe care o descriu ca fiind „toxică” și dominată de presiuni disciplinare. Înaintea conferinței de presă a conducerii CAB, judecătoarea Raluca Moroșanu a urcat pe scenă pentru a-și exprima sprijinul față de dezvăluirile colegului Laurențiu Beșu din investigația Recorder, afirmând că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” și că situația internă a instanței este una tensionată.

Intervenția sa – întâmpinată cu aplauze de unii judecători din sală – a marcat un moment rar de contestare directă a conducerii Curții de Apel București, subliniind totodată fractura crescândă din sistemul judiciar cu privire la modul în care este exercitată autoritatea administrativă și la transparența deciziilor privind schimbarea completelor de judecată.

Documentarul Recorder, realizat, sub titlul ”Justiție capturată”, arată starea justiției din România și explică mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni, jurnaliștii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiție ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Secția pentru judecători a CSM a susținut inițial că există o „campanie de destabilizare a puterii judecătorești”

Secţia pentru judecători a CSM a susţinut inițial că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.

