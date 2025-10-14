CSM susține, din nou, că jalonul PNRR privind pensiile magistraților a fost îndeplinit. Ministrul Pîslaru: afirmația CSM este „gravă și falsă”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) revine cu un comunicat în care insistă că jalonul aferent modificării pensiilor speciale ale magistraților a fost declarat de Comisia Europeană ca fiind îndeplinit, după ce ministrul Fondurilor Euroepene, Dragoș Pîslaru a explicat că ultima reformă nu a fost evaluată ca suficientă, iar fondurile aferente au fost suspendate.

În noul comunicat al CSM, transmis marți, se precizează că reforma din 2023 a fost evaluată pozitiv, dar problemele au apărut în urma deciziei CCR privind modificările:

„Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive cu privire la aspectele prezentate în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10 octombrie 2025, Consiliul își menține întocmai poziția exprimată prin intermediul acestui comunicat.

În esență, ca urmare a adoptării Legii nr. 282/2023 prin care au fost modificate substanțial condițiile pentru acordarea pensiilor de serviciu, precum și regimul de impozitare al acestora, Comisia Europeană a evaluat pozitiv obiectivul 215 din PNRR, considerându-l îndeplinit în evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024.

Ulterior, după adoptarea Deciziei Curții Constituționale nr. 724 din 19 decembrie 2024 prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor, Comisia Europeană a revenit asupra evaluării preliminare, apreciind că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, reținând că, în urma acestei decizii, prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduceau impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern.

Aspectele prezentate de Consiliu au surprins întocmai realitatea obiectivă a faptelor care rezultă din comunicările Comisiei Europene.

Este fără îndoială faptul că, așa cum rezultă din aceste comunicări, condițiile de pensionare stabilite prin Legea nr. 282/2023 nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate.

Potrivit scrisorii Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon a fost determinată de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției de impozitare progresivă a pensiilor, a cărei implementare ar fi condus la reducerea cheltuielilor pentru plata acestora. Sub acest aspect, Consiliul a subliniat că ar trebui evaluate consecințele modificării Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025, intrate în vigoare începând cu data de 1 august 2025, ale cărei efecte asupra cuantumului net al pensiilor de serviciu sunt similare impozitării prevăzute anterior de Legea nr. 282/2023.

În aceste condiții, este evident că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene, astfel cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia.

Din această perspectivă, dacă după data de 25 martie 2025 au intervenit modificări cu privire la evaluarea formulată de către Comisia Europeană, de care Guvernul României are cunoștință, în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituțional acestea ar fi trebuit comunicate și Consiliului Superior al Magistraturii.”

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu este îndeplinit și, de aceea, fondurile aferente au fost suspendate, iar afirmația CSM potrivit căreia jalonul a fost îndeplinit din 2023, este „gravă și falsă”:

„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.

Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană.

Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației.

Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.

Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate.

Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere.”

